ROCKSTAR ENERGY DRINK® URUCHAMIA NOWĄ GLOBALNĄ PLATFORMĘ I ZAPRASZA FANÓW DO „PRESS PLAY" I ROBIENIA TEGO, CO KOCHAJĄ

Rockstar przechodzi do kolejnego etapu swojej ewolucji - globalnej premiery nowej platformy „Press Play". W tym roku nowe pozycjonowanie marki zostanie aktywowane poprzez energetyczną muzykę, zaczynając od koncertu w aplikacji Spotify.

DUBLIN, 31 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Rockstar Energy Drink® z radością ogłasza swoją globalną platformę „Press Play", czyli nowe zdynamizowane pozycjonowanie marki, które ma zachęcić fanów do robienia tego, co kochają.

W 2023 roku Rockstar Energy wkracza w świat muzyki, zachęcając miłośników muzyki do „Press Play" na dźwięki, które kochają i muzykę, która ich pozytywnie nakręca do działania. Poprzez ekskluzywne kooperacje i eventy muzyczne, Rockstar pozostawia fanów w pełni naładowanych na chwile, dla których żyją.

Rockstar Energy Drink współpracuje ze Spotify, aby uczcić uruchomienie nowej platformy marki „Press Play”.

Aby nowe globalne pozycjonowanie stało się faktem, Rockstar ogłasza cyfrowe doświadczenie w Spotify, najpopularniejszym na świecie serwisie audio, który zapewni fanom rewolucyjne wrażenia z koncertu w aplikacji Spotify. Zgodnie z nowym pozycjonowaniem marki, cyfrowe doświadczenie, które zostanie uruchomione tego lata, zachęci fanów do „Press Play" aby słuchać tego, co kochają i robić to, co ich pasjonuje, umożliwiając im optymalne wykorzystanie wolnego czasu.

Oprócz kampanii na Spotify, Rockstar połączy świat cyfrowy i fizyczny poprzez kampanię online i OOH, aby w ciągu całego roku utrwalić wśród fanów muzyki nowe pozycjonowane marki. Będzie to m.in. ogłoszenie współpracy z topowymi artystami, a także konkurs, w którym codziennie do wygrania będą kody Spotify Premium na 6 miesięcy.

„Jesteśmy szczęśliwi, że możemy oficjalnie ogłosić globalną premierę „Press Play" i być pierwszą marką, która przy wsparciu Spotify, lidera pośród serwisów streamingowych, oferuje naszym fanom na całym świecie tak wyjątkowy koncert", powiedział Bart LaCount, wiceprezes ds. międzynarodowego marketingu napojów w PepsiCo.

„Dzięki naszej platformie „Press Play" chcemy Wam dostarczać impulsu do maksymalnego realizowania się i robienia rzeczy, które kochacie. Współpraca ze Spotify i nadchodzący event cyfrowy demonstruje nasze zaangażowanie w tę misję i zapewnią fanom muzyki niezapomniane wrażenia".

Kristiana Carlet, dyrektor ds. sprzedaży międzynarodowej w Spotify, dodaje: „Najnowsza kampania Rockstar pokazuje możliwości Spotify dzięki naszej innowacyjnej technologii. Dzięki Spotify Rockstar odmienia sposób, w jaki marki mogą łączyć się i docierać do swoich odbiorców, tworząc tak kreatywne i angażujące doświadczenie kontaktu z artystami. W Spotify koncentrujemy się na personalizacji, odkrywaniu i interaktywności i cieszymy się, że Rockstar zdecydował się na współpracę z nami, startując ze swoją najnowszą kampanię".

Nowa platforma „Press Play" zostanie uruchomiona w całej Europie i na Bliskim Wschodzie, a wirtualne występy i inne eventy zostaną ogłoszone jeszcze przed początkiem lata 2023 roku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat platformy Rockstar Energy Drink i nadchodzących koncertów, w tym o składzie artystów i jak oglądać, śledź @RockstarPl i @Spotify na Instagramie.

