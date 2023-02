Informacje wewnętrzne: Merus Power otrzymuje zamówienie o wartości 20 mln euro na dostawę dużego akumulatorowego systemu magazynowania energii dla Taaleri Energia

ESPOO, Finlandia, 9 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma Taaleri Energia zamówiła u Merus Power akumulatorowy system magazynowania energii o mocy 30 MW/36 MWh. System ten ma powstać w Lempäälä w Finlandii, aby wspomóc funkcjonowanie sieci energetycznej. Merus Power jest realizatorem projektu i odpowiada za całościową dostawę systemu magazynowania energii, począwszy od uzyskania pozwolenia na budowę. Kontrakt zakłada również świadczenie przez Merus Power usług opartych na chmurze, obejmujących zdalne zarządzanie magazynem energii oraz platformę handlu energią elektryczną, która optymalizuje zarówno wydajność akumulatorów, jak i dochody klienta na rynku energii elektrycznej. Wartość inwestycji wynosi około 20 mln euro, przy czym przewiduje się możliwość zwiększenia przepustowości systemu w przyszłości.

Głównym zadaniem akumulatorowego systemu magazynowania energii w Lempäälä jest wspieranie zbilansowanej produkcji i zużycia energii w sieci głównej poprzez udział w rynku rezerwy utrzymania częstotliwości fińskiego operatora systemu przesyłowego Fingrid. System magazynowania energii będzie pod względem pojemności największym w Finlandii magazynem energii działającym na rynku rezerwy utrzymania częstotliwości.

„Od lat systematycznie gromadzimy wiedzę specjalistyczną z zakresu rynku energii elektrycznej i rozwiązywania potrzeb klientów. Umowa zawarta z Taaleri Energia wyraźnie potwierdza funkcjonalność naszej strategii magazynowania energii i dowodzi naszej silnej pozycji w obrębie tego łańcucha wartości" ‒ powiedział Kari Tuomala, prezes Merus Power.

Inwestycje w energię odnawialną pomagają przezwyciężyć kryzys energetyczny

Taaleri Energia to fiński realizator projektów z zakresu energii odnawialnej i zarządca finansowy posiadający jeden z największych w Europie zespołów inwestycyjnych zajmujących się energią odnawialną. Jest również największym w Finlandii producentem energii wiatrowej.

„Energia odnawialna to jedyny zrównoważony sposób na pokonanie obecnego kryzysu energetycznego i osiągnięcie globalnych celów klimatycznych. Systemy magazynowania są potrzebne, aby jeszcze bardziej zwiększyć udział energii odnawialnej w sieci elektrycznej. Dzięki temu projektowi zapewnimy stabilność i równowagę w obrębie sieci elektrycznej oraz zwroty dla naszych inwestorów" ‒ powiedział Rimali, dyrektor ds. inwestycji w magazyny energii w Taaleri Energia.

Produkcja i zużycie energii elektrycznej muszą być nieustannie zbilansowane. Rosnąca produkcja energii odnawialnej znacząco zmieniła charakter sieci energetycznych i rynku energii elektrycznej, a także potrzebę zachowywania równowagi. Wynika to z faktu, że energia wiatrowa i słoneczna jest podłączona do sieci bez wytworzenia znacznej masy wirującej, w przeciwieństwie do tradycyjnych elektrowni kondensacyjnych. Bezwładność w obrębie sieci elektrycznej maleje, a zmiany produkcji i zużycia powodują szybsze i większe zmiany częstotliwości. Aby skompensować to zjawisko, niezbędna jest rezerwa energii elektrycznej, którą można szybko uruchomić i odłączyć. Akumulatorowy system magazynowania energii w Lempäälä będzie w stanie reagować na potrzebę zrównoważenia sieci elektrycznej nawet w ułamkach milisekund.

Nowoczesny system magazynowania energii to złożony i wymagający system, składający się z akumulatorów, elementów elektronicznych i inteligentnego oprogramowania. Za projekt i programowanie falowników sieciowych, systemów kontroli i ochrony oraz platformy handlu energią elektryczną w ramach systemu magazynowania energii w Lempäälä odpowiada Merus Power. Merus Power posiada unikalną wiedzę i kompetencje technologiczne, dzięki którym może działać jako dostawca w obrębie całego łańcucha wartości biznesowych. Platforma handlu energią elektryczną opracowana przez Merus Power łączy w sobie dogłębne zrozumienie akumulatorowych systemów magazynowania energii z wiedzą na temat najnowszych możliwości zarobkowania na rynku energii elektrycznej.

„Oprogramowanie zoptymalizowano pod kątem naszych produktów i odpowiada potrzebom naszych klientów. Ponadto jesteśmy blisko i możemy szybko wprowadzić zmiany uwzględniające przyszłe wymagania i potrzeby, także w już istniejących systemach. To wszystko zapewnia wysoką dostępność zarówno w krótkiej, jak i dłuższej perspektywie czasowej" ‒ powiedział Mikko Marttala, dyrektor ds. rozwoju i finansowania projektów w Merus Power.

Informacje o Merus Power

Merus Power to firma technologiczna, która umożliwia budowanie zrównoważonej przyszłości, wydajnej pod względem energetycznym. Projektujemy i tworzymy innowacyjne rozwiązania elektrotechniczne, takie jak magazyny energii, rozwiązania w zakresie jakości dostaw energii oraz usługi odpowiadające na zapotrzebowanie na energię odnawialną i potrzeby przemysłowe. Dzięki naszej skalowalnej technologii umożliwiamy zwiększanie ilości energii odnawialnej w sieciach elektrycznych i poprawiamy wydajność energetyczną społeczeństwa. Jesteśmy krajowym innowacyjnym specjalistą w dziedzinie inżynierii elektrycznej. Prowadzimy też działalność na globalnych i szybko rozwijających się rynkach. Nasi pracownicy reprezentują uznaną na całym świecie specjalistyczną wiedzę inżynieryjną. www.meruspower.com

Informacje o Taaleri Energia

Taaleri Energia jest realizatorem projektów i zarządcą funduszy z zakresu energii odnawialnej. Nasz zespół liczący 45 osób jest jednym z największych i najbardziej utalentowanych zespołów inwestycyjnych w dziedzinie energii odnawialnej w Europie. Obecnie zespół inwestuje w szósty już fundusz energii odnawialnej ‒ Taaleri SolarWind III. Taaleri Energia zarządza portfelem elektrowni wiatrowych, słonecznych i magazynów energii o mocy 4,9 GW w Europie, USA i na Bliskim Wschodzie, będących w fazie rozwoju, budowy i eksploatacji.

Taaleri Energia jest klasyfikowana przez Preqin jako jeden z podmiotów zarządzających funduszami infrastrukturalnymi, które konsekwentnie osiągają najlepsze wyniki. Taaleri Energia jest częścią Grupy Taaleri notowanej na giełdzie Nasdaq Helsinki. www.taalerienergia.com

