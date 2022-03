Obywatele Ukrainy przebywający w Europie mogą od teraz korzystać z bezpłatnych rachunków płatniczych UE IBAN

Bitsafe, Instytucja Bankowości Elektronicznej z siedzibą w Holandii, wykorzystuje własną technologię „Know Your Customer" umożliwiającą uchodźcom z Ukrainy korzystanie z podstawowych rachunków płatniczych bez konieczności posiadania europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego czy identyfikacji podatkowej.

AMSTERDAM, 28 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- Bitsafe udostępniło, tymczasowo, swoje usługi obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Unii Europejskiej. Usługa umożliwia uzyskanie dostępu do bezpłatnego rachunku płatniczego z przypisaną do niego bezpłatną kartą debetową wystawioną na imię i nazwisko uchodźcy z Ukrainy. Do każdego rachunku przypisano również holenderski (NL) numer IBAN umożliwiający wysyłanie i odbieranie przekazów pieniężnych z całego świata. Posiadacze rachunku Bitsafe mogą korzystać z przelewów i przekazów międzynarodowych. Karta debetowa Bitsafe pozwala na wypłacanie środków z bankomatów, można nią również płacić za nabywane towary i usługi.

Rejestracja klienta odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej na smartfony z systemem iOS i Android. Technologia Bitsafe rozpoznaje ponad 1700 rodzajów dowodów osobistych wystawianych w różnych miejscach świata, w tym ukraińskie dowody osobiste i paszporty biometryczne. Znaki bezpieczeństwa umieszczane na tych dokumentach są dokładnie weryfikowane za pomocą aparatu wbudowanego w smartfon, a zdjęcie i informacje zawarte w dokumencie tożsamości porównuje się z fotografią biometryczną. Proces rejestracji klienta trwa tylko kilka minut. Przed uzyskaniem dostępu do systemu płatności Bitsafe następuje zeskanowanie wszystkich wniosków oraz załączników do nich.

Bitsafe jako instytucja finansowa pragnie pomóc obywatelom Ukrainy, których wojna między Ukrainą a Federacją Rosyjską zmusiła do opuszczenia swoich domów. Wizją Bitsafe jest stanie się czołowym graczem na rynku nowych usług finansowych oraz online dostępnych dla wszystkich. Tymczasowa pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym poza Ukrainą doskonale wpisuje się w tę wizję.

„Posiadacze nowych rachunków trafiają do systemu w kilka godzin, czasem nawet minut – mówi Leif. K. Waterman, prezes Bitsafe. - Uruchomiliśmy specjalną stronę internetową z instrukcjami w języku ukraińskim adresowaną do obywateli Ukrainy przebywających w Europie. Aplikacja Bitsafe i interfejs płatności są natomiast dostępne w angielskiej wersji językowej. Nie jest to jednak problem, ponieważ z naszych informacji wynika, że większość obywateli Ukrainy posługuje się językiem angielskim co najmniej w stopniu podstawowym. Po przekazaniu środków na rachunek Bitsafe posiadacze rachunku mogą niezwłocznie rozpocząć korzystanie karty debetowej umożliwiającej im dokonywanie transakcji płatniczych i kupowanie żywności i odzieży, a także wszelkich innych, niezbędnych produktów i usług, które dla nas są nieodłącznym elementem życia i pracy w Unii Europejskiej".

Bitsafe odpowiada na wystosowany na początku bieżącego miesiąca apel Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o udostępnienie podstawowych rachunków płatniczych. 4 marca 2022 r., ministrowie UE przyjęli dyrektywę w sprawie tymczasowej ochrony (2001/55/WE), na której mocy wprowadzono przepisy dotyczące tymczasowej ochrony i wsparcia dla osób uciekających z Ukrainy ze względu na wojnę. Bitsafe gwarantuje, że zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych (2014/92/UE) uchodźcy z Ukrainy uzyskują dostęp i mogą korzystać z rachunków płatniczych oferujących im podstawowe usługi płatnicze.

„Udostępniając usługi Bitsafe opiera się na podejściu popartym oceną ryzyka i korzysta z mechanizmów zagwarantowanych w europejskich aktach prawnych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) – tłumaczy pan Waterman. - Wdrożenie unikalnych systemów KYC i monitorowania transakcji daje nam pewność, że możemy zagwarantować uchodźcom z Ukrainy korzyści wypływające z korzystania z podstawowych rachunków płatniczych, nie naruszając przy tym przepisów unijnych i holenderskich aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu".

Osoby chcące uzyskać dostęp do systemu mogą zalogować się na stronie https://www.bitsafe.org.ua i złożyć wniosek o otwarcie rachunku. Wystarczy posiadać aktywny adres poczty elektronicznej, ukraiński dokument tożsamości i telefon komórkowy. Bitsafe uruchomiło jedną z domen najwyższego poziomu .UA obsługującą osoby narodowości ukraińskiej. Na podstawie informacji zawartych w rejestrze domeny najwyższego poziomu .UA, Bitsafe potwierdziło, że wszystkie serwery obsługujące domenę .UA znajdują się obecnie poza terytorium Ukrainy, co gwarantuje, że nie staną się przedmiotem ataków.

Bitsafe jest dumne z członkostwa w Holenderskim Stowarzyszeniu Płatniczym, do którego należą również takie podmioty jak ING i ABN Amro. W przeciwieństwie do innych holenderskich banków, które do otwarcia rachunku wymagają holenderskiego numeru ubezpieczenia społecznego (BSN), Bitsafe tego nie wymaga. Bitsafe posiada licencję Instytucji Bankowości Elektronicznej oraz może udostępniać ogólnoświatowe podstawowe rachunki płatnicze bez konieczności posiadania numeru BSN, a jedynie opierając się na technologii KYC.

O Bitsafe

Bitsafe jest podmiotem oferującym przedsiębiorstwom i osobom fizycznym z całego świata bezpieczne płatności, przekazywanie środków pieniężnych i innych aktywów cyfrowych bez względu na status, zawód, rasę, pochodzenie etniczne czy społeczne, płeć, wyznanie czy orientację seksualną. Siedziba główna Bitsafe mieści się w Amsterdamie. Firma posiada również przedstawicielstwa w Czechach, Litwie, Węgrzech i Stanach Zjednoczonych.

Strony internetowe: www.bitsafe.org.ua

Załączniki: dostępny jest pakiet logo

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/784869/Bitsafe_Logo.jpg

SOURCE Bitsafe