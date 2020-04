Te midden van verschuivingen van marktposities kondigt GraphCMS belangrijke productupdates voor het GraphQL Headless-CMS aan

De laatste release introduceert een groot aantal belangrijke nieuwe functies - de meest opvallende zijn polymorphic-relations (union types), content-staging en een nieuwe performante GraphQL-engine. Deze ontwikkeling stelt redactie- en ontwikkelingsteams in staat om de levering van moderne digitale ervaringen over de hele linie en op verschillende platforms te versnellen.

"Deze stap is bedoeld om middelgrote tot grote organisaties in staat te stellen hun tech-stack te actualiseren naar een Headless CMS met de meest omvangrijke functionaliteiten en meest robuuste GraphQL-api's in de markt, zonder zich zorgen te hoeven maken over overheadkosten zoals beveiliging, infrastructuur, flexibiliteit en schaalbaarheid", aldus Michael Lukaszczyk, medeoprichter en CEO van GraphCMS.

Het aantal ondernemingen dat kiest voor een api-first DXP-aanpak met GraphQL en Headless-CMS groeit exponentieel, waarbij GraphCMS wordt gepositioneerd om te voldoen aan de toenemende eisen van organisaties, die toekomstbestendige digitale producten en platforms willen bouwen.

"De afgelopen maanden hebben we vanuit de markt een geweldige feedback gezien in de richting van GraphCMS en GraphQL. Nu organisaties als Unilever, Discovery, Prym, Shure en Tchibo ons hun projecten toevertrouwen, hebben we tevens groei waargenomen binnen ons partnernetwerk in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en APAC en verwelkomen we partners als Codecentric, Leviathan en Divante in ons aanverwante ecosysteem", voegt Christopher Kuehn, Directeur bedrijfsontwikkeling bij GraphCMS toe.

Bovendien heeft GraphCMS een rebranding ondergaan om beter voorbereid te zijn op de groei van de markt, door zich te richten op bedrijfsklaarheid, een groeiend partnernetwerk en verticale specifieke oplossingen voor branches als Fintech, Travel en eCommerce, om er maar een paar te noemen.

"We hebben over recente veranderingen uiterst positieve indicatoren van onze klanten en gebruikers ontvangen. Dit wijst erop dat we op de goede weg zijn om de positionering van GraphCMS in het snel veranderende Headless CMS- en DXP-landschap verder te versterken, naarmate bedrijven ernaar streven om steeds betere klantervaringen te leveren", voegt Ronak Ganatra, hoofd ontwikkeling bij GraphCMS, toe.

GraphCMS is het eerste native GraphQL Headless Content Management System (CMS), waarmee teams over de hele wereld snel de digitale omnichannel-ervaringen van morgen op schaal kunnen opbouwen en leveren.

Met hoofdkantoren in Giessen en Berlijn in Duitsland is GraphCMS ingericht om een gehoste GraphQL-back-end te bouwen, die de nodige tools biedt voor modern omnichannel-content management en distributie. GraphCMS stelt flexibele bedrijven in staat om state-of-the-art oplossingen te leveren en de kosten te minimaliseren om cross-platformapplicaties sneller op de markt te brengen.

Om de details te lezen over de release van GraphCMS en meer te weten te komen over het werken met GraphCMS, gaat u naar graphcms.com

