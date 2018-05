ThreeMain vermindert plastic verpakkingen met 80 Procent en verstoort de $ 25 miljard dollar markt voor schoonmaakproducten

Met een sterk leiderschapsteam, is ThreeMain er klaar voor om een impact te hebben op de groeiende markt. Oprichter en CEO van ThreeMain, Joe Budzienski heeft een succesvolle track record alsmede uitgebreide ervaring op het gebied van start-upbedrijven. In 2012 richtte Budzienski het innovatieve technologiebedrijf Gozaik op, dat in 2014 werd overgenomen door Monster Worldwide. Budzienski keert met de lancering van ThreeMain terug naar zijn oorspronkelijke carrière: op 23-jarige leeftijd richtte hij een bedrijf voor huishoudreinigers op zodat hij zijn studieleningen kon aflossen. Gedurende die periode realiseerde Budzienski zich dat verbeteringen moesten worden aangebracht aan het soort producten en chemicaliën dat door mensen thuis gebruikt werd. De veelvoudige ondernemer is nu toegewijd aan het ontwikkelen van reinigingsproducten die eenvoudig, duurzaam en effectief zijn.

"We zijn verheugd om ons Kickstarter-programma aan te mogen kondigen en consumenten huishoudreinigers te kunnen bieden die het gebruik van plastic verminderen, en die veiliger en effectiever zijn dan de andere producten die momenteel op de markt zijn," aldus Budzienski. "Met zoveel steden en landen die zich ontdoen van plastic tassen, rietjes en waterflessen, willen we ons steentje bijdragen en de hoeveelheid plastic gebruikt in huishoudreinigers verminderen. Door ThreeMains aluminium flessen te gebruiken zullen onze leden zeker 80 procent minder plastic gebruiken dan wanneer ze traditionele huishoudreinigers zouden kopen."

Volgens een rapport uitgebracht door het World Economic Forum en de Ellen MacArthur Foundation, met McKinsey & Company, wordt 91% van het plastic nooit gerecycled, en zijn onze oceanen bijna voller met plastic dan met vis. ThreeMain erkent dat de verandering alleen kan plaatsvinden door middel van een gezamenlijke inspanning en het heeft zijn producten en verpakkingen ontworpen met het oog op schonere oceanen. Naast zijn milieuvriendelijke verpakking, zal ThreeMain één procent van de jaarlijkse lidmaatschapsinkomsten doneren aan het Rozalia Project.

ThreeMain, LLC® levert, direct aan huis, huishoudreinigers die uw gezondheid en huis beschermen en waarmee onze oceanen gered worden. Het bedrijf dat in 2017 opgericht werd, kwam voort uit de filosofie dat het van cruciaal belang is dat we onze meest kwetsbare activa beschermen — onze gezondheid en onze planeet. ThreeMain levert producten gemaakt met eenvoudige ingrediënten, die effectiever zijn dan andere groene reinigingsproducten. Het innovatieve bedrijf transformeert de industrie voor reinigingsproducten door leden een navulmodel te geven waarmee het gebruik van plastic drastisch verminderd wordt. ThreeMain doneert ook één procent van zijn jaarlijkse lidmaatschapsinkomsten aan het Rozalia Project, ter ondersteuning van het project om onze oceanen op te ruimen. Volg @ThreeMain op Instagram, Facebook en Twitter.

