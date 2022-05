Sungrow przedstawia falownik modułowy „1+X" do instalacji fotowoltaicznych na skalę użytkową

Falownik modułowy „1+X" w najmniejszej wersji zawiera pojedynczą jednostkę 1,1 MW, a maksymalną moc można zwiększyć do 8,8 MW poprzez połączenie ośmiu jednostek. Klienci mogą wybierać od 1,1 MW do 8,8 MW i dopasować odpowiednie rozwiązanie do swoich potrzeb.

Od komponentu do systemu – modularyzacja to wyjątkowe rozwiązanie na skalę całej branży. Modułowa konstrukcja oferuje funkcję plug and play, znacznie skracając czas konserwacji, a nawet umożliwiając wdrożenie bez udziału profesjonalistów. Ponadto znacznie zmniejsza straty wytwarzania energii, ponieważ gdy dany moduł ulegnie awarii, inny kontynuuje jego pracę. Co więcej, wydajność obsługi i konserwacji wzrasta o 70%, ponieważ uszkodzony moduł można sprawnie wymienić, wykorzystując moduł zapasowy.

W wyniku większej gęstości mocy i większych bloków falownik modułowy „1+X" pomaga obniżyć koszty transportu i budowy systemu bilansu materiałowego (BOS). Falownik jest wyposażony w funkcję Static Var Generator (SVG), dzięki czemu nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń SVG i zwiększa zwrot z inwestycji.

Falownik modułowy „1+X" reprezentuje parametry modularyzacji z wieloma MPPT, co prowadzi do wytwarzania większej ilości energii. Niweluje problem ograniczonej ilości MPPT w tradycyjnym rozwiązaniu. Każdy moduł jest zaprojektowany z niezależnym MPPT, co jeszcze bardziej poprawia wydajność energetyczną systemu.

Bezpieczniejszy i bardziej niezawodny system

Falownik modułowy „1+X" jest nie tylko bardziej elastyczny i wygodny w konserwacji po instalacji, lecz także bezpieczniejszy i bardziej niezawodny, ponieważ posiada stopień ochrony IP65. Ponadto zapewnia natychmiastowe wykrycie łuku DC i aktywną ochronę, taką jak czas wyładowania równoległego krótszy niż 40 ms.

Produkt jest również wyposażony w funkcję inteligentnej diagnostyki IV, która jest wygodna, bezpieczna i niezawodna, a jej dokładność przekracza 95%.

Silniejsze wsparcie sieci energetycznej

Falownik modułowy „1+X" jest wyposażony w wiodące w branży technologie wsparcia sieci, które spełniają nowe wymagania systemu elektroenergetycznego, umożliwiając stabilną pracę w słabej sieci, nawet SCR=1,02 i reaktywny czas odpowiedzi w granicach 20 ms. Rozwiązanie może zapewniać ciągłą pracę w trybie z niskim napięciem (LVRT) i z wysokim napięciem (HVRT) bez konieczności wychodzenia poza sieć w sieci bardzo wysokiego napięcia (EHV).

Zaprojektowany do zastosowań hybrydowych przyszłości

Magazynowanie energii to kluczowe wyzwanie w walce z niestabilnością i nieciągłością proliferacji energii odnawialnej. Ma to kluczowe znaczenie dla ułatwienia szybkiego i płynnego przejścia na rozwiązania niskoemisyjne w przyszłości. Solidny falownik modułowy „1+X" jest wyposażony we wbudowany interfejs magazynowania energii DC. Pozwala na podłączenie do systemu magazynowania energii, tym samym umożliwiając klientom korzystanie z funkcji przechowywania energii do zużycia w przyszłości.

Zrównoważony rozwój dla dobra środowiska

Obsługa i konserwacja falownika modułowego „1+X" jest praktycznie bezproblemowa, dzięki czemu rozwiązanie to pomaga zmniejszyć zużycie materiałów, w tym wody, stali, a nawet energii elektrycznej. W rezultacie jest bardziej przyjazny dla środowiska.

Dodatkowo jako zaangażowany członek RE100, EP100 i UNGC firma Sungrow kontynuuje ograniczanie swojego wewnętrznego śladu węglowego w produkcji i działalności dzięki wykorzystaniu czystej energii. Co więcej, firma wciąż zwiększa wydajność energetyczną zarówno ze względów ekonomicznych, jak i środowiskowych.

Falownik modułowy „1+X" na nowo definiuje pojęcie falownika łańcuchowego i centralnego. Stanowi bez wątpienia jedną z przełomowych innowacji, które ukształtują przyszłą energię, ponieważ inkubuje więcej możliwości dla różnych grup zainteresowanych osób – podkreślił Jack Gu, Senior Vice President Sungrow.

Firma przedstawiła najlepsze ze swoich innowacji technicznych podczas targów Intersolar Europe. Zaprezentowała też inne rozwiązania, w tym nagrodzony przez magazyn PV falownik SG350HX, chłodzony cieczą system magazynowania energii PowerTitan oraz rozwiązanie do ładowania pojazdów elektrycznych do zastosowań domowych z magazynowaniem energii słonecznej i nie tylko.

O Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. („Sungrow") to producent falowników o największej na świecie wiarygodności finansowej. Firma do grudnia 2021 roku zainstalowała urządzenia o całkowitej mocy ponad 224 GW. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1997 roku przez profesora Uniwersytetu Cao Renxian. Sungrow jest liderem w dziedzinie badań i rozwoju falowników fotowoltaicznych oraz systemów magazynowania energii. Firma dysponuje największym w swojej branży zespołem badawczo-rozwojowym i szerokim portfolio produktów. Obejmują one rozwiązania z zakresu falowników fotowoltaicznych i systemów magazynowania energii do użytku przemysłowego, komercyjnego i przydomowego, a także uznane na całym świecie rozwiązania w obszarze pływających elektrowni fotowoltaicznych, pojazdów NEV oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Firma Sungrow ma 25-letnie doświadczenie w branży fotowoltaicznej i produkuje instalacje zasilające działające obecnie w ponad 150 krajach. Dowiedz się więcej o Sungrow: www.sungrowpower.com.

