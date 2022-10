Darling Ingredients kjøper den brasilianske kollagenprodusenten Gelnex og øker produksjonskapasiteten for gressfôret bovint kollagen

IRVING, Texas, 20. oktober 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) verdens ledende selskap innen forvandling av matavfall til bærekraftige produkter og produsent av fornybar energi, kunngjorde i dag at de har inngått en endelig avtale om å kjøpe alle aksjene i Gelnex, en ledende global produsent av kollagenprodukter (inkludert gelatin og kollagenpeptider), for cirka 1,2 milliarder dollar i kontanter. Transaksjonen er underlagt sedvanlige myndighetsgodkjenninger og forventes avsluttet i første kvartal 2023.

Med hovedkontor i Brasil, fem anlegg i Sør-Amerika og ett i USA, har Gelnex kapasitet til å produsere 46 000 tonn kollagenprodukter årlig, som de eksporterer til mer enn 60 land rundt om i verden, og har rundt 1200 ansatte.

"Drevet av sterk vekst i etterspørselen etter kollagenproduktene i det globale helse- og ernæringsmarkedet, forventer vi at kollagenpeptidmarkedet vil fordoble seg i løpet av de neste fem årene," sa Randall C. Stuewe, styreleder og administrerende direktør. "Gelnex er en veldrevet virksomhet og verdien til den vil umiddelbart fortsette å øke. Dette oppkjøpet tillater Darling å fortsette å øke sin tilstedeværelse i helse- og ernæringsmarkedet og øker vår produksjonskapasitet av gressfôret bovint kollagen i Sør-Amerika, noe som vil hjelpe til med å møte den fremtidige etterspørselen til våre kollagenkunder over hele verden."

Med 11 toppmoderne anlegg på fire kontinenter rundt om i verden, er Darling Ingredients helsebrand Rousselot en ledende produsent og verdensomspennende leverandør av hundrevis av kollagenprodukter laget av storfe, svin og fisk.

"Kollagen er det mest tallrike proteinet som finnes naturlig i kroppen, og det har en økende rolle i helse- og ernæringsmarkedet av forbrukere som søker produktene nyttige for håret, neglene, huden, leddene, beinene og musklene," sa Stuewe. "Våre allsidige og høykvalitets kollagenprodukter har et bredt spekter av bruksområder, inkludert pulverblandinger, kapsler, tabletter, ernæringsbarer, drikker, meieriprodukter, godteri m.m."

Morgan Stanley & Co. LLC fungerte som Darling Ingredients eksklusive finansielle rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

Darling Ingredients skal arrangere en telekonferanse og webcast for investorer kl. 11.00 i dag, 18. oktober 2022. På grunn av historisk høy interesse tilbyr selskapet deltakere muligheten til å registrere seg på forhånd til konferansen via følgende lenke: https://dpregister.com/sreg/10172598/f4e5203cce

Deltakerne som ikke ønsker å forhåndsregistrere seg for telekonferansen, kan ringe ved å bruke 844 868 8847 (oppringere fra USA) eller 412 317 6593 (internasjonale oppringere) og spørre om å bli med i telekonferansen "Darling Ingredients". Reprisen vil være tilgjengelig to timer etter at samtalen er fullført til og med 25. oktober 2022. For å få tilgang til reprisen, ring 877 344 7529 (oppringere fra USA), 855 669 9658 (Canada) og 412 317 0088 (Internasjonale oppringere) og oppgi passordet 2178877. Den direktesendte webcasten og den arkiverte reprisen kan også nås på http://ir.darlingii.com .

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er det største børsnoterte selskapet som forvandler spiselige biprodukter og matavfall til bærekraftige produkter, samt en ledende produsent av fornybar energi. Selskapet er anerkjent som ledende på bærekraft , de driver mer enn 250 fabrikker i 17 land og omdanner omtrent 15 % av avfallet fra verdens kjøttindustri til verdiøkende produkter som grønn energi, fornybar diesel, kollagen, gjødsel, animalske proteiner og måltider og dyrefôringredienser. For å vite mer, besøk darlingii.com. Følg oss på LinkedIn .

Darling Ingredients kontakter Investorer: Suann Guthrie

Nestleder, investorrelasjoner, bærekraft og kommunikasjon

(469) 214 8202; [email protected]



Medier: Jillian Fleming

Direktør, internasjonal kommunikasjon

(972) 5451 7115; [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.