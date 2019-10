Vakbeurs voor sanitair, verwarming, luchtbehandeling en digitaal gebouwenbeheer SHK ESSEN is van 10 t/m 13 maart 2020 dé hotspot van de branche

Nieuw, innovatief beursgedeelte over actuele thema's

ESSEN, Duitsland, 29 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Tussen 10 en 13 maart 2020 vindt de 28e SHK ESSEN plaats in de Messe Essen, Duitsland. Als eerste hoogtepunt van het jaar binnen de sector sanitair, verwarming en klimaat is de vakbeurs opnieuw het trefpunt voor professionals uit de ambachtelijke, installatie-, plannings- en adviesbranche. Opnieuw presenteren ruim 500 exposanten uit meer dan 15 landen innovaties en trends op het gebied van sanitairobjecten, sanitairinstallaties, verwarmingstechniek, luchtbehandelings- en klimaattechniek en digitaal gebouwenbeheer. Voor de eerste keer vindt de SHK ESSEN plaats in de volledige gemoderniseerde Messe Essen, die ruimte biedt aan talrijke nieuwe thema-eilanden zoals 'zakelijke mobiliteit', de 'Campus SHK-opleiding', het 'Trefpunt drinkwater', en secties die helemaal in het teken staan van start-ups en het thema 'De praktijk van waterstof in dialoog'.

De SHK ESSEN is meer dan gewoon een beurs. Als brancheplatform met een omvangrijk kaderprogramma zijn er veel mogelijkheden om te netwerken, voor uitwisseling en bijscholing. Bezoekers kunnen genieten van een groot aanbod aan informatieve workshops, rondleidingen en forums die helemaal zijn afgestemd op de verschillende doelgroepen. Daarbij ligt de focus steeds op de actuele thema's op het gebied van sanitair, verwarming en luchtbehandeling.

Speciaal aanbod voor bezoekers uit de Benelux en Frankrijk

De eerste beursdag is de speciale Benelux/Frankrijk-dag. Hiervoor nodigt de SHK ESSEN in het bijzonder branchegenoten uit de buurlanden uit. De exposanten zullen op deze speciale dag personeel inzetten die de talen van de buurlanden spreken.

