Univar Solutions en Calumet Specialty Products breiden de distributieovereenkomst voor naftene en paraffinehoudende basisoliën in Europa uit

De nieuwe overeenkomst breidt zich uit op een bestaande relatie op basis van de productportefeuilles van white oil en petrolatum in heel Europa en in Noord-Amerika en omvat de hoogwaardige merken CALPAR™, HYDROCAL en CALSOL. Als gevolg daarvan kan Univar Solutions nu een uitgebreid assortiment aan speciale basisoliën leveren voor de smeermiddelen- en metaalbewerkingsvloeistoffenmarkten, en levert het Calumet een betrouwbare, op techniek gerichte en toonaangevende partner op de markt.

John Soanes, international sales director van Calumet, zegt het volgende: "het speciale verkoop- en technische netwerk van Univar Solutions zorgt ervoor dat het een uitgebreide kennis kan bieden van de markt van smeermiddelen en metaalbewerkingsvloeistoffen, gecombineerd met een hoogwaardige toeleveringsketen en logistiek. Univar Solutions bevindt zich in een goede positie om de Europese klanten een totale oplossing te bieden om formuleringen te optimaliseren, de belangrijkste prestatieuitdagingen aan te pakken en de complexiteit van het aanbod te verminderen. We zijn verheugd om samen te werken met Univar Solutions op verschillende markten met een uitgebreid assortiment van speciale Calumet-producten."

Meer informatie over Lubricants & Metalworking Fluids van Univar Solutions.

Over Calumet Specialty Products Partners, L.P.

Calumet Specialty Products Partners, L.P. vervaardigt, formuleert en verkoopt een gediversifieerde schroot van speciale merkproducten aan klanten in verschillende consumenten- en industriële markten. Calumet is gevestigd in Indianapolis, Indiana en heeft twaalf vestigingen in Noord-Amerika.

Over Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) is een toonaangevende wereldwijde distributeur van grondstoffen en speciale chemicaliën en ingrediënten, en vertegenwoordigt een toonaangevend portfolio van de grootste producenten ter wereld. Met de grootste particuliere transportvloot en de technische verkoopkracht, ongeëvenaarde logistieke knowhow, uitgebreide kennis van de markt en de regelgeving, de ontwikkeling van formules en recepten, en de toonaangevende digitale tools, is het bedrijf in een goede positie om op maat gemaakte oplossingen en diensten met toegevoegde waarde aan een breed scala aan markten, sectoren en toepassingen aan te bieden. Met het realiseren van zijn doelstelling om gemeenschappen gezond, gevoed, schoon en veilig te houden, zet Univar Solutions zich in om klanten en leveranciers te helpen om te innoveren en om samen te groeien. Lees meer op univarsolutions.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat een aantal verklaringen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en onze intenties, overtuigingen, verwachtingen en voorspellingen voor de toekomst, die "op de toekomst gerichte verklaringen" zijn in de zin van Artikel 27A van de Securities Act van 1933 en Artikel 21E van de Securities Exchange Act van 1934, als gewijzigd. Op de toekomst gerichte verklaringen zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden, waarvan er veel buiten de controle van het bedrijf liggen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of bedoeld in de verklaringen. Een uitgebreide bespreking van deze factoren en onzekerheden is te vinden in de aanvragen van het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission. Mogelijke factoren die een invloed kunnen hebben op dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn, onder andere: de uiteindelijke geografische verspreiding van de COVID-19 pandemie; de duur en de ernst van de COVID-19 pandemie; acties die door overheidsinstanties kunnen worden ondernomen om de impact van de COVID-19 pandemie aan te pakken of anderszins te verzachten; de mogelijke negatieve gevolgen van COVID-19 voor de wereldeconomie en onze klanten en leveranciers; de algemene impact van de COVID-19 pandemie op onze activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand; andere schommelingen in de algemene economische omstandigheden, met name in de industriële productie en de vraag van onze klanten; belangrijke veranderingen in de bedrijfsstrategieën van producenten of in de activiteiten van onze klanten; toegenomen concurrentiedruk, onder meer als gevolg van de consolidatie van concurrenten; belangrijke veranderingen in de prijsstelling, vraag en beschikbaarheid van chemicaliën; onze schuldenlast, de beperkingen die worden opgelegd door onze schuldinstrumenten, en ons vermogen om indien nodig aanvullende financiering te verkrijgen; het brede spectrum van wetten en voorschriften waaraan wij onderworpen zijn, waaronder uitgebreide milieu-, gezondheids- en veiligheidswetten en voorschriften; het onvermogen om de activiteiten en systemen te integreren van bedrijven die wij overnemen, waaronder Nexeo Solutions, Inc. , of om de verwachte voordelen van dergelijke overnames te realiseren; potentiële bedrijfsonderbrekingen en inbreuken op de beveiliging, met inbegrip van incidenten op het vlak van cyberveiligheid; het onvermogen om voldoende werkkapitaal te genereren; stijgingen in transport- en brandstofkosten en wijzigingen in onze relatie met externe leveranciers; ongevallen, veiligheidstekortkomingen, milieuschade, problemen met productkwaliteit en aansprakelijkheid en terugroepacties; belangrijke of systemische leveringsproblemen met betrekking tot ons distributienetwerk of de producten die wij vervoeren; operationele risico's waarvoor wij mogelijk onvoldoende verzekerd zijn; lopende rechtszaken en andere risico's van wet- en regelgeving; uitdagingen in verband met internationale activiteiten; blootstelling aan rente- en valutaschommelingen; mogelijke waardevermindering van goodwill; verplichtingen in verband met overnames, joint ventures en strategische investeringen; negatieve ontwikkelingen die van invloed zijn op onze pensioenregelingen en collectieve pensioenen; arbeidsverstoringen in verband met het vakbondsgedeelte van ons personeelsbestand; en de andere factoren die worden beschreven in de deponeringen van de onderneming bij de Securities and Exchange Commission. We waarschuwen u dat de op de toekomst gerichte informatie in dit persbericht geen garantie is voor toekomstige gebeurtenissen of resultaten, en dat de werkelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de gegevens in of worden gesuggereerd door de op de toekomst gerichte informatie in dit persbericht. Daarnaast kunnen toekomstgerichte verklaringen over het algemeen worden geïdentificeerd door het gebruik van op de toekomst gerichte terminologie, zoals "kunnen", "plannen", "proberen", "zullen", "verwachten", "inschatten", "anticiperen", "geloven" of "doorgaan" of negatieve versies daarvan, of variaties erop of een vergelijkbare terminologie. De in dit bericht gepresenteerde, op de toekomst gerichte informatie zal alleen worden verstrekt op de datum van dit persbericht, en het bedrijf zal geen verplichting op zich nemen om op de toekomst gerichte informatie te actualiseren of te herzien om de wijzigingen in de aannames, het optreden van onvoorziene gebeurtenissen, of op een andere manier, te weerspiegelen, tenzij de wet dit vereist.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1857467/Univar_Solutions_and_Calumet_Specialty_Products_Expand_Distribution_Agreement_for_Naphthenic_and_Par.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1857465/IN_GLB_CORP_1671_0121_Growing_Together_Wordmark_Lockup_Logo.jpg

SOURCE Univar Solutions Inc.