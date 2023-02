Volgens bedrijven kunnen extra functies het online winkelen verbeteren - consumenten zijn het daar niet mee eens

Storyblok-enquête onder 6.000 consumenten en 500 bedrijfsleiders onthult grote kloof tussen wat e-commercebedrijven denken dat consumenten willen en wat ze daadwerkelijk nodig hebben

65% van de consumenten vindt navigatiegemak de belangrijkste factor in de gebruikerservaring van websites - slechts 28% van de bedrijven vermeldt een beter websiteontwerp als prioriteit

77% van de bedrijven zegt dat chatbots de klantervaring verbeteren - slechts 27% van de consumenten ziet een voordeel

Consumenten en bedrijven zijn het erover eens dat meer betaalmethoden en snellere laadtijden essentieel zijn om te voorkomen dat aankopen worden gestaakt

Amerikaanse consumenten en bedrijven geloven dat AR/VR de toekomst van de detailhandel is - Europeanen zijn sceptischer

LINZ, Oostenrijk, 23 februari 2023 /PRNewswire/ -- Storyblok , leider in de categorie contentmanagementsystemen (CMS) die zowel ontwikkelaars als contentteams in staat stelt betere contentervaringen te creëren voor alle digitale kanalen, heeft onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat veel bedrijven niet begrijpen wat consumenten verlangen van online winkelen.

De enquête onder 6.000 consumenten en 500 bedrijfsleiders bij middelgrote e-commercebedrijven in de VS en Europa toont aan dat 77% van de bedrijven gelooft dat functies zoals chatbots de klantervaring verbeteren, terwijl slechts 27% van de consumenten het daarmee eens is.

Op de vraag wat de drie belangrijkste factoren zijn in de online ervaring, antwoordde 65% van de consumenten navigatiegemak, 50% visuele aantrekkingskracht en 45% eenvoudige vormgeving. Daarentegen vermeldde slechts 28% van de bedrijven een beter websiteontwerp als prioriteit, en 43% zei meer functies te zullen toevoegen. 52% van de bedrijven zei dat ze meer betalingsmogelijkheden zouden toevoegen, maar dit was minder een probleem voor consumenten: slechts 37% vermeldde beperkte betalingsmogelijkheden als reden om van een aankoop af te zien.

Consumenten en bedrijven zijn het erover eens dat hoge laadsnelheden van cruciaal belang zijn. 42% van de consumenten zegt binnen 10 seconden te beslissen of ze op een website blijven of deze verlaten - 20% binnen 5 seconden. 47% van de bedrijven zei dat het verbeteren van de laadtijd van hun website een topprioriteit was.

Eerder onderzoek van Storyblok onderstreept hoe belangrijk het is dat bedrijven de prioriteiten van hun klanten begrijpen. Storyblok onthulde dat 60% van de consumenten regelmatig afhaakt vanwege een slechte gebruikerservaring van de website . Bedrijven schatten dat ze hierdoor gemiddeld $72.000 aan omzet verliezen per jaar. .

Ronni Zehavi, CEO en medeoprichter van HiBob zei: "Er is veel enthousiasme bij bedrijven voor meer websitefuncties, maar dit wordt niet gedeeld door consumenten - althans nog niet. Het is belangrijk dat bedrijven zich voortdurend afvragen of de functies die zij aan hun websites toevoegen de klantervaring werkelijk verbeteren. Meer is niet altijd beter, en wat ons onderzoek duidelijk aantoont is dat bedrijven de fundamenten van een goed ontwerp, duidelijke navigatie en snelle laadsnelheden niet uit het oog mogen verliezen."

Vooruitkijkend zei 28% van de bedrijfsleiders dat ze geloven dat AR/VR-ervaringen de belangrijkste trend in marketing zijn, gevolgd door AI-gegenereerde content (22%), personalisatie (20%) en automatisering (11%). Consumenten zijn iets sceptischer over de impact van AR/VR: 42% zegt dat het hen zou aanzetten tot een aankoop en 21% zegt het niet te weten. Amerikanen waren enthousiaster: 57% was het ermee eens dat het hen zou aanzetten tot een aankoop, tegenover 32% in het Verenigd Koninkrijk.

Bronnen

Download het rapport State of eCommerce 2023 : https://www.storyblok.com/lp/state-of-ecommerce-2023

: Voor meer informatie over Storyblok: https://www.storyblok.com

Bekijk de persmap van Storyblok: https://www.storyblok.com/press

Raadpleeg casestudy's: https://www.storyblok.com/case-studies

Over Storyblok

Storyblok, leider in de categorie contentmanagementsystemen (CMS), stelt zowel ontwikkelaars als contentteams in staat om betere contentervaringen te creëren voor elk digitaal kanaal.

Storyblok verbetert publiekservaringen met de beste prestaties, beveiliging, geoptimaliseerde omnichannel storytelling en robuuste personalisatie. Stel contentteams in staat intuïtief en zelfstandig inhoud te creëren en te beheren met visuele bewerking via slepen en neerzetten, aangepaste samenwerkingsworkflows en een digital assetmanager van wereldklasse. Stel ontwikkelaars in staat om alles te bouwen, met alles te integreren en overal te publiceren met de headless CMS-architectuur van Storyblok.

Toonaangevende merken zoals Adidas, T-Mobile, Renault en Oatly gebruiken Storyblok om hun digitale storytelling vorm te geven.

Ontdek waarom Storyblok door G2 is uitgeroepen tot #1 CMS op www.storyblok.com en volg Storyblok op LinkedIn en Twitter .

