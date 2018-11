Codewise członkiem European Internet Forum

KRAKÓW, 28 listopada 2018 European Internet Forum (EIF) to działająca przy Parlamencie Europejskim organizacja, której celem jest wyznaczanie kierunku rozwoju transformacji cyfrowej w Europie. Codewise, wywodzący się z Krakowa dostawca opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań do mierzenia efektywności oraz zarządzania reklamą internetową, dołącza do tej inicjatywy jako partner biznesowy.

Misją powołanego do życia w marcu 2010 roku European Internet Forum jest polityczne przywództwo oraz rozwój wielostronnych regulacji i wytycznych, odpowiadających na ekonomiczne i społeczne wyzwania globalnej transformacji cyfrowej. EIF wspiera także europosłów ze wszystkich ugrupowań politycznych w wysiłkach, podejmowanych w celu zapewnienia Europie miejsca na czele transformacji, w pełni wykorzystując wzrost globalnej konkurencyjności i postęp społeczny.

- Cieszymy się, że możemy powitać w szeregach European Internet Forum tak innowacyjną firmę, jak Codewise. Dostrzegamy gwałtowny rozwój opartych na sztucznej inteligencji usług i rozwiązań w różnych sektorach rynku, dlatego ważne jest dla nas włączanie do naszej inicjatywy nowej generacji cyfrowych przedsiębiorstw, bezpośrednio zaangażowanych w branżę - powiedziała Maria Rosa Gibellini, Dyrektor Generalny European Internet Forum.

- Jesteśmy dumni, mogąc wspierać rozwój unikatowego partnerstwa publiczno-prywatnego, które od lat stanowi fundament EIF - mówi dr John Malatesta, CEO i Prezes Codewise. - Liczba wyzwań, przed którymi stoi branża internetowa może równać się tylko z liczbą możliwości, które oferuje. Szansa wspierania organizacji, która zrobiła tak wiele w kierunku sukcesu europejskiej transformacji cyfrowej, to dla nas ogromna nobilitacja. Praca EIF jest niezbędna dla wzrostu konkurencyjności i znaczenia Europy na globalnej scenie, ponieważ to właśnie prawodawcy mogą w najbardziej efektywny sposób przygotować nas zarówno na szanse, jak i problemy, czekające na nas w przyszłości - podsumowuje Malatesta.



O European Internet Forum (EIF)

European Internet Forum to założona i prowadzona przez członków Parlamentu Europejskiego międzypartyjna organizacja not-for-profit, której misją jest polityczne przywództwo oraz rozwój wielostronnych regulacji i wytycznych, odpowiadających na ekonomiczne i społeczne wyzwania globalnej transformacji cyfrowej. EIF wspiera także europosłów ze wszystkich ugrupowań politycznych w wysiłkach, podejmowanych w celu zapewnienia Europie miejsca na czele transformacji, w pełni wykorzystując wzrost globalnej konkurencyjności i postęp społeczny.

Na EIF składają się z wiodące firmy i organizacje, które reprezentują szeroki wachlarz interesów i interesariuszy, stojących w awangardzie branży internetowej i ICT (Information and Communication Technologies). EIF koncentruje się na kwestiach i działaniach, stanowiących najważniejsze punkty programu politycznego oraz na pojawiających się trendach - zarówno na poziomie europejskim, jak i globalny. Poprzez program otwartych i integrujących debat, EIF tworzy przestrzeń dla lepszego zrozumienia cyfrowego świata. Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.eifonline.org .

O Codewise

Założone w 2011 roku, Codewise zostało pierwszym na rynku dostawcą opartych na sztucznej inteligencji narzędzi, służących do zarządzania i mierzenia efektywności reklamy online. W 2017 i 2018 roku firma została uznana przez Financial Times, Statista i Deloitte za jedną z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie. Rozwiązania Codewise pomagają tysiącom przedsiębiorcom w 190 krajach w śledzeniu, mierzeniu i zarządzaniu miliardami dolarów budżetów marketingowych, zwiększając ich wydajność oraz zwrot z inwestycji. Obecnie Codewise mierzy efektywność ponad 2,5 miliarda dolarów wydawanych na reklamę internetową przez największe światowe marki i agencje. Na samym Facebooku klienci firmy wydają 400 milionów dolarów. Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.codewise.com .

