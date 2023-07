Palo Alto Networks dostarczy klientom w Polsce najwyższej klasy platformy cyberbezpieczeństwa z lokalną infrastrukturą chmurową

Dzięki nowej chmurze organizacje zyskają lokalny dostęp do najlepszych zabezpieczeń Zero Trust w Polsce, które odpowiadają na ich potrzeby w zakresie rezydencji danych.

SANTA CLARA, Kalifornia i WARSZAWA, 6 lipca 2023 r. /PRNewswire/ -- Spółka Palo Alto Networks (NYSE: PANW), światowy lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ogłosiła dzisiaj uruchomienie nowej chmury w Polsce. Tym samym klienci zyskają sprawny dostęp do oferowanych przez Palo Alto Networks najwyższej klasy rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa, a także możliwość zaspokojenia potrzeb dotyczących rezydencji danych.

„Specyfika zagrożeń w cyberprzestrzeni ulega nieustającym zmianom, przez co przedsiębiorstwa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w coraz większym stopniu narażone są wyrafinowane i niespotykane wcześniej cyberataki. Skłania je to do poszukiwania najnowocześniejszych technologii zwiększających poziom ich cyberbezpieczeństwa i upraszczających ich infrastrukturę – powiedział Helmut Reisinger, dyrektor generalny Palo Alto Networks na terenie regionu EMEA i Ameryki Łacińskiej. – Cieszymy się, że dzięki nowej chmurze w Polsce miejscowi klienci będą mogli korzystać z naszej niedoścignionej technologii bezpieczeństwa i zintegrowanych platform. Inwestycja ta jest wyrazem naszego zaangażowania w zapewnianie klientom na całym świecie lokalnego dostępu do bazujących na sztucznej inteligencji rozwiązań w sferze cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym wsparciu ich potrzeb związanych z lokalizacją danych".

Dzięki nowej chmurze klienci zyskają na miejscu sprawny dostęp do następujących rozwiązań:

Prisma® Access : Prisma Access to stworzone przez Prisma SASE rozwiązanie Security Service Edge (SSE), najbardziej kompleksowe rozwiązanie SASE w branży łączące bezpieczeństwo sieci, SD-WAN i narzędzie ADEM (Autonomous Digital Experience Management) w ramach jednej usługi w chmurze. Dzięki lokalnemu dostępowi do usługi w chmurze klienci w Polsce mogą zadbać o zabezpieczenia w modelu Zero Trust dla pracowników hybrydowych, które charakteryzują się najniższą latencją i najwyższą sprawnością w branży.

Cortex XDR®: Cortex XDR to pierwsza w branży rozszerzona platforma wykrywania i reagowania na zagrożenia, która udaremniania wyrafinowane cyberataki poprzez integrację danych z urządzeń końcowych, sieci i chmury z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań w obszarze sztucznej inteligencji i analityki. Nowa infrastruktura chmurowa w Polsce pozwoli klientom realizować potrzeby związane z rezydencją danych poprzez lokalny dostęp do rejestrów i danych analitycznych.

Cortex® XSIAM™: Palo Alto Network uruchomiła platformę automatyzacyjną dla współczesnych centrów bezpieczeństwa (SOC), która wykorzystuje moc inteligencji maszyn w celu radykalnego podwyższenia poziomu bezpieczeństwa i przekształcenia sposobu działania w tej sferze. Dzięki Cortex XSIAM klienci w Polsce mogą teraz przyspieszyć transformację centrów bezpieczeństwa z uwzględnieniem indywidualnych preferencji dotyczących lokalizacji danych.

Advanced WildFire: klienci mogą skorzystać z największego w branży silnika przeciwdziałania złośliwemu oprogramowaniu, jednocześnie mając pewność, że pliki przekazane do analizy nie wychodzą poza Polskę, co eliminuje ewentualne problemy związane z poufnością danych. Z Advanced WildFire może korzystać platforma bezpieczeństwa sieci Palo Alto Networks Zero Trust Network Security Platform (tj. Prisma SASE, zapory sieciowe nowej generacji bazujące na uczeniu maszynowym czy oprogramowanie firewall z serii VM/CN), Cortex XDR – zapewniające bezpieczeństwo w rzeczywistości, w której każdy użytkownik może pracować w dowolnym miejscu bez ograniczeń – a także produkty zewnętrznych producentów poprzez API.

Cortex Data Lake: umożliwia klientom gromadzenie, przekształcanie i integrowanie danych bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w celu korzystania z rozwiązań Palo Alto Networks przy zachowaniu lokalnej rejestracji danych.

W rezultacie inwestycji w Polsce firma Palo Alto Networks upraszcza procesy zachowania zgodności z lokalną infrastrukturą chmurową bezpieczeństwa już w ponad 76 państwach na całym świecie.

Więcej informacji na temat regionalnej infrastruktury chmurowej można znaleźć na stronie: https://www.paloaltonetworks.com/products/regional-cloud-locations

Firma Palo Alto Networks to światowy lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Pracujemy nad innowacjami, które wyprzedzają zagrożenia w cyberprzestrzeni, aby zapewniać organizacjom komfort korzystania z technologii. Z naszych rozwiązań nowej generacji w obszarze cyberbezpieczeństwa korzystają tysiące klientów na całym świecie reprezentujących wszystkie sektory gospodarki. Nasze najwyższej klasy platformy i usługi cyberbezpieczeństwa bazują na wiodących w branży systemach gromadzenia danych o zagrożeniach i najnowocześniejszych rozwiązaniach w automatyzacji. Zależy nam na tym, by z każdym dniem zwiększać poziom bezpieczeństwa w sieci – poprzez produkty tworzące architekturę Zero Trust w przedsiębiorstwie, pozwalające reagować na incydenty bezpieczeństwa czy zwiększające efektywność istniejących systemów bezpieczeństwa w ramach światowej klasy ekosystemu partnerskiego. To sprawia, że w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jesteśmy partnerem pierwszego wyboru.

W Palo Alto Networks tworzymy zespół najwyższej klasy specjalistów poświęcających się realizacji naszej misji – możemy poszczycić się mianem jednego z najpopularniejszych pracodawców w branży cyberbezpieczeństwa, o czym świadczy nasza obecność w rankingach takich jak Most Loved Workplaces („Najbardziej lubiane miejsca pracy") Newsweeka (2021 i 2022 r.), Best Companies for Diversity („Najlepsze firmy pod względem różnorodności w miejscu pracy") portalu Comparably (2021 r.) czy Best Places for LGBTQ Equality („Najlepsze miejsca pracy pod względem równouprawnienia osób LGBTQ") Human Rights Campaign. Więcej informacji na stronie www.paloaltonetworks.com.

