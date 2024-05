Zet je reis op de automatische piloot: Expedia Group introduceert nieuwe innovaties op EXPLORE om de stress van het reizen weg te nemen en de partnerervaring te verbeteren

Romie , het AI-reismaatje waarmee je over de wereld wilt zwerven, wordt met meer dan 40 nieuwe functies gelanceerd tijdens de 2024 voorjaarsrelease

Travel Shops open voor zaken; nieuw e-commerceproduct debuteert als eerste winkeletalage voor contentmakers

Het toonaangevende advertentieplatform voor de reisbranche wordt aangekondigd met baanbrekende mogelijkheden

LAS VEGAS, 13 mei 2024 /PRNewswire/ -- Reizen is zojuist een stuk eenvoudiger geworden. Expedia Group kondigde vandaag tijdens EXPLORE™, onze jaarlijkse partnerconferentie in Las Vegas, de meest innovatieve en uitgebreide release van meer dan 40 nieuwe producten en functies in de reisindustrie aan. Hiermee wordt het kiezen van een hotel dat je hotelfanatieke metgezel of je budget niet zal beledigen een naadloze ervaring.

"Bij Expedia Group omarmen we de transformatieve kracht van AI om gepersonaliseerde reiservaringen te creëren. Onze jarenlange investeringen in deze ruimte stellen ons in staat om te profiteren van de adembenemende snelheid van AI-innovatie. De voorjaarsuitgave van vandaag toont onze inzet voor het leveren van innovatieve producten en functies die de manier waarop mensen de wereld verkennen verbeteren," verklaart Ariane Gorin, CEO, Expedia Group.

ROMIE - JE 'ZWERVENDE' AI MAATJE

Laten we eerlijk zijn, we zouden allemaal graag iemand hebben die ons helpt alle details van onze reis uit te werken op basis van onze voorkeuren. Reizigers hebben nu die optie met Romie™, de eerste AI-assistent in de reisbranche die is ontworpen om met je mee te 'zwerven' over de wereld en je te helpen bij elke stap van je reis.

Romie assisteert met plannen, winkelen, boeken en helpt zelfs een handje als er onverwacht iets verandert tijdens je trip. Hij fungeert als je reisagent, conciërge en persoonlijke assistent, alles in één. Net als de ideale reisgenoot wordt Romie steeds intelligenter - hij leert wie je bent, onthoudt wat voor soort reizen je leuk vindt en zelfs of je de voorkeur geeft aan Italiaans eten en boetiekhotels of een middagje wandelen door de natuur. De alfaversie van de Romie-ervaring is momenteel beschikbaar op EG Labs™, een hub voor experimentele producten:

Groepschat Reisplanning : Nodig Romie uit om deel te nemen aan je SMS-groepschat en naar je vakantieplannen te luisteren. Als je advies wilt, kun je @Romie bellen voor suggesties over waar je heen kunt gaan of wat je kunt doen, net als bij een reisbureau.





: Nodig Romie uit om deel te nemen aan je SMS-groepschat en naar je vakantieplannen te luisteren. Als je advies wilt, kun je @Romie bellen voor suggesties over waar je heen kunt gaan of wat je kunt doen, net als bij een reisbureau. Slim zoeken : Vraag Romie om je groepschat samen te vatten en de opgedane informatie rechtstreeks naar je Expedia-winkelervaring te brengen. Personaliseer je zoekopdracht nog meer door je eigen filters toe te passen, zoals uitzicht op het dak en vroeg inchecken, om je ideale hotel sneller te vinden.





: Vraag Romie om je groepschat samen te vatten en de opgedane informatie rechtstreeks naar je Expedia-winkelervaring te brengen. Personaliseer je zoekopdracht nog meer door je eigen filters toe te passen, zoals uitzicht op het dak en vroeg inchecken, om je ideale hotel sneller te vinden. Je reisplan samenstellen : Zoals elke goede conciërge wil je nieuwe AI-maatje je graag helpen bij het samenstellen van je perfecte reis. Romie kan reisinformatie uit je e-mails halen en restaurants en activiteiten in de buurt van je hotel voorstellen waarvan hij denkt dat jij en je groep ervan zullen genieten.





: Zoals elke goede conciërge wil je nieuwe AI-maatje je graag helpen bij het samenstellen van je perfecte reis. Romie kan reisinformatie uit je e-mails halen en restaurants en activiteiten in de buurt van je hotel voorstellen waarvan hij denkt dat jij en je groep ervan zullen genieten. Dynamische service : Je kunt erop vertrouwen dat Romie samen met jou problemen oplost als dingen niet gaan zoals gepland. Als de perfecte persoonlijke assistent volgt Romie weersveranderingen of last-minute verstoringen die van invloed kunnen zijn op je plannen. Hij heeft altijd alternatieve suggesties klaarliggen die jou goed uitkomen.





: Je kunt erop vertrouwen dat Romie samen met jou problemen oplost als dingen niet gaan zoals gepland. Als de perfecte persoonlijke assistent volgt Romie weersveranderingen of last-minute verstoringen die van invloed kunnen zijn op je plannen. Hij heeft altijd alternatieve suggesties klaarliggen die jou goed uitkomen. Intelligente assistentie: Tijdens je reis werkt Romie je reisschema in real time bij. Iedereen in de groepschat die niets wil missen kan zien wat je van plan bent. Als iemand je van het vliegveld wil ophalen kan hij gewoon @Romie bellen om te zien hoe laat je landt.

"Wij geloven erin om de reizigerservaring opnieuw vorm te geven. Hiervoor gebruiken we de nieuwste AI om dit tot leven te brengen. Daar zijn we in geslaagd met Romie," zegt Rathi Murthy, CTO, Expedia Group. "We hebben een AI-assistent gemaakt met hyperpersonalisatie in gedachten, zodat reizigers op hun eigen voorwaarden kunnen kiezen wanneer ze de hulp van Romie willen. Romie kan helpen bij het dromen, plannen en reizen, ook als de dingen niet gaan zoals gepland. En hoe groter de interactie met de reiziger, hoe intelligenter hij wordt."

2024 SPRING PRODUCTRELEASE

In onze 2024 Spring Product Release hebben we de kracht van AI ingezet om verwarring en stress weg te nemen voor reizigers bij taken als planning, boekingsbeheer en klantenservice. Vertrouw ons - we willen je zo snel mogelijk in het vliegtuig op weg naar je bestemming krijgen. Dan kun je wat tijd vrijmaken en je bezighouden met het belangrijkste: het maken van blijvende herinneringen.

Onze reispartners, de hoeksteen van onze markt, kunnen onze investeringen in AI en machineleren benutten met nieuwe tools die hun bedrijf beschermen, tariefintegriteit controleren en bruikbare service-inzichten bieden.

Hoogtepunten van reisproducten :

Persoonlijke reisplanner : Voor het eerst kunnen reizigers aangepaste plannen maken voor volgende reizen op basis van door AI gegenereerde aanbevelingen. Deze zijn afgestemd op jouw reis en opgeslagen gegevens. Deze zomer beschikbaar op de Expedia-app in de V.S.





: Voor het eerst kunnen reizigers aangepaste plannen maken voor volgende reizen op basis van door AI gegenereerde aanbevelingen. Deze zijn afgestemd op jouw reis en opgeslagen gegevens. Deze zomer beschikbaar op de Expedia-app in de V.S. Selfservice reserveringsbeheer : Navigeer probleemloos door wijzigingen, annuleringen en inwisselen van airtegoed direct in de app of op het web. Deze zomer wereldwijd beschikbaar op Expedia en Hotels.com.





: Navigeer probleemloos door wijzigingen, annuleringen en inwisselen van airtegoed direct in de app of op het web. Deze zomer wereldwijd beschikbaar op Expedia en Hotels.com. Snel hulp krijgen : Wie leest eigenlijk de kleine lettertjes? Dankzij onze vooruitgang op het gebied van AI kunnen reizigers snel de oplossingen vinden die ze nodig hebben in ons volledig bijgewerkte Helpcentrum. Nu beschikbaar op Expedia en Hotels.com® in de V.S.





: Wie leest eigenlijk de kleine lettertjes? Dankzij onze vooruitgang op het gebied van AI kunnen reizigers snel de oplossingen vinden die ze nodig hebben in ons volledig bijgewerkte Helpcentrum. Nu beschikbaar op Expedia en Hotels.com® in de V.S. Prijzen vergelijken : Reizigers kunnen nu prijzen voor hotels en vluchten vergelijken op verschillende data, zodat je binnen je budget kunt reizen. Deze zomer beschikbaar op Expedia en Hotels.com in de VS.





: Reizigers kunnen nu prijzen voor hotels en vluchten vergelijken op verschillende data, zodat je binnen je budget kunt reizen. Deze zomer beschikbaar op Expedia en Hotels.com in de VS. Bestemmingen vergelijken : Leun achterover, ontspan en laat onze GenAI-tools je helpen bij het ontdekken en vergelijken van nieuwe bestemmingen die voor jou de moeite waard zijn. Deze zomer wereldwijd beschikbaar op Expedia, Hotels.com en Vrbo.





: Leun achterover, ontspan en laat onze GenAI-tools je helpen bij het ontdekken en vergelijken van nieuwe bestemmingen die voor jou de moeite waard zijn. Deze zomer wereldwijd beschikbaar op Expedia, Hotels.com en Vrbo. Samenvatting voor gasten: Bespaar tijd door duizenden beoordelingen te sorteren. Met behulp van GenAI-technologie vat Expedia eerdere beoordelingen van gasten samen, zodat jij dat niet hoeft te doen.

Hoogtepunten van partnerproducten:

Fraudepreventie als een dienst (FPaaS) : Onze sector verliest jaarlijks meer dan 21 miljard dollar aan frauduleuze transacties. 1 Het is tijd om je bedrijf te beschermen tegen financieel verlies. Onze FPaaS-oplossing helpt je bij het screenen van boekingen, het beperken van ongeautoriseerde toegang tot accounts en het minimaliseren van terugboekingsverliezen.





: Onze sector verliest jaarlijks meer dan 21 miljard dollar aan frauduleuze transacties. Het is tijd om je bedrijf te beschermen tegen financieel verlies. Onze FPaaS-oplossing helpt je bij het screenen van boekingen, het beperken van ongeautoriseerde toegang tot accounts en het minimaliseren van terugboekingsverliezen. Gefinancierde loyaliteit van adverteerders : Het wordt tijd dat onze bestemmingspartners hun loyaliteitsspelletje meespelen. En nu kunnen ze dat doen door OneKeyCash™ te financieren voor reizigers die hotels boeken.





: Het wordt tijd dat onze bestemmingspartners hun loyaliteitsspelletje meespelen. En nu kunnen ze dat doen door OneKeyCash™ te financieren voor reizigers die hotels boeken. Geoptimaliseerde distributie voor hoteleigenaars : Geoptimaliseerde distributie is nu beschikbaar voor regionale ketens en onafhankelijke hotels. Hotels kunnen hun inventaris en prijzen nu beter controleren.





: Geoptimaliseerde distributie is nu beschikbaar voor regionale ketens en onafhankelijke hotels. Hotels kunnen hun inventaris en prijzen nu beter controleren. Gastervaring : AI-gebaseerde inzichten brengen terugkerende negatieve kritieken in kaart, en leveren gepersonaliseerde aanbevelingen aan hosts om een betere reizigerservaring te creëren.





: AI-gebaseerde inzichten brengen terugkerende negatieve kritieken in kaart, en leveren gepersonaliseerde aanbevelingen aan hosts om een betere reizigerservaring te creëren. Seizoensgebonden annuleringsbeleid: Heb meer controle over je vakantiewoning met het op datum gebaseerde annuleringsbeleid van Vrbo, alles op één pagina.

OPEN VOOR ZAKEN: SHOP DE FAVORIETEN VAN INFLUENCERS VOOR REISWINKELS

Travel Shops debuteert vandaag als een nieuwe winkeluitstalling, waarmee makers hun reisaanbevelingen kunnen delen en opslaan op één centrale plek op de Expedia-app. Reizigers hoeven geen uren meer te scrollen op sociale media voor aanbevelingen of om nieuwe inspiratie op te doen.

Met deze nieuwe winkel kunnen contentmakers commissie verdienen, hun zichtbaarheid vergroten en hun eigen gepersonaliseerde ruimte voor reiscontent aanpassen. Reclamepartners kunnen binnenkort bestemmingen onder de aandacht brengen met links om te winkelen via onze sociale kanalen. Of ze kunnen samenwerken met zorgvuldig uitgekozen reisinfluencers om een collectie te sponsoren via hun media.

"We zagen een kans om opnieuw uit te vinden hoe consumenten omgaan met reiscontent op socialemediaplatforms," aldus Jochen Koedijk, CMO, Expedia Group. "Travel Shops zijn een uniek reisplatform dat de kloof overbrugt tussen contentmakers en reizigers. Ze creëren een centraal punt voor reisaanbevelingen en een naadloze winkelervaring. Travel Shops geven makers de tools om unieke marktplaatsen te bouwen. Zo kunnen ze makkelijker reisaanbevelingen delen en reizigers een gepersonaliseerde ervaring leveren."

HET GROOTSTE REISMEDIANETWERK TER WERELD

Bij EXPLORE lanceerden wij vandaag 's werelds toonaangevende reismedianetwerk. Voortbouwend op twee decennia reclame-ervaring van Expedia Group Media Solutions, maakt het reismedianetwerk gebruik van onze first-party reizigersintentie en aankoopgegevens, waarmee reclamepartners nog meer reizigers bereiken tijdens het aankooptraject. Advertentiepartners profiteren van:

Intern creatief team : Werk samen met ons interne creatieve team aan inspirerende, bruikbare en aantrekkelijke campagnes om zeer relevante doelgroepen te bereiken op meerdere platforms.





: Werk samen met ons interne creatieve team aan inspirerende, bruikbare en aantrekkelijke campagnes om zeer relevante doelgroepen te bereiken op meerdere platforms. Toonaangevende reclametools : Richt je op ambitieuze reizigers met toonaangevende on-site reclametools zoals TravelAds. Deze verbinden ons reispubliek met 200 boekingssites in meer dan 70 landen.





: Richt je op ambitieuze reizigers met toonaangevende on-site reclametools zoals TravelAds. Deze verbinden ons reispubliek met 200 boekingssites in meer dan 70 landen. Offsite mogelijkheden : Profiteer van onze reisintentiegegevens uit de eerste hand om reizigers te ontmoeten waar ze zich ook online bevinden, zoals op YouTube en Connected TV.





: Profiteer van onze reisintentiegegevens uit de eerste hand om reizigers te ontmoeten waar ze zich ook online bevinden, zoals op YouTube en Connected TV. Wereldwijd netwerk en schaal: Ontwikkel aangepaste mediacampagnes met onze deskundige mediateams, met behulp van partnerschappen zoals Netflix en Disney+. Maak gebruik van het uitgebreide B2B-netwerk van meer dan 60.000 partners van Expedia Group om wereldwijde voetafdrukken naar nieuwe markten en doelgroepen uit te breiden.

"We zijn pioniers op het gebied van het medianetwerkmodel voor de reisbranche. Onze robuuste first-party gegevens en ons netwerk van partnerschappen in de hele sector geven ons de exclusieve mogelijkheid om het winkelgedrag van reizigers te vertalen naar bruikbare inzichten voor onze reclamepartners," verklaart Rob Torres, SVP, Expedia Group Media Solutions. "Ons reismedianetwerk voor reizen richt zich op reizigers op verschillende contactmomenten tijdens de reis. Dit levert relevante reiscontent op die snel kan worden omgezet. We zijn nog maar net begonnen met het opzetten van op maat gemaakte mediacampagnes voor partners. Ik ben enthousiast over wat er nog komen gaat."

