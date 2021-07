Wereldwijde distributieovereenkomst voor sourceability met Nexperia vergroot het aanbod aan componenten van Sourcengine

"Sourcengine en Sourceability zullen geweldige partners voor ons zijn aangezien fabrikanten steeds meer proberen hun inkoopproces digitaler te laten verlopen", zegt John Chang, Head of Global Distribution bij Nexperia. "Sourcengine is een drijvende kracht om dat mogelijk te maken en, als organisatie gericht op innovatie zelf, zien we het bedrijf als geestverwant. Het werk van Sourcengine is het creëren van een nieuw, vereenvoudigd aankoopproces voor degenen die onze componenten inbouwen in de volgende wereldveranderende ontwerpen."

Sourcengine heeft als doel kopers van elektronische componenten te voorzien van e-commercefunctionaliteit die nieuwe marktinzichten biedt en aan- en inkoop stroomlijnt. Nexperia speelt een enorme rol bij het bereiken van dit doel, aangezien er wereldwijd altijd veel vraag is naar de componenten van kopers en fabrikanten. Nexperia-producten zijn essentieel om aan de vraag van de klant te voldoen en inzicht te krijgen in de wereldwijde componentenmarkt. Door de wereldwijde aanwezigheid van Sourcengine kan het bedrijf Nexperia-onderdelen leveren aan kopers over de hele wereld.

"Halfgeleiders zijn tegenwoordig enkele van 's werelds meest gewilde producten en Nexperia produceert enkele van de allerbeste", aldus Christian Meier, Managing Director, Duitsland, bij Sourcengine. "Door Nexperia-producten op ons platform te verkopen, vergroten we het vermogen van onze gebruikers om digitaal toonaangevende componenten te kopen. Bovendien krijgen we inzicht in de breedste zin van onderdelen die overeenkomen met hun unieke behoeften."

Als onderdeel van zijn inspanningen om de inkoop van componenten te evolueren naar een marktstandaard, heeft Sourcengine een aantal tools gebouwd die het inkoopproces voor de elektronica-industrie vereenvoudigen:

Met BOM (Bill of Materials) Tool kan elke gebruiker een onderdelenlijst uploaden, direct offertes ontvangen van duizenden traceerbare leveranciers en alles op één plek kopen. Hoewel iedereen de BOM Tool (stuklijst-tool) kan gebruiken, wordt de volledige capaciteit ervan pas beschikbaar nadat een gebruiker zich geregistreerd heeft, inclusief de mogelijkheid om offertes te krijgen voor maximaal 4.000 regelitems.

Quote It Een tool om een offerte aan te vragen en die gebruikmaakt van de onderhandelingskracht en expertise van Sourcengine-experts om extra voorraad en betere prijzen te vinden.

Integratie van de BOM- en Quote It-tools hiermee kunnen gebruikers geselecteerde offertes die via de stuklijsttool zijn geretourneerd voor aanvullende onderhandelingen naar Quote It sturen.

De functie Quantity Multiplier vereenvoudigt het aankoopproces voor gebruikerspersonages zoals ingenieurs en NPI-kopers door hen in staat te stellen stuklijsten te uploaden die zijn samengesteld om rekening te houden met dezelfde onderdeelnummers die meer dan één keer worden gebruikt op het ontwerpbord.

Sourcengine is de toonaangevende e-commercemarktplaats in de elektronische componentenindustrie en helpt 's werelds grootste OEM's en leveranciers bij het vinden, onderhandelen en kopen op één platform. Het platform wordt mogelijk gemaakt door meer dan 3.000 leveranciers, meer dan 550 miljoen onderdelen, miljarden datapunten en ongeëvenaarde kwaliteitsborging en traceerbaarheid, waardoor Sourcengine de grootste belemmeringen voor de toeleveringsketen uit het digitale tijdperk kan elimineren. Sourcengine wordt ondersteund door Sourceability , een wereldwijd technologiebedrijf dat de manier verandert waarop bedrijven producten via een gedigitaliseerde toeleveringsketen op de markt brengen.

