Algersk president Abdelaziz Bouteflika mottar Brave-stiftelsens fredspris

I 2002 fikk Bouteflika en slutt på den algerske borgerkrigen ved å gi amnesti til de som hadde grepet til våpen mot regjeringen i bytte mot en rolle i den politiske prosessen. Ved å gjøre det tegnet han en ny modell for gjenoppbygging etter konflikt som siden har blitt studert over hele kloden på grunn av den banebrytende effektiviteten.

"Vi er glade for å kunne anerkjenne President Bouteflikas bidrag til regional og global fred, som en modig pioner for inkluderende forsoning etter konflikt," sa Hochbruckner, en BRAVE-tillitsmann. "Bouteflika risikerte alt gjennom forfølgelse av en ny modell for fred, som fikk frem alle fasetter av samfunnet. Vi håper at lederne våre som står overfor den store oppgaven det er å få nasjonene deres ut av krigstilstand vil etterligne denne modellen på ikke bare å få slutt på blodig krig, men også å innprente samfunnsomfattende leging."

BRAVE ble etablert i 2017 for å fremme bevissthet og sosial rettferdighet over hele verden. Organisasjonen organiserte et vellykket program for å hjelpe flyktningbarn i syriske flyktningeleirer, inkludert en auksjon av bilder tatt av barna støttet av skuespillerne Robert DeNiro og Vanessa Redgrave.

KONTAKT: Susan Nelson, SusanN@bljworldwide.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/751120/BRAVE_Project_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/751174/BRAVE_Award.jpg