Amogy og Southwind offentliggjør samarbeid for å fremme utvikling av Offshore Wind

STAVANGER, Norge, 4. juli 2023 /PRNewswire/ -- Amogy Inc. og Southwind kunngjorde i dag et felles initiativ for å fremme utviklingen av offshore-vind. De to selskapene har inngått en intensjonsavtale (MoU) for å etablere et grunnlag for samarbeid og utforske muligheter for gjensidig markedsføring og promotering av offshore-vind.

Southwind, en privat initiativfinansiert av etablerte aktører i Kristiansands energileverandørmarked, har som mål å etablere Kristiansand som en operasjonell base for offshore-vindfeltutvikling og som foretrukket knutepunkt for et nasjonalt kompetansesenter. Samtidig anerkjenner Amogy, som utvidet sin virksomhet til Norge i 2022, potensialet som offshore-industrien har for sin innovative ammoniakk-til-kraft-teknologi. Selskapet har dannet flere strategiske partnerskap for å utforske bruken av sin teknologi i denne sektoren.

Med Amogy og Southwinds felles interesse for offshore vindenergi, gir dette samarbeidet en utmerket mulighet til å arbeide sammen for å fremme bærekraftige initiativer i bransjen og for å fremme innsatsen til begge parter ved å utnytte sin respektive ekspertise.

"Vårt partnerskap med Southwind markerer et spennende kapittel i vår reise med å etablere ammoniakk-til-kraft som en revolusjonerende løsning for offshore-industrien," uttalte Christian Berg, administrerende direktør i Amogy Norge. "Ved å kombinere vår ekspertise og ressurser er vi trygge på at vi kan spille en avgjørende rolle i utviklingen av offshore-energi og etablere ammoniakk som en utslippsfri løsning for denne bransjen."

"Vi er begeistret for å samarbeide med Amogy i vårt arbeid med å revolusjonere offshore vindenergisektoren," sa Jonas Kvåle, administrerende direktør i Southwind. "Sammen har vi som mål å drive innovasjon, akselerere teknologisk utvikling og bidra til en grønnere og mer bærekraftig fremtid."

Om Amogy:

Amogy tilbyr ammoniakkbaserte, utslippsfrie kraftløsninger med høy energitetthet for å decarbonisere transportsektoren og skape en bærekraftig fremtid. Selskapet ble grunnlagt i 2020 av fire tidligere doktorgradsstudenter fra MIT med en felles visjon om å muliggjøre dekarborisering av tunge transportmidler og bidra til å akselerere reisen mot Netto nullutslipp innen 2050. Investorene inkluderer Amazon's Climate Pledge Fund, AP Ventures, SK, Saudi Aramco og DCVC. Amogys skalerbare ammoniakkbaserte, utslippsfrie energisystem er vellykket demonstrert i droner, tunge traktorer og lastebiler. Mer informasjon finner du på: www.amogy.co.

Om Southwind:

Southwind-konsortiet har to hovedmål:

Etablering av en offshore-vindbasert operasjonsbase i Kristiansand

Etablering av et nasjonalt kompetansesenter for offshore vind.

Begge målene vil betjene Sørlige Nordsjø II spesielt, og generelt utviklingen av offshore vindparker i Nordsjøen, fra geofysiske undersøkelser til installasjon, drift og vedlikehold. For å oppnå målene vil Southwind fungere som en koordinerende partner, og samordne ressurser mellom offentlige (Kristiansand kommune / Kristiansand havn / Universitetet i Agder) og private aktører i utvekslingen av erfaring, ekspertise, kommunikasjon og kontakt mellom alle interessenter.

