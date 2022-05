Intersolar Europe 2022: Sungrow przedstawia długoterminowe innowacje ukierunkowane na budowanie zrównoważonej przyszłości energetycznej

Falownik modułowy „1+X", który zadebiutował na targach, ma stać się liderem nowej generacji wśród falowników do elektrowni słonecznych wykorzystywanych na skalę przemysłową. Oferuje minimum 1,1 MW dla pojedynczej jednostki i 8,8 MW jako maksymalną moc poprzez połączenie ośmiu jednostek. Klienci mogą wybierać od 1,1 MW do 8,8 MW, aby dopasować optymalne rozwiązanie do swoich potrzeb.

Propozycja ta charakteryzuje się modularyzacją na poziomie falownika, systemu i komponentów. Trzypoziomowa modularyzacja sprawia, że projekt elektrowni jest bardziej elastyczny, a wszelkie przyszłe operacje i konserwacja są wygodniejsze.

Firma Sungrow zaprezentowała również swój potężny falownik łańcuchowy dostosowany do potrzeb przemysłowych, nagrodzony przez Magazyn PV 2021 w kategorii falowników, SG350HX.

PowerTitan – system magazynowania energii chłodzony cieczą

Firma Sungrow zaprezentowała również system magazynowania energii chłodzony cieczą na skalę użytkową PowerTitan. System trafił do finału konkursu ees AWARD 2022 w kategorii Magazynowanie Energii Elektrycznej za niespotykaną innowacyjność na rynku magazynowania energii.

PowerTitan osiąga wyższą wydajność dzięki technologii chłodzenia cieczą. Dryft temperatury pomiędzy poszczególnymi ogniwami jest utrzymywany poniżej trzech stopni Celsjusza, co wydłuża żywotność o 10%. Nowy kontroler klastra może ładować i rozładowywać poszczególne stojaki na baterie, poprawiając ogólną wydajność systemu o 6%. Automatyczna kalibracja stanu naładowania i automatyczne uzupełnianie chłodziwa znacznie obniżają koszty eksploatacji i konserwacji.

Domowe rozwiązanie do ładowania akumulatorów słonecznych i pojazdów elektrycznych – znacznie powyżej oczekiwań

Targi Intersolar Europe są dla firmy Sungrow optymalnym momentem, aby wprowadzić na rynek szereg nowych produktów, które pomogą zwiększyć jej popularność w sektorze komercyjnym i mieszkaniowym. Obejmują one domowe rozwiązanie do ładowania akumulatorów słonecznych EV, które łączy w sobie energię słoneczną, magazynowanie i ładowarkę EV. W rezultacie właściciele domów zyskują więcej i nie są podatni na zakłócenia w dostawie energii, takie jak awarie zasilania.

W segmencie ładowarek EV firma Sungrow zaprezentowała nowe rozwiązanie, jakim jest AC011E-01. To najnowszy dodatek do istniejących trójfazowych hybrydowych falowników i rozwiązań akumulatorowych firmy Sungrow. Bateria ma konstrukcję modułową z 3-8 modułami przypadającymi na akumulator. Klienci mogą zwiększyć wydajność z 9,6 kWh do 25,6 kWh, zyskując maksymalną elastyczność. Możliwość ładowania pojazdów elektrycznych wykorzystujących energię słoneczną i akumulację energii stanowi nowy, kompleksowy system dla instalacji domowych, który znacznie przekracza oczekiwania wielu użytkowników.

Inne zaprezentowane nowości to nowy licznik z 2CT przeznaczony do modernizacji istniejących instalacji oraz nowa klasa mocy Commercial Extreme Series: SG125CX, która jest kompatybilna z najnowszymi modułami dużej mocy dostępnymi na rynku.

Intersolar Europe to dla Sungrow znakomita okazja do spotkania naszych partnerów, a także osób zainteresowanych naszą ofertą. Bezpośredni kontakt sprzyja temu, aby rozwijać produkty, których potrzebują nasi klienci i oferować poziom usług, jakiego wymagają ich farmy fotowoltaiczne i magazyny energii. W tym roku cieszymy się, że możemy ponownie spotkać się osobiście z klientami i partnerami, aby przedstawić nowe produkty, dzięki którym zaopatrzenie w energię staje się jeszcze bardziej zrównoważone, niezawodne, dostępne i opłacalne – stwierdził Lewis Li, General Manager Sungrow Europe na stoisku (B3.450) Sungrow.

Jako członek RE100 i EP100 firma Sungrow jest przekonana, że zrównoważony rozwój jest zapisany w jej DNA, a zaangażowanie w ochronę naszej planety jest podstawą wszystkich naszych działań. Podejmujemy wiele aktywności na rzecz klimatu. Przykładowo w ostatnim czasie posadziliśmy 500 drzew w okolicach Monachium. Ten wyjątkowy projekt zrealizowaliśmy z naszym partnerem PLANT-MY-TREE® – dodał Li.

O Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. („Sungrow") to producent falowników o największej na świecie wiarygodności finansowej. Firma do grudnia 2021 roku zainstalowała urządzenia o całkowitej mocy ponad 224 GW. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1997 roku przez profesora Uniwersytetu Cao Renxian. Sungrow jest liderem w dziedzinie badań i rozwoju falowników fotowoltaicznych oraz systemów magazynowania energii. Firma dysponuje największym w swojej branży zespołem badawczo-rozwojowym i szerokim portfolio produktów. Obejmują one rozwiązania z zakresu falowników fotowoltaicznych i systemów magazynowania energii do użytku przemysłowego, komercyjnego i przydomowego, a także uznane na całym świecie rozwiązania w obszarze pływających elektrowni fotowoltaicznych, pojazdów NEV oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Firma Sungrow ma 25-letnie doświadczenie w branży fotowoltaicznej i produkuje instalacje zasilające działające obecnie w ponad 150 krajach. Dowiedz się więcej o Sungrow: www.sungrowpower.com.

