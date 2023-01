ReelData AI kunngjør en serie-A-runde på 8 millioner dollar

Finansieringen vil bli brukt til å fremme selskapets visjon om å gjøre verdens mest bærekraftige akvakulturpraksis til norm

HALIFAX, Nova Scotia, 11. januar 2023 /PRNewswire/ -- ReelData AI («ReelData»), et selskap som bruker AI for å tilby tilpassede data og automatisering til landbaserte bønder, kunngjorde i dag at de har avsluttet en serie-A-finansieringsrunde, ledet av Buoyant Ventures, på 8 millioner dollar. Ytterligere investeringer ble også foretatt av S2G Ventures og The Nest Family Office.

Med mer enn 3 milliarder mennesker i verden som for tiden er avhengige av sjømat som en betydelig proteinkilde, vil landbasert akvakultur bli en avgjørende del av ligningen for å brødfø verdens raskt voksende befolkning. I følge FNs Mat- og Landbruksorganisasjon ( FAO ), er akvakulturproduksjonen anslått å nå 109 millioner tonn i 2030, en økning på 32 % (26 millioner tonn) siden 2018.

«Skalering av den globale landbaserte akvakulturindustrien er avgjørende både i kampen vår mot klimaendringer og for evnen vår til å brødfø en voksende befolkning,» sa Mathew Zimola, medgrunnlegger og administrerende direktør i ReelData. «ReelDatas bonden-først-tilnærming har gitt oss en dyp forståelse for smertepunktene partnerne våre står overfor når det kommer til skalerbarhet. Vår evne til å løse disse problemene gjennom bruk av kunstig intelligens og automatisering er med på å flytte grensene for bransjen vår sin kapasitet.»

Den landbaserte akvakulturindustrien har – etter alt å dømme – dristige mål. Akvakultur er et av de raskest voksende segmentene innen matproduksjon, og dens fortsatte ekspansjonstakt hviler på skalering av landbasert drift. Disse fasilitetene er komplekse og krever nøyaktige beslutninger tatt i sanntid. ReelData har til hensikt å bruke finansieringen de har samlet inn til å utvikle et presist og autonomt operativsystem for å låse opp fremtiden for landbasert akvakultur og de bærekraftfremskrittene den lover.

«Investeringen vår i ReelData representerer troen vår på at fremming av bærekraftig sjømatproduksjon er avgjørende for både planetens helse og menneskene som bor her. Vi ser frem til å jobbe tett sammen med dem mot målet deres om å bli den fremste digitale løsningen for den landbaserte akvakulturindustrien,» sa Amy Francetic, administrerende generalpartner og medgrunnlegger av Buoyant Ventures.

ReelDatas første produkt på markedet - ReelAppetite - identifiserer bestandsappetitten og justerer fôrnivåene tilsvarende for å maksimere biomassen samtidig som avfallet begrenses. Denne teknologien har bidratt til å spare bedrifter for opptil 2-3 millioner dollar på bortkastet fôr per 10 000 tonn årlig produksjon – i tillegg til relaterte besparelser generert fra økt vekstrate og redusert produksjonsrisiko.

«Etter vår første investering har vi kontinuerlig blitt imponert over de innovasjons-og bærekraftsrelaterte fordelene som ReelData bringer til bordet,» sa Larsen Mettler, administrerende direktør i S2G Ventures. «Selskapets tempo og effektivitet når det gjelder å bringe ny teknologi til sektoren er uten sidestykke og gir imponerende resultater for partnerne, noe som gjør dem i stand til å øke veksten samtidig som de reduserer kostnader og miljøpåvirkning.»

ReelDatas siste tilbud er ReelBiomass - det eneste kamerasystemet for estimering av biomasse som er bygget fra grunnen av for RAS (Recirculating Aquaculture System) og gjennomstrømningssystemer. ReelBiomass-teknologien kan overvåke størrelsen, vekten og fordelingen av fiskebestanden med høy grad av nøyaktighet, og fjerner behovet for påtrengende innveiing, noe som forårsaker høye stressnivåer hos fisken og fører til redusert veksthastighet.

ReelData er et oppstartselskap beliggende i Halifax, Nova Scotia. Skapt ut fra kjærlighet for bærekraft og entreprenørskap, satte ReelData seg fore å dekke et behov i et nytt marked og har nå bygget et team på mer enn 30 ansatte, med kunder av forskjellige størrelser i flere land over hele verden. ReelData skaleres raskt for å hjelpe landbaserte oppdrettsanlegg med å nå sitt fulle potensiale med AI-støttet teknologi. ReelData er konsekvent anerkjent som en av de mest lovende teknologiselskapene innen akvakultur, til tross for sin unge alder. For mer informasjon om ReelData, besøk https://www.reeldata.ai/ .

Buoyant Ventures er et kvinneledet venturefond som investerer i entreprenører som bruker digital teknologi for å dempe og tilpasse seg klimaendringer. Buoyant investerer i oppstartsbedrifter som bruker programvare og enkel maskinvare for å håndtere klimaendringer på tvers av energi-, transport-, landbruks-, vann- og bygningsmiljøindustriene.

S2G Ventures, direkteinvesteringsteamet til Builders Vision , samarbeider med entreprenører som jobber med løsninger på noen av verdens største utfordringer på tvers av mat-, landbruks-, hav og ren energi-markedene. Vi bidrar med kapital, mentorskap og verdiøkende ressurser til selskaper som søker innovative markedsbaserte løsninger som skaper positive, sosiale, miljømessige og finansielle avkastninger. Vi gir våre partnere fleksible kapitalløsninger som kan variere fra såkorn- og venturefinansiering, via vekstkapital, til gjelds- og infrastrukturfinansiering. For mer informasjon om S2G, besøk s2gventures.com , lytt til vår podcast , eller kontakt oss på LinkedIn .

