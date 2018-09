Toeristisch promotie-evenement voor Hangzhou en Verenigd Koninkrijk gaat van start in Londen

LONDON, 10 september 2018 /PRNewswire/ -- De Hangzhou Tourism Commission heeft een aantal toeristische producten op maat gemaakt die het unieke karakter van Hangzhou luid en duidelijk weergeven. Dit promotie-evenement vormde ook de aankondiging van de officiële lancering van de online marketingactiviteiten tussen Hangzhou en Expedia, waar bijna 100 reisbureaus, media en cultureel toeristische professionals voor zijn uitgenodigd.

Tijdens de promotie vertelde Carey J Fletcher, als vertegenwoordiger van de reisbranche en voorzitter van het grootschalige Britse reisbureau China Britain Travel Group, over de toestand van de huidige Britse en Europese toeristische markt, in verband met de toeristische producten van Hangzhou, en zij gaf een vooruitzicht van de toekomstige ontwikkeling van het toeristisch product van Hangzhou. Een van de uitgezonden toeristische promotievideo's "Listening to Hangzhou" gaf Europese reisbureaus een intuïtieve kijk op de toeristische mogelijkheden van Hangzhou, waaronder "Hangzhou Workmanship Apprentice - I learn skills in Hangzhou", een video die de zaal in haar greep hield en veel reacties bij Britste reisagenten opriep, met de vraag hoe zij hier aan deel zouden kunnen nemen. In de afgelopen jaren heeft de Hangzhou Tourism Commission zich ingezet voor een integratie van sociale middelen, waarbij het bijna 100 sociale middelen in toeristische producten heeft getransformeerd. Gericht op het aanbieden van een meer diverse en cultureel rijkere ervaring voor haar klanten, in overeenstemming met de voorkeur van de Europese reiziger die het lokale leven wil ervaren.

Het evenement werd georganiseerd door de Hangzhou Tourism Commission en Expedia Group Media Solutions, de advertentietak van Expedia Group, die branche-expertise en digitale marketingoplossingen levert waarmee merken reizigers kunnen bereiken, betrekken en beïnvloeden. Met Expedia's "Hangzhou Holiday Pick 'n' Mix Service", wordt aan bezoekers van een speciale website een aantal vragen gesteld over hun voorkeuren op het gebied van reizen, waarmee een beeld wordt geschetst van hun ideale reis. Vervolgens krijgen zij een programma voor Hangzhou op maat, waarin hun eigen smaak en interesses zijn weerspiegeld, samen met de mogelijkheid om hun reis via Expedia te plannen en te boeken. Alle deelnemers hebben ook de kans om een reis naar Hangzhou te winnen.

Ook werd in de campagne gebruik gemaakt van antwoorden van gebruikers, om zo beter te begrijpen hoe Europese reizigers aankijken tegen Hangzhou en haar vele attracties. Deze informatie wordt vervolgens verwerkt in een rapport dat later dit jaar zal worden gepubliceerd om zo Hangzhou te helpen het gedrag van reizigers uit de steeds belangrijker wordende Europese markt beter te begrijpen. Volg voor meer informatie de link naar de activiteit: https://hangzhouholiday.expedia.co.uk/

Deelnemende gebruikers wordt gevraagd naar hun voorkeuren op reisgebied, waarmee een programma op maat wordt gemaakt voor de attracties in Hangzhou die geschikter zijn voor Europese toeristen. Ook werden grootschalige gegevens van deelnemende gebruikers gebruikt om een rapport te maken over Europese toeristen, om zo hun reisgewoonten beter te begrijpen, waardoor meer Europese toeristen Hangzhou leren kennen, en het gebied in de nabije toekomst kunnen bezoeken.

Tijdens het evenement deelde de Senior Director, verantwoordelijk voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika en het Aziatisch-Pacifisch gebied, Andrew van der Feltz, inzichten over het gedrag en de reisgewoonten van Europeanen, en het proces van online marketingcampagnes. Vandaag de dag is het landschap alleen niet de belangrijkste attractie van Hangzhou; service en complete faciliteiten zijn het belangrijkste verkoopargument voor Europese reizigers.

Hangzhou zet zich in om een internationaal toeristisch en vrijetijdscentrum op te zetten, rondreizen door internationalisering, ontspannende vakanties, culturele ervaringen en zakelijke exposities, waarbij dit 'vier-in-een'-model wordt gebruikt om een nieuwe wereldwijde structuur te ontwikkelen. In 2017 bereikte het aantal toeristen in Hangzhou 4,02 miljoen, met een jaar-op-jaar stijging van 10,7%, met in totaal 545.900 Europese toeristen, die 14% van het geheel uitmaken. Uit grootschalige gegevens blijkt dat het Verenigd Koninkrijk tot de top tien behoort van landen voor buitenlands toerisme in Hangzhou. Dit promotie-evenement is ook een belangrijk middel geworden voor het verbeteren van de internationale invloed van Hangzhou's toeristische merken. De toeristische markt van Hangzhou zit boordenvol potentieel.