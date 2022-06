Trive wordt de officiële mouwpartner van de voetbalclub Bayer 04 Leverkusen

De samenwerking brengt een innovatief, uitgebreid en dynamisch beleggingsplatform met meerdere activa samen met een van de meest gerenommeerde voetbalclubs van Duitsland. In het kader van de samenwerking krijgt Trive het exclusieve recht om de officiële mouwpartner te worden van Bayer 04 Leverkusen en officiële shirtpartner (internationaal) van Bayer 04 Leverkusen in de Bundesliga- en UEFA-clubwedstrijden.

Engin Çubukçu, voorzitter van Trive, zei: "Dit is een spannende nieuwe samenwerking voor Trive, omdat we ernaar streven om onze ethos van vooruitstrevende beweging te benutten. Trive is verheugd om als officiële shirtpartner samen te werken met Bayer 04 Leverkusen. We hebben een gemeenschappelijke, onderliggende ambitie om in beweging te blijven, om kansen te verkennen en te benutten. We streven ernaar om de beste ervaring te bieden aan mensen die ons vertrouwen. Trive gaat over het omarmen van nieuwe mogelijkheden en horizonten en we zijn van mening dat dit partnerschap een voorbeeld zal zijn."

"Trive is ontworpen om mensen te ondersteunen die verder willen gaan, een belangrijke waarde die we delen met Bayer 04 Leverkusen. Onze gedeelde waarden en doelstellingen benadrukken onze inzet om een belangrijk onderdeel te worden van de familie Bayer 04 Leverkusen."

De overeenkomst is ondertekend door Rudi Völler, algemeen directeur van Bayer 04 Leverkusen, en Engin Çubukçu, voorzitter van Trive. Sprekend over het nieuwe partnerschap voegde Dhr. Völler daaraan toe: "We zijn verheugd om Trive te verwelkomen als onze mouwsponsor. Het komende seizoen zal voor de club van groot belang zijn, niet alleen op sportief gebied. We streven ernaar om onze recente successen als organisatie te bestendigen door ons te blijven verbeteren, zowel op als buiten het veld. We willen op dit gebied nieuwe normen stellen door samen te werken met een bedrijf dat past bij ons idee van continue ontwikkeling , met als doel samen succesvol te zijn. Trive is een innovatieve partner die in dit opzicht goed werkt"

Over Trive

Trive is een nieuw, uitgebreid, dynamisch en innovatief beleggingsplatform met meerdere activa.

Trive brengt complexe en geavanceerde wereldwijde beleggingsproducten naar een gebruiksvriendelijk platform via een geavanceerde technologie, waardoor zijn klanten een volledig op maat gemaakte en uitgebreide handelservaring hebben, zoals handelen met één klik, het plaatsen van orders op de grafiek, geavanceerde charting- en technische analysetools, geavanceerde ordertypen, marktdiepte en aanpasbare werkruimten.

Trive gaat over het bevorderen van vooruitgang, over nooit stilstaan. Trive is slim als het om reactiesnelheid en flexibiliteit. Het is eenvoudig: schoon, intuïtief en naadloos.

Bij Trive maken we complexe zaken eenvoudig.

