Tableau nodigt dataliefhebbers uit de hele wereld uit voor de jaarlijkse conferentie in november

Digitale ervaring om nog meer mensen samen te brengen om de kracht van data te vieren

SEATTLE, 7 september 2021 /PRNewswire/ -- Vandaag heeft Tableau, 's werelds toonaangevende analyseplatform (NYSE: CRM), de registratie geopend voor de jaarlijkse Tableau Conference, die van 10-12 november 2021 over de hele wereld zal worden uitgezonden.

Tableau Conference biedt kansen om te leren, te netwerken, best practices te delen en geïnspireerd te worden door dataleiders in een tijd waarin het belangrijker is dan ooit om mensen te verbinden met datagestuurde inzichten.

De themaconferentie 'Let's All Data' viert inclusiviteit en de overtuiging dat de meest succesvolle organisaties iedereen voorzien van data, van retailmedewerkers en HR-leiders tot datawetenschappers en onderwijsprofessionals.

"Door een cultuur te creëren die nieuwsgierigheid viert en iedereen in staat stelt een datapersoon te zijn, kunnen organisaties sneller dan ooit de meest nauwkeurige beslissingen nemen. Dit is de essentie van Tableau Conference. Als mensen weloverwogen keuzes maken op basis van data, kunnen bedrijven zoveel meer bereiken", aldus Jackie Yeaney, executive vice president marketing bij Tableau.

Tableau Conference 2021 is het 13e jaarlijkse evenement van Tableau, dat klanten, partners, medewerkers, datafans en anderen samenbrengt om te leren, contact te maken, geïnspireerd te worden en plezier te hebben. Het afgelopen jaar schreven meer dan 150.000 mensen zich in voor een virtuele Tableau Conference.

Als u zich wilt aanmelden voor de conferentie, kijk dan op https://www.tableau.com/events/conference.

Over Tableau, een Salesforce Company

Tableau helpt mensen data te bekijken en te begrijpen. Als 's werelds meest toonaangevende analytics platform biedt Tableau visuele analytics met krachtige AI, databeheer en samenwerking. Van individuen tot organisaties van elke omvang: klanten over de hele wereld gebruiken graag de geavanceerde analytics van Tableau om impactvolle, datagestuurde beslissingen aan te sturen. Kijk voor meer informatie op www.tableau.com.

Over Salesforce

Salesforce, de wereldwijde leider op het gebied van CRM, stelt bedrijven van elke grootte en bedrijfstak in staat om digitaal te transformeren en een 360°-beeld van hun klanten te creëren. Voor meer informatie over Salesforce (NYSE: CRM), bezoek: www.salesforce.com.

