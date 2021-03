UFC® benoemt Love Hemp tot officiële wereldwijde CBD-partner

Love Hemp krijgt tal van merkintegraties in UFC-content op digitale platforms, waaronder social media-middelen en programma's op UFC FIGHT PASS®, 's werelds toonaangevende streamingdienst voor vechtsporten. De branding van Love Hemp wordt ook prominent geïntegreerd in het UFC Performance Institute. Dit toont de atleten dat UFC een prominente rol wil spelen bij de voorlichting over CBD-gebruik en de rol die het speelt in de gezondheid van atleten en het herstel van blessures.

"Dit is een zeer opwindende prestatie voor Love Hemp," zei Tony Calamita, CEO van Love Hemp. "De marketingmogelijkheden die deze relatie biedt, zullen ons in de toplaag van grote internationale CBD-merken brengen. We zullen het wereldwijde bereik van de UFC benutten om Love Hemp te positioneren als een vertrouwd, premium CBD-merk dat we nu beginnen uit te rollen in alle belangrijke internationale markten."

Calamita: "Love Hemp kijkt uit naar de samenwerking met UFC in de komende vijf jaar. Dit partnerschap is het startschot voor onze strategie om Love Hemp tot een wereldwijd erkend merk te maken."

"We zijn verheugd om samen te werken met Love Hemp om een groeiend, gerespecteerd CBD-merk te promoten dat een wereldwijde leider in deze categorie zou kunnen worden tijdens de duur van dit partnerschap," zei Paul Asencio, UFC Senior Vice President van Global Partnerships. "We weten dat veel UFC-atleten, fans en sportliefhebbers CBD gebruiken voor trainingsherstel, en we willen nauw samenwerken met Love Hemp om onszelf, atleten en consumenten te blijven voorlichten over de werkzaamheid en het beste gebruik van CBD-producten."

Over UFC®

UFC® is 's werelds belangrijkste mixed martial arts-organisatie (MMA), met meer dan 625 miljoen fans en 142 miljoen volgers in de sociale media. De organisatie produceert jaarlijks meer dan 40 live-evenementen in enkele van de meest prestigieuze arena's ter wereld, en zendt uit naar ongeveer 900 miljoen tv-huishoudens in meer dan 175 landen. Het UFC-atletenprogramma bestaat uit de beste MMA-atleten ter wereld die meer dan 70 landen vertegenwoordigen. Het digitale aanbod van de organisatie omvat UFC FIGHT PASS®, een van 's werelds toonaangevende streamingdiensten voor vechtsporten. UFC werd in 2016 overgenomen door het wereldwijde entertainment-, sport- en contentbedrijf Endeavor, samen met strategische investeerders Silver Lake Partners en KKR. Het hoofdkantoor van de UFC is gevestigd in Las Vegas, Nevada. Voor meer informatie, bezoek UFC.com en volg de UFC op Facebook.com/UFC , Twitter, Snapchat, Instagram en TikTok: @UFC.

Over Love Hemp Group

Love Hemp werd opgericht in een slaapkamer in 2015 en produceert en levert ondertussen meer dan 40 CBD-productlijnen, waaronder oliën voor oraal gebruik, sprays, cosmetica, topicals en een waaier van eetbare en op water gebaseerde CBD-producten. Het verhaal Love Hemp begon toen de vader van een van de oprichters zich tijdens zijn gevecht tegen kanker wendde tot natuurlijke producten en gezondheidssupplementen. Op dat moment zagen de oprichters het potentieel van CBD, maar uit ongenoegen met de algemene slechte kwaliteit van de industrie richtten ze Love Hemp op - het vertrouwde en ethische CBD-merk van hoge kwaliteit. Vandaag is Love Hemp de meervoudig bekroonde, toonaangevende leverancier van CBD-producten in het Verenigd Koninkrijk, en wordt het ook wereldwijd verkocht, aangezien miljoenen mensen over de hele wereld elke dag het leven "bij het blad" vatten.

Bezoek: www.love-hemp.com voor meer details.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1458546/Love_Hemp.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1458545/UFC_Love_Hemp_Logo.jpg

Gerelateerde links

https://love-hemp.com



SOURCE Love Hemp Group PLC