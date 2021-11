Yili Group rapporteert bedrijfsopbrengsten van RMB 85 miljard in de eerste drie kwartalen van 2021, met een nettowinstgroei van meer dan 30%

De nettowinst van Yili in de eerste drie kwartalen is meer dan vorig jaar, wat een nieuwe kijk op de groeivooruitzichten van het bedrijf oplevert. De cijfers gaven ook aan dat Yili naar verwachting de eerste zuivelonderneming in Azië zal zijn met een omzet van meer dan RMB 100 miljard.

"We zullen meer investeren in ontwikkelingen op het gebied van nieuwe consumptietrends en ons best doen om op elk onderdeel goed te presteren," aldus Pan Gang, de voorzitter van de Yili Group. "Om de algehele operationele efficiëntie van de groep te verbeteren en onze strategische doelstellingen te realiseren, zullen we bovendien onze digitale transformatie versnellen."

Kernproducten blijven voor stabiele groei zorgen, terwijl ook nieuwe factoren de groei versterken

Yili onderscheidt zich blijvend als toonaangevende onderneming op het gebied van vloeibare melk, ijs en andere producten. Yili Satine Organic Milk, AMBPOMIAL en Changqing hebben binnen hun respectieve marktsegmenten al topposities veroverd.

De verkoop van nieuwe producten is sterk gestegen, waardoor het merkpotentieel zich als de drijvende kracht achter Yili's groei ontwikkelt. Zuivelcategorieën als kaas, gekoelde melk en melkpoeder, maar ook mineraalwater, hebben een snelle groei doorgemaakt.

Yili's Xinhuo melkpoeder voor volwassenen heeft het marktsegment qua verkoopvolume gedomineerd, terwijl Jinlingguan het merk voor babyvoeding is, dat de snelste groei op de Chinese markt heeft doorgemaakt. In de eerste drie kwartalen van 2021 groeiden Yili's babyvoedingsverkopen op jaarbasis met meer dan 30%.

Yili heeft nu belangrijke segmenten op het gebied van kaasconsumptie afgedekt. In de eerste drie kwartalen steeg de totale kaasverkoop bij Yili vergeleken met vorig jaar met 180%.

Versterking van het marktleiderschap in babyvoeding, evenals toetreding tot de markt van voedingsmiddelen

Yili heeft zich sinds begin 2021 proactief binnen verschillende categorieën ontwikkeld en strategische samenwerkingen uitgebreid.

Op 27 oktober 2021 sloeg Yili de handen ineen met geitenmelkmarktleider Ausnutria Dairy en werd de grootste aandeelhouder van deze laatste. Ausnutria voert bovendien een uitgebreid assortiment op het gebied van voedingsmiddelen en produceert onder licentie van China's keurmerk voor producten in de gezondheidszorg. Dit zal de toekomstige expansie van Yili op de markt voor gezonde voeding aanzienlijk stimuleren.

Digitalisering helpt de sector om de operationele efficiëntie te verbeteren

Yili heeft sinds 2019 een speciaal team opgericht dat zich bezighoudt met digitalisering en heeft alvast zijn digitale transformatiestrategie voor het volgende decennium ontwikkeld, waarbij een stappenplan voor marketing, producten en toeleveringsketens is vastgelegd.

"De digitale transformatie moet worden versneld om onze consumentgerichte praktijk op het gebied van merkvorming en productinnovatie te waarborgen. Dat is de belangrijke opgave voor Yili in 2021", aldus Pan Gang.

