Microsoft skal levere intelligent nettsky fra norske datasentre

Microsoft Cloud, som består av Microsoft Azure, Office 365 og Dynamics 365, vil tilby pålitelighet og ytelse i bedriftsklasse med datalagring fra nye datasenterlokasjoner. Azure vil bli tilgjengelig fra høsten/vinteren 2019, deretter følger Office 365 og Dynamics 365. Microsoft har enorm ekspertise innen datavern, er forkjempere for personvern og gir kunder over hele verden muligheten til å imøtekomme omfattende sikkerhets- og personvernkrav med Microsofts Pålitelige nettsky-prinsipper samt flest samsvarssertifiseringerog attester i hele industrien.

"Over en milliard kunder verden over stoler på at intelligente Microsoft Cloud skal gi dem en plattform som kan bidra til å forandre deres virksomheter," sier Jason Zander, konserndirektør for Microsoft Azure, Microsoft. "Ved å levere Microsoft Cloud fra nye datasenterregioner i Norge, vil organisasjoner bli styrket gjennom cloud-scale-innovasjoner som samtidig oppfyller deres behov for datalagring, sikkerhet og overholdelse av regler og standarder."

Det internasjonale energiselskapet Equinor har valgt Microsoft Cloud i Norge til å realisere den digitale transformasjonen og fremme nettskyaktivert innovasjon. Det strategiske samarbeidet støtter Equinors digitale reise gjennom en sju-årig forbruks- og utviklingsavtale som er verdsatt til flere hundre millioner dollar (USD). Utnyttelse av skyen er en forutsetning for energibransjens transformasjon mot en digital fremtid, og sikker, pålitelig og kostnadseffektiv drift er et krav for Equinors tilpasning av skyen.

"Equinor har en sentral rolle i stimuleringen av innovasjon og videreutvikling av norsk økonomi, og vi er svært beæret over å samarbeide med dem for å hjelpe dem å føre selskapet inn i neste fase av vekst gjennom intelligente Microsoft Cloud," sier Kimberly Lein-Mathisen, daglig leder, Microsoft Norway. "Ved å få disse nye datasentrene på nettet i Norge, er vi også veldig glade for å kunne legge til rette for vekst og transformasjon av mange andre bedrifter og organisasjoner i Norge, både store bedrifter, offentlige etater eller noen av de 200 000 små og mellomstore bedriftene som bidrar til Norges blomstrende økonomi."

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sa: "Den norske regjeringen er svært opptatt av å hjelpe Norge med å trives som et knutepunkt for digital innovasjon. Norge trenger nye næringer som skaper arbeidsplasser og fremmer økonomisk vekst. I februar 2018 lanserte den norske regjeringen sin datasenterstrategi "Powered by Nature", der det ble fastslått at det å tiltrekke seg datasenter og internasjonale investeringer er en viktig del av vår industripolitikk. Vi er derfor svært glade for å se Microsofts forpliktelse til landet vårt med dette nye datasenteret. Vi mener at datasentre og skytjenester vil bidra til å sikre konkurranseevnen og produktiviteten til norske bedrifter og statlige institusjoner, og det vil ha en positiv innvirkning på det ansvaret vi har ovenfor våre innbyggere med å skape et inkluderende arbeidsliv, for miljøet og for vår økonomiske utvikling samt å skape arbeidsplasser.

Levering av skytjenester fra Norge bygger videre på Microsofts eksisterende investeringer. De har operert i landet siden 1990, med nesten 600 ansatte på kontorer i Lysaker, Oslo, Trondheim og Tromsø på tvers av salg, markedsføring og utvikling, og et nettverk på mer enn 1700 partnere. Med denne nye investeringen vil Microsoft for første gang levere intelligente Microsoft Cloud fra datasentre i Norge, og forventes å muliggjøre økt innovasjon innen olje- og gassnæringen og andre næringer, samt offentlig sektor.

Som en utvidelse av verdien av Microsoft Cloud-regioner for Norge, vil kunder også kunne dra nytte av hybride nettskyalternativer med Microsoft Azure Stack. Azure Stack er tilgjengelig gjennom tjenesteleverandører i regionen, og gjør at kunder kan utvikle løsninger som utnytter styrken med samsvaret mellom Azure og Azure Stack for å imøtekomme unike tilkoblings- og etterlevelsebehov.

Microsoft har utvidet svært raskt for å etterkomme den økende etterspørselen etter skytjenester. Ved å investere i lokal infrastruktur, hjelper Microsofts intelligente skytjenester bedrifter med å finne nye veier i industriene og flytte forretningene til skyen, samtidig som de oppfyller behovene for datalagring, sikkerhet og overholdelse av regler og standarder. Microsoft har også en lang historie med å samarbeide med kundene for å navigere i utviklende forretningsbehov og har utviklet strategier som hjelper kundene med å forberede seg for EUs nye personvernforordning (GDPR). Vi har investert for å lage Microsoft Cloud kompatibel med personvernforordningen, leverer innovasjon som akselererer overholdelse av personvernreglene, og har opprettet et samfunn av eksperter som hjelper kundene gjennom hele reisen gjennom personvernreglene.

Office 365 og Dynamics 365 fortsetter å utvide alternativene for datalagring for kundene, med 18 annonserte beliggenheter. De to produktene er de eneste produktivitets- og forretningsapplikasjonsplattformene som kan tilby in-geo datalagring på så mange ulike steder. Beliggenheten til hvert datasenter gir en konsekvent opplevelse, støttet av robuste retningslinjer, kontroller og systemer for å holde data trygge og bidra til å overholde lokale og regionale bestemmelser.

I løpet av de siste tre årene har antallet tilgjengelige Azure-regioner blitt mer enn doblet. Azure har flere regioner enn noen annen nettskyleverandør med 52 annonserte beliggenheter i hele verden.

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) muliggjør digital transformasjon for nåtiden med en intelligent nettsky og et intelligent forsprang. Målet er å styrke hver person og enhver organisasjon på kloden for å oppnå mer.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg

KILDE Microsoft Corp.

Relaterte lenker

https://www.microsoft.com/en-us/