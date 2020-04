TELEMATIC in afwachting van EPO-octrooi voor contactloze betalingen in het openbaar vervoer

PRAAG, 24 april 2020 /PRNewswire/ -- Het bedrijf TELEMATIC heeft een gepatenteerde technologie ontwikkeld voor contactloze betalingen in het openbaar vervoer waarmee kaartjes kunnen worden betaald met behulp van een smartphone op de plaats van betaling bij de ingang van een bus of metro terwijl de telefoon zich in de zak of tas van de passagier bevindt.

De technologie is klaar voor testgebruik in een echte transportomgeving, in alle soorten stadsvervoer inclusief de metro.

De technologie is synergetisch en maakt betaling mogelijk op parkeerterreinen, in wasstraten, voor brandstof bij tankstations, op tolwegen (met een snelheid van 30 km/u door een tolpoort rijden), voor betalingen voor binnenkomst in bepaalde landen, in fastfoodrestaurants (McDonald's, Pizza Hut enz.), en voor de controle van liften in hotels of grote flatgebouwen.

Het systeem is professioneel geëvalueerd door het Europees Octrooibureau, en het octrooi zal naar verwachting in augustus of september van dit jaar worden verleend.

Het bedrijf TELEMATIC richt zich op nieuwe technologieën en IT-ontwikkeling voor een transportsegment. De oplossingen en verbeteringen van het bedrijf zijn gebaseerd op kennis over de bank-, IT- en transportindustrie. Zijn missie is om de beste functies van SaaS (Software as Service) software te bieden aan bedrijven die het beste willen realiseren voor hun klanten.

TELEMATIC is van mening dat tijdens de huidige COVID-19 crisis, het virus zich onder andere verspreidt binnen de transportsector door het gebruik van de kaartlezers waar passagiers hun betaalkaarten of mobiele telefoons inbrengen. Het bedrijf hoopt dat deze nieuwe technologie praktisch zal zijn en de verspreiding van virussen verder zal tegengaan.

Web: www.telematic.life

Gerelateerde links

http://www.telematic.life/



SOURCE TELEMATIC s.r.o.