Vico Therapeutics maakt een Serie B-financiering van $60 miljoen (€54 miljoen) bekend om het VO659 klinische-fase programma voor zeldzame neurologische ziekten te bevorderen en nieuwe mogelijkheden uit te breiden

LEIDEN, Nederland, 5 jan 2024 /PRNewswire/ -- Vico Therapeutics B.V., een bedrijf in genetische geneesmiddelen in een klinische fase dat therapieën ontwikkelt voor ernstige neurologische ziekten, heeft vandaag een Serie B-financiering van $60 miljoen (€54 miljoen) aangekondigd. De financiering werd geleid door nieuwe investeerder Ackermans & van Haaren (AvH) en bestaande medeleiders Droia Ventures, EQT Life Sciences en Kurma Partners samen met eerdere investeerders Polaris Partners, Pureos Bioventures en Eurazeo.

Micah Mackison, CEO of Vico Therapeutics

"Met deze financiering kunnen we onze inspanningen versnellen om ons belangrijkste programma VO659, momenteel in een Fase 1/2a klinische studie voor patiënten met spinocerebellaire ataxie typen 3 en 1 en de ziekte van Huntington, verder te ontwikkelen", aldus Micah Mackison, CEO bij Vico. "We zijn verheugd dat een team van zeer geavanceerde investeerders, onder leiding van nieuwe investeerder AvH, zich heeft aangesloten bij deze financieringsronde, waarmee we onze vooruitgang en het significante potentieel van VO659 verder kunnen valideren om het leven te verbeteren van patiënten met deze verwoestende neurodegeneratieve ziekten waarvoor momenteel geen ziektemodificerende behandelingen beschikbaar zijn."

De financiering zal de algemene bedrijfsactiviteiten ondersteunen, waaronder de voortgang van de lopende Fase 1/2a multicenter, open-label "mand"-studie van VO659 bij patiënten met spinocerebellaire ataxie type 3 (SCA3) en type 1 (SCA1) en de ziekte van Huntington (HD). De studie is ontworpen om de veiligheid en verdraagbaarheid te beoordelen van meerdere oplopende doses VO659 die intrathecaal worden toegediend bij deelnemers met milde tot matige SCA3, SCA1 en vroege tekenen van HD, waarvan in april 2023 de eerste dosering bij een patiënt werd toegediend. De financiering zal ook helpen bij het ondersteunen van onderzoeksinspanningen om de op handen zijnde mogelijkheden van het bedrijf voor andere genetische neurologische ziekten verder uit te breiden.

Het bedrijf maakte tevens bekend dat Jeroen Vangindertael, Ph.D., investeringsmanager bij AvH, zal toetreden tot de raad van bestuur van Vico. Voordat hij in september 2020 bij AvH in dienst trad, werkte Dr. Vangindertael bij BNP Paribas Fortis waar hij biotechnologiebedrijven ondersteunde door middel van private equity-investeringen.

"We zijn trots dat we Vico met deze financieringsronde kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van zijn belangrijkste klinische programma en het verder uitbouwen van zijn portfolio van nieuwe antisense oligonucleotiden", aldus Dr. Vangindertael. "We zijn onder de indruk van Vico's vooruitgang in de kliniek en geloven dat zijn sterke managementteam goed gepositioneerd is om zijn missie uit te voeren om zijn innovatieve therapieën voor patiënten beschikbaar te stellen die ze nodig hebben."

"De investering in Vico past perfect in AvH's Life Sciences investeringsstrategie waarbij we groeikapitaal willen aanbieden aan ambitieuze biotechbedrijven die hun klinische pijplijn uitbouwen," voegde Piet Dejonghe, co-CEO van AvH, toe.

Over Vico Therapeutics B.V.

Vico Therapeutics is een bedrijf voor genetische geneesmiddelen in klinische fase dat antisense oligonucleotide (ASO) RNA-modulerende therapieën ontwikkelt voor patiënten met ernstige neurologische ziekten. Onze belangrijkste productkandidaat, VO659, bevindt zich momenteel in Fase 1/2a klinische ontwikkeling voor de behandeling van spinocerebellaire ataxie typen 3 en 1 en de ziekte van Huntington, en is de enige ASO in de kliniek als middel tegen de onderliggende CAG-repeat-expansies die de veroorzaker is van alle negen bekende polyglutamineziekten. Het onderzoeksplatform van Vico ontwerpt doelgerichte ASO's door precisiechemie toe te passen met werkingsmechanismen die ideaal geschikt zijn om genetische neurologische ziekten tegen te gaan. Meer informatie vindt u op www.vicotx.com .

