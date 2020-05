Yili ondersteunt Nederlandse medische gemeenschappen in de strijd tegen COVID-19

"Er is nog steeds een groot tekort aan alle soorten van beschermende middelen. De situatie voor ziekenhuizen is zich aan het verbeteren, maar er zijn nog steeds onvoldoende voorraden voor huisartsen. De door Yili geschonken maskers worden zeer gewaardeerd en zullen binnenkort door huisartsen in de Provincie Utrecht gebruikt worden", aldus de inkoopmanager van de Veiligheidsorganisatie voor de Provincie Utrecht.

"Onze harten gaan uit naar eenieder die onder deze pandemie lijdt. Dit is een pijnlijke en desoriënterende ervaring, en solidariteit is het enige wapen waarmee het virus overwonnen kan worden," aldus Gerrit Smit, Managing Director van Yili Innovation Center Europe, "Bij Yili staat ons personeel standvastig naast de Nederlandse bevolking en de rest van de wereld om deze uitdaging te doorstaan."

In een snelle reactie ter ondersteuning van de wereldwijde beheersing van de COVID-19-pandemie en het herstel, heeft Yili zich aangesloten bij het International Humanitarian Fund for COVID-19 dat door het Chinese Rode Kruis is opgezet. Om aan de dringende vraag naar medische benodigdheden te voldoen, werkt het bedrijf samen met producenten om de productiecapaciteit op te voeren terwijl tegelijkertijd met ambassades, internationale Rode Kruis-kantoren en non-profit organisaties in de getroffen landen wordt samengewerkt om ervoor te zorgen dat essentiële benodigdheden snel naar de verschillende regio's verzonden kunnen worden. Te midden van de aanhoudende wereldwijde COVID-19-uitbraak koopt Yili medische benodigdheden die naar Thailand, Indonesië, Uruguay en Irak gezonden worden om de plaatselijke hulpverlening te ondersteunen.

Yili R&D Center in Europa ("het Center") werd in 2014 opgericht als gevolg van een samenwerkingsverband met de Universiteit van Wageningen, de beste onderzoeksfaciliteit in Europa op het gebied van gezonde voeding en leefomgeving. In 2018 is het Center door Yili geüpgraded tot European Innovation Center zodat het zich kan wijden aan onderzoek en geavanceerde technologische ontwikkelingen met betrekking tot een groot aantal gebieden binnen de sectoren voor biowetenschappen, voeding en gezondheid, en voedselveiligheidstechnologie.

"Als internationaal voedings- en drankenbedrijf hopen we van harte dat we nauw met organisaties kunnen blijven samenwerken om wereldwijd de strijd tegen COVID-19 aan te gaan en om uiteindelijk het doel van 'World Integrally Sharing Health' te realiseren", aldus Pan Gang, de voorzitter en president van de Yili Group.

Over Yili Group

Yili is het grootste zuivelbedrijf in China met het meest uitgebreide assortiment. Volgens het 2018 Rabobank "Global Dairy Top 20" rapport is Yili de grootste zuivelonderneming in Azië. De jaarlijkse verkoop van vloeibare melk, yoghurt, koude dranken en melkpoeder bedraagt meer dan 37 miljard eenheden, en elke dag worden meer dan 100 miljoen Yili-producten geleverd aan consumenten over de hele wereld. Yili is ook de enige zuivelproducent in China die hun diensten aan zowel de Olympische Zomerspelen als Winterspelen geleverd hebben. In 2017 werd Yili door de UN Global Compact bekroond met de onderscheiding "China's best practices of Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)", het grootste duurzaamheidsinitiatief ter wereld. Het bedrijf bekleedde tevens een derde plaats op Brand Finance's 2019 editie van de "Top 50 Most Valuable Food Brands in the World".

Ga voor meer informatie naar https://www.yili.com/en/index.

