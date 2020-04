Tencent Cloud lanceert een internationaal anti-COVID-19-servicepakket, om de wereldwijde strijd tegen de pandemie te ondersteunen

SHENZHEN, China, 13 april 2020 /PRNewswire/ -- Op 13 april lanceerde Tencent Cloud een internationaal anti-COVID-19-servicepakket om de wereldwijde strijd tegen de pandemie te ondersteunen. Het pakket zal bedrijven, medische instellingen en overheden wereldwijd helpen de unieke uitdagingen van COVID-19 aan te pakken. Dit is de meest recente actie van Tencent ter ondersteuning van de wereldwijde campagne tegen de pandemie, te beginnen met de oprichting van een wereldwijd anti-COVID-19-fonds van $100 miljoen en de uitrol van een wereldwijd COVID-19-informatieplatform.

Producten die in de eerste fase worden gelanceerd kunnen in een breed aantal scenario's worden ingezet, waaronder samenwerking op afstand, stimuleren van online medisch overleg en overheden helpen de toegang tot betrouwbare informatie te vergroten. Tencent Cloud biedt ook gratis tegoed voor de aanschaf van een aantal clouddiensten die toegankelijk zijn via de officiële website van Tencent Cloud, om noodlijdende bedrijven en organisaties te helpen.

VooV Meeting, de internationale versie van Tencent Meeting, is al uitgerold in meer dan 100 landen en regio's en is gratis beschikbaar voor gebruikers. De dienst ondersteunt vergaderingen met maximaal 300 deelnemers, waarmee het een cruciaal hulpmiddel is om bedrijven te helpen op afstand te werken, educatieve instanties te ondersteunen bij het geven van online lessen, en medische instellingen te helpen met online consultaties.

Met behulp van Tencent Clouds applicatie voor live-uitzendingen, Tencent Real-Time Communication (TRTC), databases, Global Application Acceleration Platform (GAAP) en een ondertitelingsoplossing (AI Transfy) kunnen scholen, ziekenhuizen en andere instellingen ook snel hun eigen live uitzendmogelijkheden opzetten voor consultatie en onderwijs op afstand.

De tijdige publicatie en verspreiding van informatie over COVID-19-preventie is van cruciaal belang tijdens de epidemie. De sms-dienst van Tencent Cloud is beschikbaar in meer dan 200 landen en regio's en via meer dan 1000 uitvoerders, die overheidsinstanties kunnen helpen snel preventieve information over COVID-19 aan het publiek te communiceren.

Eerder lanceerde Tencent een wereldwijd platform voor informatie over de volksgezondheid tijdens de epidemie. Deze service is ook in het Engels beschikbaar, inclusief een onderdeel voor "COVID-19 Epidemic Info", AI-aangedreven COVID-19 zelfscreeningstools, We Doctor en Dingxiangyuan, waarmee gebruikers wereldwijd toegang krijgen tot updates over de epidemie, medische kennis, zelfdiagnose, online klinieken die door vrijwilligers worden ondersteund en meer.

Tencent heeft bovendien een technologische bijdrage geleverd aan de wereldwijde strijd tegen COVID-19 door de internationale module in haar COVID-19 Mini-programma (TH_COVID19_International) op 27 maart open te stellen, waardoor het een belangrijke informatiebron is die gratis beschikbaar is voor gebruikers wereldwijd. Overheidsinstanties, zorginstellingen, mediaorganisaties en ontwikkelaars over de hele wereld hebben toegang tot het miniprogramma om zo hun eigen pandemiegerelateerde diensten te ontwikkelen. Op 3 april stelde Tencent de COVID-19 Self-triage Assistant voor iedereen beschikbaar. Het is een programma waarmee iedereen een zelfbeoordeling kan uitvoeren van mogelijke coronavirussymptomen. De dienst helpt het publiek te informeren met preventietips, waardoor het risico op kruisbesmetting als gevolg van paniek wordt verminderd en de druk op medische zorgverleners wordt verminderd.

Tencent helpt bedrijven en overheidsinstanties de epidemie te bestrijden met een reeks producten en diensten in China. Er is een verscheidenheid aan pandemie-gerelateerde miniprogramma's door derden ontwikkeld om het publiek naadloos toegang te geven tot informatie en updates. Producten zoals VooV Meeting, WeChat Work en Tencent Document zijn tools waarmee bedrijven op afstand efficiënt kunnen samenwerken. Met de geïntegreerde online onderwijsoplossing van Tencent kunnen meer dan 100 miljoen leraren doorgaan met lesgeven en kunnen studenten blijven leren tijdens schoolsluitingen. Tencent heeft ook wetenschappelijke instellingen geholpen met het versnellen van onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe medicijnen met behulp van geavanceerde AI- en computertechnologieën.

Tencent zet zich in voor de wereldwijde strijd tegen het virus met haar ervaring, technologieën en producten.

