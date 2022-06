Zadkine, TCR en VRC kiezen voor Canvas LMS om innovatief en flexibel beroepsonderwijs op maat te kunnen leveren

De mbo-instelling, met 17.000 studenten in de regio Rotterdam, werkt samen met Instructure om het onderwijs verder te flexibiliseren en leerlingen optimaal te ondersteunen in het kader van een leven lang ontwikkelen.

LONDEN, 29 juni 2022 /PRNewswire/ -- Instructure en Zadkine, Techniek College Rotterdam (TCR) en Vavo Rijnmond College (VCR) maakten bekend dat de beroepsopleidingen en trainingscolleges voor Canvas LMS hebben gekozen als hun nieuwe leerplatform De missie van Instructure is om het succes van studenten te vergroten, de kracht van docenten te versterken en samen leren te inspireren. Canvas LMS verbindt studenten en docenten om aan de behoeften van elke student te voldoen en ervoor te zorgen dat elke student gelijke toegang heeft tot het curriculum, of dit nu in de klas, thuis of in een 'blended' omgeving is. De rol van Canvas LMS is om de essentiële leerbehoeften tussen docenten en studenten te faciliteren, het faciliteren van verbinding en het vergemakkelijken van samenwerking.

De Canvas-implementatie levert een moderne omgeving voor flexibeler onderwijs. Kiezen voor Canvas stelt studenten in staat hun studie te combineren met werk in het kader van een leven lang ontwikkelen en ondersteunt docenten en studenten om overal en altijd samen te werken.

"We zijn er trots op dat we deze reis om het onderwijs flexibeler te maken kunnen starten met Zadkine/TCR/VCR", aldus Jay Fabian, General Manager van Instructure voor EMEA. "Bij Instructure zijn we verheugd om het bereik te vergroten van zowel docenten als studenten die Canvas al gebruiken in Nederland, met name in het mbo. Het is onze taak lesgeven en leren te verbeteren, en het is geweldig om samen te werken met een instelling die zo gericht is op de toekomst van leren. We zijn vereerd dat Canvas is erkend als het beste platform voor Zadkine/TCR/VCR om hen te helpen hun didactische doelen te bereiken."

Zadkine/TCR/VRC telt 17.000 studenten verdeeld over de verschillende opleidingen en zet zich in voor innovatief en flexibel beroepsonderwijs op maat. Omdat Zadkine/TCR/VCR van oudsher hun bestaande LMS gebruikten om persoonlijk leren te vergemakkelijken, beseften ze dat flexibel leren steeds belangrijker is geworden. Ze hadden een LMS nodig dat geschikt was voor blended learning en een volledig online model om levenslang leren te ondersteunen.

Zadkine/TCR/VCR overwogen aanbiedingen van vier concurrerende platforms. Uiteindelijk kwam Instructure naar voren als de beste oplossing met Canvas LMS met betrekking tot prijs-kwaliteit. Om het beste inzicht te geven in de prestaties van elk platform, hebben Zadkine/TCR/VCR de strategische beslissing genomen om gebruikerstests op te nemen in het grondige aanbestedingsproces. Beheerders, docenten en studenten waren betrokken bij het selectieproces. De implementatie van Canvas werd verzorgd door Drieam, die Canvas met succes heeft geïmplementeerd bij verschillende toonaangevende onderwijsinstellingen in de Benelux.

OVER INSTRUCTURE

Instructure (NYSE: INST) is een onderwijstechnologiebedrijf dat zich toelegt op het vergroten van het succes van studenten, het versterken van de kracht van lesgeven en het inspireren van iedereen om samen te leren. Momenteel ondersteunt het Instructure Learning Platform tientallen miljoenen docenten en studenten over de hele wereld. Meer informatie op https://www.instructure.com/nl.

OVER ZADKINE

Zadkine is een mbo-instelling met 17.000 studenten die meer dan 200 cursussen aanbiedt in de regio Rotterdam. Zadkine wil elke student de beste kansen bieden. Ontwikkelingsmogelijkheden, afgestemd op hun ambities, interesses, talenten en groeipotentieel. En nauwkeurig afgestemd op de huidige en toekomstige eisen van de arbeidsmarkt. Buiten de gebaande paden. Onderweg stellen we onze studenten de vraag: "Waar is je finishlijn?" Het maakt niet uit waar een student begint of welk carrièrepad hij of zij neemt. Samen met onze 12 colleges trainen we ze om trotse vakmannen of -vrouwen te worden. We hopen bij te dragen aan het geluk van onze leerlingen, omdat we ze de grootste kans op succes willen bieden bij hun volgende stap naar een baan of vervolgopleiding. Dat is onze missie, daar streven we naar.

