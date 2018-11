Interesująca współpraca z zagranicznymi deweloperami nawiązana na WeChat Mini Games Developer Conference 2018

Na konferencji WeChat ogłosił, że liczy ponad 1 miliard aktywnych użytkowników każdego miesiąca, a platforma WeChat Mini Games ma duży potencjał jako działalność przyciągająca ponad 310 milionów użytkowników. Wskaźnik 7-dniowego zatrzymania użytkowników w niektórych popularnych Mini Games podskoczył aż do 45%, potwierdzając skuteczność dostępności i funkcji gier w interfejsie API. WeChat zapewnia sposoby na przyciąganie użytkowników przez udostępnianie aktualizacji w mediach społecznościowych, reklamy i przekierowania z Mini Apps do Mini Games. Po wypróbowaniu gry użytkownicy poddawani są szeregowi działań mających na celu utrzymanie ich wraz ze znajomymi w grze. WeChat dodał ponad 30 możliwości na bazie unikalnego ekosystemu WeChat, w tym ocenę przyjaciół i dopasowania konkurencyjne, a także ponad 200 interfejsów API. Zmiany te uwolniły możliwości społeczne platformy WeChat, a także zwiększyły pole manewru dla kreatywnych deweloperów.

Jeżeli chodzi o wartość komercyjną, WeChat usprawnia monetyzację ruchu przez zakupy w grach i reklamę. Na konferencji zaprezentowano dwie popularne Mini Games, w tym Tencent Billiards, grę sportową liczącą około 5 milionów aktywnych użytkowników każdego dnia i zarabiającą ponad 10 milionów RMB z reklamy i w zakupach w grach każdego dnia, a także utrzymującą 30-dniowy wskaźnik zatrzymania użytkowników na poziomie 40%. Tak świetne wyniki tej gry związane są z ciągłym ulepszaniem integracji z wyjątkowymi funkcjami i jakością WeChat.

WeChat Mini Games zapewnia pełne wsparcie i dostęp dla zagranicznych deweloperów

Na konferencji podkreślono, że WeChat Mini Games dąży do wspierania zagranicznych deweloperów przez otwarcie dostępu do obecnych interfejsów API oraz lokalizację dokumentacji deweloperskiej w celu ułatwienia tworzenia i rozpowszechniania gier. Ponadto WeChat zaprezentował procedury deweloperskie i podkreślił, że Mini Games obsługują obecnie najpowszechniejsze w branży silniki deweloperskie, co wyjaśniło mechanizmy i było źródłem pewności dla zagranicznych deweloperów.

Omówienie Mini Games development można znaleźć na stronie https://minigame.weixin.qq.com.

Wraz z końcem konferencji WeChat Mini Games czeka na jeszcze większe grono deweloperów przyłączające się do ciągle rosnącej platformy. To właśnie z nimi WeChat będzie dążyć do dalszego wzrostu i realizacji nowych możliwości w ekosystemie Mini Games.

