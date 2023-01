TeraSky maakt aanzienlijke investering door Abry Partners bekend

TEL AVIV, Israël, 24 januari 2023 /PRNewswire/ -- TeraSky , wereldwijd een leverancier van oplossingen voor multi-cloud, cloud-native en moderne innovatieve IT-technologieën, heeft vandaag een aanzienlijke investering door het in Boston gevestigde Abry Partners bekendgemaakt. De investering is bedoeld om de aanwezigheid van TeraSky in Israël te versterken en de wereldwijde uitbreiding van het bedrijf in de VS en Europa te versnellen. Dit is de eerste investering van Abry Partners in Israël en een blijk van vertrouwen in de in Israël gevestigde leverancier van oplossingen.

"TeraSky heeft de rol van technologie-integratie opnieuw gedefinieerd", aldus Nicolas Massard, partner van Abry Partners. "Door van grondige expertise en ruime ervaring gebruik te maken, biedt TeraSky creatieve oplossingen voor technologische vraagstukken en voor zakelijke behoeften. Dit model, gecombineerd met een cultuur van innovatie, voorlichting, gemeenschap en kwaliteit, onderscheidt TeraSky zich niet alleen van de massa, maar plaatst het bedrijf in een klasse apart."

Van multi-cloud- en platformengineering tot uitgebreide managed services en kostenoptimalisatie, en nog veel meer, helpt TeraSky met behulp van technologie bedrijven hun doelen te bereiken en toekomstbestendig te maken. TeraSky, dat in 2010 is opgericht, heeft meer dan 130 mensen in dienst en heeft kantoren in Israël, de VS, Centraal-Europa en het Verenigd Koninkrijk en staat wereldwijd bekend als professionele dienstverlener van het hoogste kaliber. De investering zal TeraSky verder helpen zijn bestaande leiderschapspositie te versterken en zijn betrokkenheid en zichtbaarheid in belangrijke wereldmarkten uit te breiden.

"We zijn vereerd dat Abry Partners de unieke waarde van TeraSky in het technologie-ecosysteem erkent", aldus Ofir Abekasis, CEO van TeraSky. "De kwaliteit van ons werk wordt bepaald door de kwaliteit van onze mensen en de waarden die zij delen, en we beschouwen deze investering als een bevestiging van onze unieke waarde en van ons streven naar uitmuntendheid. We kijken ernaar uit om onze expertise en aanbod in Israël, Europa en de VS te verdiepen, en zullen deze investering gebruiken als een kans om wereldwijd onze toonaangevende positie uit te breiden."

