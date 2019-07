Syndigo przejmuje europejskiego dostawcę danych produktowych - WiseBase

Wiodąca firma z branży technologii i baz danych dostarcza rozwiązania z zakresu zarządzania danymi produktowymi w Europie

CHICAGO, 15 lipca 2019 r. /PRNewswire/ -- Syndigo, mająca siedzibę w Chicago spółka z portfolio firmy Jordan Company („TJC"), ogłosiła dzisiaj przejęcie WiseBase, działającej na rynku europejskim innowacyjnej firmy technologicznej zajmującej się wymianą danych produktowych. Ruch ten wzmacnia obecność Syndigo w Europie, dając klientom lepszy dostęp do siatki partnerów detalicznych, dzięki obsłudze świadczonej przez miejscowe zespoły wsparcia klienta.

Prezes Syndigo Paul Salay podkreślił, że klienci firmy stawiający na rozwój działalności międzynarodowej odczują korzyści płynące z posiadania wiedzy o lokalnym rynku i rozwiązaniach z zakresu wymiany danych produktowych. „To strategiczne przejęcie pozwoli na zwiększenie zasięgu naszych działań w Europie, co z kolei zapewni naszym klientom wartość dodaną w postaci precyzyjnych i sprawdzonych informacji o produktach dostępnych w ramach jednej, zintegrowanej platformy dla konsumentów, sprzedawców detalicznych oraz handlu elektronicznego".

Aleksander Krzyżowski, dyrektor generalny Syndigo Europa, zwrócił uwagę na potrzebę istnienia rozwiązań specyficznych dla każdego rynku: „Chcemy zapewnić naszym klientom w Europie jak najlepszy zasięg usług i ich najwyższą jakość. Daje to Syndigo, możliwość wzmocnienia i tak silnej już pozycji firmy. Dzięki temu będziemy w stanie dostarczać podstawowe i rozszerzone dane produktowe do większej liczby naszych globalnych i lokalnych klientów. Umożliwi to usprawnienie i podniesienie poziomu obsługi konsumentów w całej Europie. Niezwykle cieszy nas rozbudowanie lokalnego potencjału, który nasze zespoły mogą wykorzystać na rzecz klientów tutaj i na całym świecie".

WiseBase dostarcza detalistom kompletny system ułatwiający wymianę danych o produktach dostawców. Obecnie WiseBase współpracuje z wiodącymi detalistami w Polsce, Rumunii i Niemczech przy gromadzeniu informacji od wszystkich dostawców, z możliwością dalszego rozwoju platformy. WiseBase umożliwia producentom zarządzanie informacjami o produktach i udostępnianie ich klientom, dzięki czemu zarówno detaliści, jak i producenci zyskują dostęp do dokładnych danych zgromadzonych w centralnej bazie produktów.

Jako globalny dostawca podstawowych i wzbogaconych danych o produktach, Syndigo dostarcza sprzedawcom i producentom innowacyjne rozwiązania w formie zintegrowanej platformy Content Experience Hub (CXH). Przejęcie WiseBase zapewni aktualnym klientom Syndigo znaczący przyrost wartości, a także umożliwi firmie upowszechnienie jej rozwiązań w całej Europie dzięki rozbudowanej sieci detalistów, wspierając klientów na rynkach lokalnych i globalnych.

„Naszym celem było zminimalizowanie czasu potrzebnego producentom na przygotowanie i przesłanie opisów produktów do detalistów" — zaznaczył Piotr Morkowski, partner zarządzający WiseBase. „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że staliśmy się częścią globalnej firmy, jaką jest Syndigo, która tak jak my stawia na wspieranie producentów zarówno lokalnie, jak i globalnie".

Informacje o Syndigo

Syndigo pomaga klientom zwiększać sprzedaż, dostarczając rozwiązania z zakresu wymiany danych produktowych, informacji żywieniowych i mediów cyfrowych, które ułatwiają współpracę producentów, dystrybutorów i detalistów. Klienci z takich branż jak motoryzacja, produkcja dóbr konsumpcyjnych, materiałów budowlanych, żywności, dóbr trwałego i nietrwałego użytku czy służba zdrowia mogą czerpać korzyści ze zintegrowanej platformy Syndigo, tj. Content Experience Hub, która umożliwia gromadzenie, przechowywanie, zarządzanie, kontrolowanie i udostępnianie zawartości konsumentom korzystającym z usług największych sieci handlowych na świecie.

Wśród rozwiązań oferowanych przez Syndigo można znaleźć: szczegółowe i zweryfikowane informacje o produktach wraz z danymi z audytu, które ułatwiają decyzje zakupowe; dostosowanie danych do standardów globalnego rejestru GS1 za pomocą GDSN; usługi optymalizacji sklepu zapewniające efektywną aranżację sklepu i ułożenie towaru na półkach; zintegrowaną publikację rozszerzonej informacji o produktach w miejscach sprzedaży detalicznej na całym świecie; interaktywne narzędzia pozwalające restauracjom i markom spożywczym na organizowanie informacji żywieniowych i udostępnianie ich klientom. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.syndigo.com.

Informacje o WiseBase

WiseBase to największa platforma online do wymiany danych z możliwością ich aktualizacji zawierająca ponad 300 000 w pełni opisanych produktów i działająca na obszarze Polski, Rumunii i Niemiec. Platforma służy do wymiany danych między dostawcami a detalistami w oparciu o dobrze przygotowaną strukturę opisów. Dla wielu detalistów jest kluczowym źródłem informacji o produktach wykorzystywanym w zarządzaniu danymi, kontroli jakości, zakupach, magazynowaniu, logistyce, marketingu i e-commerce.

Informacje o The Jordan Company

Powstałe w 1982 roku TJC (www.thejordancompany.com) to średniej wielkości spółka inwestująca na prywatnym rynku kapitałowym, która w okresie od 1987 roku zarządzała funduszami o pierwotnym zobowiązaniu kapitałowym przekraczającym 11 miliardów USD i posiadająca 36-letnie doświadczenie w inwestowaniu oraz wspieraniu rozwoju wielu przedsiębiorstw w takich branżach, jak przemysł, transport i logistyka, ochrona zdrowia i konsumpcja, telekomunikacja i usługi komunalne. Zespół doradców od ponad 20 lat wspólnie prowadzi inwestycje przy wsparciu grupy ds. zarządzania strategicznego założonej w 1988 roku w celu zainicjowania i wspierania zmian w funkcjonowaniu obsługi spółek portfelowych. Firma ma siedzibę główną w Nowym Jorku oraz biuro w Chicago.

