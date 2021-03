Grupo Climatempo og Somar Meteorologia slår seg sammen for å skape det største meteorologiselskapet i Southern Hemisphere.

Carlos Magno skal fortsette som administrerende direktør i Climatempo, og Marcos Massari, administrerende direktør i Somar, skal starte som styremedlem i Climatempo.

SÃO PAULO og BERGEN, Norge, 29. mars 2021 /PRNewswire/ -- Grupo Climatempo, selskapet, den ledende leverandøren av meteorologiske tjenester i Brasil, og Somar Meteorologia har i dag ungertegnet en fusjonsavtale der Climatempo tilegner seg 100% av aksjene i Somar, og grunnleggerne til Somar blir aksjonærer i Climatempo. Med virksomhet i flere bransjer, inkludert landbruk, energi, media, transport, gruvedrift, bygg, detaljhandel og andre, gjør sammenslåingen av de to selskapene Climatempo til den ledende aktøren innen levering av data og løsninger i Brasil og Latin-Amerika. Carlos Magno do Nascimento, grunnlegger av og administrerende direktør i Grupo Climatempo, skal lede selskapet som administrerende direktør i Climatempo, mens Marcos Massari, administrerende direktør i Somar Meteorologia skal starte som styremedlem i Climatempo.

Søren Andersen, administrerende direktør i StormGeo, sier følgende: "Kombinasjonen av Somar og Climatempo vil gjøre det mulig for oss å betjene våre søramerikanske kunder enda bedre og tilby et bredere spekter av tjenester og fokusert produktutvikling. Sammen vil Climatempo og Somar være den ledende brasilianske leverandøren av værtjenester for bedrifter og forbrukere, og dette som et selskap med brasilianske røtter. Her i StormGeo er vi veldig glade for denne transaksjonen og ønsker Somar, deres grunnleggere og ansatte velkommen om bord."

Marcos Massari, administrerende direktør i Somar Meteorologia, sa: "Sammenslåingen av Somar og Climatempo tilfører markedet enorme verdier. Vi vil oppnå høyere teknisk kvalitet ved å forene produktene våre, modelleringen vår og erfaringen til teamene våre. Somar har over 25 år med høy kompetanse innenfor landbruksvirksomhet, energi, media og miljøovervåking. Sammen vil vi være sterkere og mer konkurransedyktige for å møte konkurransen fra de store internasjonale aktørene og dermed erobre det latinamerikanske markedet. Som følge av sammenslåingen vil vi ha den mest komplette porteføljen i markedet for å møte kundenes behov på en bedre måte."

Siden 2019 har Climatempo vært en del av StormGeo, en global leder innen meteorologisk intelligens og beslutningsstøtteverktøy. Tilføyelse av Somar vil gi tilgang til nye produkter og systemer til selskaper som har behov for miljørelatert informasjon, inkludert tjenester og løsninger som er fokusert på fornybar energi-sektor.

Ved å forene krefter vil Climatempo og Somar være unikt posisjonert for å levere innovativ meteorologisk intelligens ikke bare for Brasil, men for hele Latin-Amerika. Den globale tilstedeværelsen av StormGeo utvider nettverket til Climatempo og gjør det mulig for selskapet å betjene sine nasjonale og internasjonale kunder på en bedre måte.

"Når det gjelder sammenslåing med Somar var våre intensjoner rettet mot å utvide B2B-virksomheten betydelig," sa Carlos Magno, administrerende direktør i Climatempo. "Vi har stor kompetanse innenfor energi, jordbruk og media, og tilføyelse av Somar gir oss drivkraft til å jobbe videre med disse segmentene, samtidig som vi styrker miljøovervåkingen vår. I 2021 planlegger vi å lansere nye løsninger for varsler om miljøkatastrofer og et beslutningsstøttesystem for kritiske sektorer."

Magno fortsatte: "Climatempo planlegger lanseringen av et produkt som bruker kunstig intelligens for å fortolke virkningen av atmosfæriske variabler i sanntid." Detaljhandelen vil være hovedmottakeren av disse nye teknologiene, både for produksjon og distribusjon av produkter, samt for å støtte markedsføringsideer."

Om Climatempo

Med 30 års solid markedserfaring og som leverandør av meteorologisk råd av høy kvalitet til flere industrisektorer, er Climatempo synonymt med innovasjon. De var det første privatselskapet som tilbød tilpasset analyse for ulike markedssektorer, nyhetsbrev for media, 24-timers kanal på de viktigste betal-tv-operatørene og konsolidert digital posisjonering med nettsider og applikasjoner, som til sammen utgjør opptil 20 millioner brukere månedlig.

I 2015 begynte selskapet å investere enda større i teknologi og innovasjon med installeringen av LABS Climatempo i den teknologiske parken i São José dos Campos i São Paulo. LABS jobber med forskning og utvikling av løsninger for uvær, fornybar energi (vind og sol), hydrologi, kommersialisering og generering av energi, navigering på land, oseanografi og smarte byer. For tiden er Climatempo det viktigste meteorologiske konsulentselskapet i Brasil og har spesialiserte tjenester for å betjene over 22 bransjer. Gruppen ledes av meteorologen Carlos Magno som med mer enn 35 års erfaring var en av pionerene i dette faget i landet.

Om Somar

Med 25 års erfaring har Somar den styrken, sikkerheten og troverdigheten som er nødvendig for et selskap som handler med fokus på fremtiden, forutser endringer, reduserer risiko og skaper resultater.

Somar er alltid i partnerskap med sine kunder, forstår og forutser behovene deres med fleksibilitet til å løse problemer og tilby de beste løsningene innen meteorologi. Løsningene er anerkjent for påliteligheten av informasjonen som tilbys og er fokusert på fortreffelighet, kompetanse og intelligens, slik at de faktisk er relevante for mennesker.

Somar er et innovativt selskap og mener at de som tenker på fremtiden alltid er et skritt foran. Derfor søker selskapet nye løsninger med teknologi, tilgjengelighet og kreativitet for å fremme utviklingen av markedet.

Somar Meteorologia er et brasiliansk selskap som opererer innenfor meteorologi, oseanografi og miljø, og tilbyr konsulenttjenester, innholdsgenerering og teknologiske løsninger. Og så, for å garantere relevant informasjon, tilbyr de prognoser og anbefalinger til markedet og byen angående klimaets påvirkning på næringslivet, livet og økonomien.

Om StormGeo

StormGeo er en global leverandør av værinformasjon og beslutningsstøttetjenester, med ledende løsninger for skipsfart, olje og gass, fornybar energi, verktøy, kryssindustrier og luftfart. Produktene deres hjelper kundene med å håndtere risikoen, optimalisere ytelsen, redusere kostnadene og øke inntektene. StormGeo driver 24 kontorer i 15 land. Som deltaker i FNs Global Compact for Sustainable Ocean Business, motiverer lidenskapen StormGeo har for vær og beskyttelse av naturressurser oss til å støtte kundene våre i å ta informerte, miljøansvarlige forretningsbeslutninger. Selskapet er ISO 9001-sertifisert og dedikert til å gi best mulig støtte og kvalitet på tjenesten. For mer informasjon, gå til www.stormgeo.com

