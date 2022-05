easyMarkets uruchamia MT5 ze zmiennymi spreadami

Dyrektor ds. Marketingu, Ohad Golan

Daje to naszym klientom jeszcze większy wybór podczas handlu, przy zachowaniu wszystkich korzyści i narzędzi zarządzania ryzykiem dostępnych na MT4, takich jak:

Ochrona przed ujemnym saldem

Brak prowizji i ukrytych opłat

Możliwość korzystania z Expert Advisors (EA)

Dlaczego easyMarkets oferuje zmienne spready na MT5?

Zmienne spready zależą od warunków rynkowych (zazwyczaj przy zwiększonej płynności lub wysokiej zmienności), co oznacza, że stają się one węższe lub szersze, podczas gdy stałe spready nigdy nie zmieniają się w godzinach pracy rynku, co daje klientom jeszcze jedną strategię do wykorzystania podczas handlu. Co więcej, spready zmienne są na ogół niższe niż stałe, ale wymagają dokładniejszego zarządzania ekspozycją.

Chcemy oferować naszym klientom wszystkie strategiczne korzyści dostępne na rynku. Jeśli strategia i metody handlowe naszych klientów są lepiej dopasowane do zmiennych lub stałych spreadów, mają oni taki wybór w easyMarkets!

Rejestracja jest prosta i nieskomplikowana po założeniu i potwierdzeniu konta przez klienta.

Pobierz MT5

