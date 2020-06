Supermicro verbetert prestaties tot 20x in Data Science-, HPC- en AI-werklasten met ondersteuning voor NVIDIA A100 PCIe GPU's op meer dan een dozijn verschillende GPU-servers

Supermicro kondigde voor het eerst in mei aan dat het NVIDIA HGX™ A100-configuraties zou ondersteunen met zijn 2U- en 4U-servers met een hoge densiteit op basis van de vier- en acht-weg NVIDIA HGX A100-borden. Nu A100 GPU's ook beschikbaar zijn in PCIe form factor, kunnen klanten een belangrijke prestatieverbetering verwachten in de uitgebreide portfolio van multi-GPU servers van Supermicro wanneer ze zijn uitgerust met de nieuwe NVIDIA A100 GPU's.

"Dankzij de uitbreiding van onze toonaangevende portfolio van GPU-systemen met volledige ondersteuning voor de nieuwe NVIDIA A100 PCIe GPU's kunnen klanten kiezen voor de best presterende en meest geoptimaliseerde server in functie van hun specifieke toepassingen", aldus Charles Liang, algemeen directeur en voorzitter van Supermicro. "Onze nieuwe systemen met PCIe Gen 4 zijn ontworpen om een breed scala aan computerintensieve toepassingen te versnellen en bieden volledig geoptimaliseerde ondersteuning voor de nieuwe NVIDIA A100 om de prestaties tot 20x te verbeteren bij sommige versnelde werklasten."

Supermicro's nieuwe 4U A+ GPU-systeem ondersteunt tot acht NVIDIA A100 PCIe GPU's door middel van direct-attach PCI-E 4.0 x16 CPU-tot-GPU lanen zonder PCI-E-switch voor de laagste latentie en hoogste bandbreedte en dus maximale versnelling. Het systeem ondersteunt ook tot twee bijkomende hoogpresterende PCI-E 4.0-uitbreidingssleuven voor verschillende toepassingen, waaronder hoogpresterende netwerkconnectiviteit tot 200 Gb/s. Een extra AIOM-sleuf ondersteunt een Supermicro AIOM-kaart of een OCP NIC 3.0-kaart. Deze systemen zijn ook geschikt voor NGC en bieden klanten een naadloze manier om hun AI-werklasten op schaal te ontwikkelen en te implementeren. Voor NGC geschikte systemen worden gevalideerd op het gebied van functionaliteit en prestaties voor de AI-stack van het NGC-register van NVIDIA.

"Als de eerste elastische GPU met meerdere instanties die training, inferentie, HPC en analytics samenbrengt, is de NVIDIA A100 gebouwd om werklasten van elke grootte aan te kunnen", aldus Paresh Kharya, directeur productmarketing van Acclerated Computing bij NVIDIA. "Met NVIDIA A100 PCIe GPU-servers kunnen klanten enkele van de meest complexe uitdagingen op het gebied van data science, hoogwaardig computing en AI aanpakken."

Als marktleider op het gebied van AI-systeemtechnologie biedt Supermicro multi-GPU geoptimaliseerde thermische ontwerpen die geavanceerde prestaties en betrouwbaarheid bieden voor AI-, Deep Learning- en HPC-toepassingen. Met 1U-, 2U-, 4U- en 10U-GPU-systemen voor rackmontage; Utra, BigTwin™ en geïntegreerde systemen die GPU's ondersteunen; evenals GPU-blademodules voor onze 8U SuperBlade®, biedt Supermicro de breedste en diepste selectie van GPU-systemen in de branche om toepassingen van edge tot cloud aan te drijven.

