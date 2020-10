Thai Union en Corbion breiden de acceptatie van AlgaPrime ™ DHA uit in de aquacultuur van garnalen

Als een van de snelstgroeiende soorten in de aquacultuursector zijn gekweekte garnalen momenteel goed voor 55% van de wereldwijde garnalenproductie , wat een ongekende kans biedt om duurzame groei te stimuleren. De uitgebreide acceptatie van AlgaPrime DHA door Thai Union Feedmill PCL weerspiegelt een prioriteit om ingrediënten te gebruiken die traceerbaar, betrouwbaar en duurzaam geproduceerd zijn. Als extra bron van omega-3 vetzuren is AlgaPrime DHA een inheems ingrediënt van hele algen dat een hoog gehalte aan omega-3 DHA bevat, ongeveer twee keer zo hoog als de omega-3 vetzuren in veelgebruikte visoliën. AlgaPrime DHA is een schoon ingrediënt, duurzaam geproduceerd door fermentatie met niet-genetisch gemodificeerde rietsuiker als grondstof. Het helpt ook om de druk te verminderen op alles wat de zee ons te bieden heeft en zorgt ervoor dat een belangrijke voedingsstof voor de groei en ontwikkeling van garnalen veiliggesteld is.

"Bij Thai Union hechten we veel waarde aan het stimuleren van innovatie voor een duurzame visindustrie en als zodanig zoeken we naar nieuwe en innovatieve producten die onze SeaChange-duurzaamheidsdoelstellingen operationeel maken", aldus Darian McBain, Global Director Corporate Affairs and Sustainability bij Thai Union. "Onze uitgebreide samenwerking met Corbion bevordert onze doelstellingen op het gebied van verantwoorde bevoorrading door efficiënt gebruik te maken van grondstoffen uit de zee in voer voor aquacultuur en dit aan te vullen met het gebruik van alternatieve oliën en eiwitten. De samenwerking met Corbion helpt om voeroplossingen te bieden die optimale voeding, consistentie en transparantie van de toeleveringsketen ondersteunen voor ons netwerk van garnalenkwekers."

De duurzaamheidsstrategie SeaChange® van Thai Union stimuleert wereldwijd zinvolle verbeteringen in de visindustrie, vooral als het gaat om traceerbare en verantwoorde inkoop. Het gebruik van AlgaPrime DHA in het voer van Thai Union is een initiatief dat bijdraagt aan de doelstelling van het bedrijf om verantwoord geproduceerde en duurzaam geoogste garnalen op de markt te brengen.

"We zijn blij dat we door middel van onze samenwerking met Thai Union de acceptatie van AlgaPrime DHA in garnalenvoer kunnen uitbreiden", aldus Chris Haacke, Global Aquaculture Lead bij Corbion. "AlgaPrime DHA heeft de positie om verandering te verwezenlijken aan de snelgroeiende, duurzame aquacultuursector voor garnalen door boeren en producenten van zeevruchten een bewezen oplossing te bieden."

Corbion produceert AlgaPrime DHA sinds 2016 op grote schaal die relevant is voor de behoeften van de aquacultuursector.

Over Corbion

Corbion is wereldwijd marktleider op het gebied van melkzuur en de daarvan afgeleide producten, en een toonaangevende leverancier van emulgatoren, functionele enzymenmengsels, mineralen, vitamines en algeningrediënten. We gebruiken onze unieke expertise op het gebied van fermentatie en andere processen om duurzame oplossingen te leveren voor het behoud van voedsel en voedselproductie, gezondheid en onze planeet. Al meer dan 100 jaar streven we naar veiligheid, kwaliteit, innovatie en prestatie zonder compromissen te sluiten. Op basis van onze gedegen marktexpertise werken we met klanten samen om onze geavanceerde technologieën voor hen te laten werken. Onze oplossingen helpen producten te differentiëren in markten zoals voeding, huishoudelijke en persoonlijke verzorging, diervoeding, farmaceutica, medische apparatuur en bioplastics. In 2019 realiseerde Corbion een jaaromzet van € 976,4 miljoen en had het een personeelsbestand van 2.138 mensen. Corbion is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Kijk voor meer informatie op: www.corbion.com

Over Thai Union Group

Thai Union Group PCL is wereldwijd marktleider op het gebied van zeevruchten en brengt al meer dan 40 jaar hoogwaardige, gezonde, smakelijke en innovatieve visproducten aan klanten over de hele wereld.

Tegenwoordig wordt Thai Union beschouwd als een van 's werelds toonaangevende producenten van vis, schaal- en schelpdierproducten en is het een van de grootste producenten van houdbare tonijnproducten met een jaaromzet van meer dan 126,3 miljard Thaise baht (4,1 miljard dollar) en wereldwijd een personeelsbestand van meer dan 44.000 mensen die zich inzetten voor baanbrekende duurzame, innovatieve visproducten.

Het wereldwijde merkenportfolio van het bedrijf omvat internationaal toonaangevende merken, zoals Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar en Rügen Fisch en de toonaangevende Thaise merken SEALECT, Fisho, Qfresh, Monori, Bellotta en Marvo.

Als bedrijf dat zich inzet voor innovatie en wereldwijd verantwoordelijk gedrag, is Thai Union er trots op lid te zijn van de United Nations Global Compact en is het een van de oprichters van de International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). In 2015 introduceerde Thai Union zijn duurzaamheidsstrategie SeaChange®. Lees meer op seachangesustainability.org. De niet-aflatende inzet van Thai Union op het gebied van duurzaamheidskwesties werd in 2018 en 2019 erkend door de nummer één ter wereld in de voedingsproductenindustrie in de Dow Jones Sustainability Index, met een 100e percentielrangschikking voor de totale duurzaamheidsscore. Thai Union is nu zes opeenvolgende jaren benoemd tot lid van de DJSI. Thai Union werd in 2019 ook voor het vierde jaar op rij opgenomen in de FTSE4Good Emerging Index.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pers:

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/830614/Corbion_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1310091/Thai_Union_Logo.jpg

SOURCE Corbion