Architekt polskiego i amerykańskiego pochodzenia Daniel Libeskind otrzyma tytuł doktora honoris causa podczas tegorocznej ceremonii zakończenia roku akademickiego w The Boston Architectural College

BOSTON, 2 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- The Boston Architectural College (BAC) z przyjemnością ogłasza, że Daniel Libeskind, uznany architekt polskiego i amerykańskiego pochodzenia o międzynarodowej renomie w dziedzinie architektury i urbanistyki, otrzyma tytuł doktora honoris causa i wygłosi przemówienie podczas zakończenia roku akademickiego w piątek, 26 maja. Daniel Libeskind dołączy do znamienitej grupy autorów przemówień skierowanych do absolwentów BAC, w której znaleźli się architektka Billie Tsien, zdobywca nagrody Pritzkera Balkrishna Doshi; architekt William J. Bates, architektka krajobrazu i artystka, Martha Schwartz i absolwent BAC, Robert (Bob) J. Vila.

„Goszczenie Daniela Libeskinda, architekta o światowej renomie polskiego i amerykańskiego pochodzenia na naszym kampusie w Bostonie i przyznanie mu tytułu doktora honoris causa podczas tegorocznej ceremonii zakończenia roku akademickiego jest zaszczytem - powiedział Matesh Daas, rektor BAC. - Dzięki możliwości wysłuchania i przyjęcia inspirującej wizji pana Libeskinda i silnego poczucia człowieczeństwa, które wnosi do swoich projektów, celebrujemy również niestrudzone zaangażowanie naszej społeczności w pielęgnowanie kreatywności, różnorodności i innowacyjności. Wiem, że z niecierpliwością czekamy na podzielenie się naszymi przemyśleniami, pomysłami i nowymi doświadczeniami, gromadząc się w celu uhonorowania naszych tegorocznych absolwentów, którzy będą kształtować przyszłość architektury i naszego globalnego społeczeństwa".

Jako założyciel i główny architekt Studio Libeskind, pan Libeskind zaprojektował i zrealizował szereg różnorodnych inwestycji na całym świecie, w tym muzeów, ośrodków kultury, wysokościowców, budynków mieszkalnych, planów zagospodarowania przestrzennego i przestrzeni publicznych. Zdobył uznanie za umiejętność przywoływania pamięci kulturowej w swoich budynkach w połączeniu z podejściem, które czerpie z głębokiego zaangażowania w muzykę, filozofię i literaturę, a jego celem jest tworzenie architektury, na którą nikt nie pozostanie obojętny, i która jest oryginalna i zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Daniel Libeskind założył swoją pracownię architektoniczną w Berlinie w 1989 r. po wygraniu konkursu na budowę Muzeum Żydowskiego w Berlinie. W lutym 2003 Studio Libeskind przeniosło swoją siedzibę główną do Nowego Jorku, kiedy pan Libeskind został wybrany na autora planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru World Trade Center. Jego różnorodne prace obejmują również Muzeum Wojny w Manchesterze (Imperial War Museum North), Muzeum Sztuki w Denver (Denver Art Museum) i Królewskie Muzeum Ontario w Toronto (Royal Ontario Museum). Daniel Libeskind aktualnie pracuje nad szeregiem inwestycji na całym świecie, w tym nad nową odsłoną Synagogi Drzewo Życia w Pittsburghu (Tree of Life Synagogue), miejscu największego ataku antysemickiego w Stanach Zjednoczonych.

„Zaproszenie do wygłoszenia prelekcji na ceremonii zakończenia roku akademickiego w The Boston Architectural College i otrzymanie tytułu doktora honoris causa jest ogromnym zaszczytem – powiedział Libeskind. - Obecnie rozpoczęcie kariery w obszarze architektury zapewnia zarówno ogromne wyzwania, jak i możliwości w zakresie rozwiązywania problemów zanieczyszczenia środowiska, zmian klimatycznych, nierówności dochodowych i szeregu problemów społecznych, które nie mogą być rozwiązane wyłącznie z użyciem technologii. Będzie to pokolenie architektów, którym zapewniono inspirację do rozwiązania tych problemów i którym przyświeca cel sprawienia, że świat stanie się lepszym miejscem do życia".

Jako główny architekt pracowni Studio Libeskind, Daniel Libeskind wygłasza prelekcje na temat sztuki architektury na uczelniach wyższych i konferencjach branżowych. Równolegle ze zdobyciem licznych nagród i wystawianiem prac w najważniejszych muzeach na całym świecie, jego projekty architektoniczne i idee są przedmiotem wielu artykułów i wystaw, które wywierają wpływ na architekturę oraz rozwój miast i kultury. Książka autorstwa Daniela Libeskinda, zatytułowana „The Edge of Order", zawierająca szczegółowy opis jego procesu twórczego, została wydana w 2018 roku.

Założona w 1889 r. uczelnia The Boston Architectural College (BAC) jest instytucją o międzynarodowej renomie, która oferuje kształcenie w zakresie projektowania przestrzennego i charakteryzuje się zróżnicowanym środowiskiem studentów i absolwentów, reprezentujących ponad 54 krajów. Zapewniając doskonałe kształcenie w zakresie projektowania zintegrowane z nabywaniem umiejętności praktycznych, uczelnia BAC zdobyła pierwsze miejsce jako najlepsza szkoła architektury w kategorii „potencjał zarobkowy" i czwarte miejsce w rankingu najlepszych szkół architektury oferujących studia licencjackie w USA w 2020 r. według GradReports. BAC oferuje studia licencjackie i magisterskie na kierunkach architektura, architektura wnętrz, architektura krajobrazu i wzornictwo, jak również kursy i certyfikaty w ramach kształcenia ustawicznego. BAC kultywuje wagę niedyskryminacyjnej rekrutacji, różnorodności, innowacji, oddanych wykładowców oraz nieodłącznej wartości zarówno kształcenia teoretycznego jak i praktycznego.

