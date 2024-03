VAXA lanceert ACTION Impact Nutrition, een revolutionair programma om ondervoeding tegen te gaan door voedselverrijking

REYKJAVÍK, IJsland, 20 maart 2024 /PRNewswire/ -- VAXA Technologies lanceert met trots het ACTION Impact Nutrition Program dat de ondervoedingskloof kan overbruggen voor miljoenen mensen in nood, ondersteund door verantwoordelijke bedrijven met effectieve decarbonisatiestrategieën.

Doe mee aan ACTION met VAXA Technologies: https://vaxaimpact.com/take-action-with-vaxa/.

School children in Tanzania taste test Icelandic Ultra Spirulina as part of the VAXA ACTION Impact Nutrition Program.

Het ACTION-programma is ontworpen om gemarginaliseerde gemeenschappen beter te voeden door traditioneel voedsel dat onvoldoende vitaminen en voedingsstoffen bevat te verrijken met de VAXA Icelandic Ultra Spirulina (IUS)-mix. Dit is een veganistisch natuurlijk ingrediënt dat rijk is aan ijzer, eiwitten, aminozuren en actieve natuurlijke B12, en essentieel voor de voeding van de hersenen en het zenuwstelsel.

Over het ACTION-programma:

Het programma bevordert een inclusieve samenwerking tussen meerdere stakeholders met NGO's, overheden en andere belanghebbenden.

Tot de eerste gebruikers van het programma behoren bedrijfspartners, particulieren en de Bandari School in Tanzania , waar VAXA in februari 2024 de eerste peiling onder belanghebbenden hield.

, waar VAXA in februari 2024 de eerste peiling onder belanghebbenden hield. Bandari, een non-profitorganisatie, helpt de armoedespiraal te doorbreken door kansarme kinderen in Mto wa Mbu onderwijskansen te bieden. De school verzorgt het ontbijt en de lunch voor 160 leerlingen, wat vaak de enige voeding is waar ze regelmatig toegang toe hebben.

ACTION biedt een technologische oplossing voor ondervoeding met koolstofnegatieve microalgen, waardoor de voedselproductie effectief wordt losgekoppeld van de goed gedocumenteerde huidige praktijken en negatieve effecten van landbouw op natuurlijke hulpbronnen.

VAXA's innovatieve proces is operationeel in IJsland en maakt gebruik van geothermische schone energie en ongerept water in een nieuwe wetenschappelijke benadering, om de eerste spirulina te produceren met dezelfde voedingswaarde als rundvlees.

Het bevorderen van ACTION Impact Nutrition heeft als bijkomend voordeel dat de uitstoot van broeikasgassen, vooral het door de rundvleesindustrie veroorzaakte methaan, wordt vermeden. VAXA heeft een positieve invloed op mensen en de planeet en werkt actief aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Bezoek onze website en ontdek hoe u VAXA kunt integreren in een decarbonisatiestrategie die gericht is op het bereiken van netto-nul-doelen.

Over VAXA Technologies

VAXA (www.vaxaimpact.life), een wereldwijd technologisch bedrijf op het gebied van voeding en klimaat, heeft een nieuwe wetenschappelijke benadering ontwikkeld voor de duurzame productie van microalgen in de VAXA Technology-faciliteit in IJsland, waar het koolstofnegatieve productieproces wordt ondersteund door de hulpbronnen van de naastgelegen geothermische fabriek.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2364831/VAXA_ACTION_Impact_Nutrition_Program.jpg

