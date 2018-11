WeChat Mini Games wykazują wartość mediów społecznościowych i pomagają twórcom gier osiągnąć niespotykane wcześniej zyski

Na konferencji WeChat zaprezentował interesujące statystyki dotyczące platformy Mini Games, w tym fakt, że baza użytkowników przekroczyła 300 milionów oraz zaprezentował wybrane z najpopularniejszych Mini Games. Mini gra „WeGoing" osadzona w przestrzeni kosmicznej przyciągnęła ponad 100 milionów użytkowników, a „Tencent Billiards" osiągnęła dzienny poziom transakcji ponad 10 milionów RMB i 30-dniowy poziom utrzymania użytkowników w wysokości ponad 40%. Ponadto specjalną uwagę i pochwały przyciągnęły dwie Mini Games zagranicznych deweloperów: „Guess My Sketch" Google i „Linsane Hoops" Game Closure z graczem NBA Jeremy'm Lin.

Jako pierwsze zagraniczne gry w ekosystemie WeChat Mini Games, te dwie Mini Games były gwoździem programu na konferencji. Gra „Guess My Sketch" spotkała się z entuzjazmem ze strony użytkowników WeChat ze względu na kreatywną fabułę z interakcjami na bazie sztucznej inteligencji oraz tryb gry przeciwko znajomym. Gra stała się gorącym tematem rozmów na WeChat, a całe rzesze użytkowników wymieniały się doświadczeniami i dyskutowały na temat gry w czatach grupowych i historiach. Natomiast gra „Linsane Hoops" przekonała do siebie użytkowników w trakcie otwartej fazy beta poprzez wykorzystanie kultowego obrazu Jeremy'ego Lin i fascynujące wsady. Po wywołaniu tak pozytywnego pierwszego wrażenia „Linsane Hoops" najprawdopodobniej stanie się kolejną popularną mini grą w WeChat po oficjalnej premierze. Choć te dwie Mini Games znacznie się od siebie różnią, to obie wykorzystują unikalne funkcje WeChat do integracji interakcji społecznych i fabuły gry, przez co trafiają do ogromnej liczby użytkowników w rozległej sieci społecznościowej WeChat.

Połączenie innowacyjnej fabuły i funkcji platformy pozwala zagranicznym deweloperom wejść na nowy rynek

Największymi sukcesami na WeChat Mini Games cieszą się ci deweloperzy, którzy najlepiej łączą kreatywną fabułę z elementami społecznościowymi. WeChat Mini Games nieustannie dążą do zwiększania kreatywnych możliwości deweloperów przez wdrażanie nowych interfejsów API i innych funkcji. Wśród najczęściej wykorzystywanych funkcji społecznościowych znajdują się między innymi pojedynki ze znajomymi, tablice wyników i wyzwania, a więcej funkcji zostanie wdrożonych w przyszłości. Ponadto platforma wdrożyła system zachęt dla mini gier z innowacyjną fabułą pod postacią nagród i podziału przychodu. To oznacza, że Mini Games z pieczęcią innowacyjności wiążą się z większymi korzyściami. Biorąc pod uwagę sukcesy poprzedników i ogromne wsparcie ze strony WeChat Mini Games, zagraniczni deweloperzy mają przed sobą duże szanse na utworzenie kolejnej fali popularnych mini kier, które wykorzystują pełen potencjał innowacyjnej fabuły i unikatowego ekosystemu WeChat.

Zdjęcie- https://mma.prnewswire.com/media/786743/WeChat_Mini_Games_Shows_Social_Media_Value.jpg

Zdjęcie: https://mma.prnewswire.com/media/786744/WeChat_Mini_Games_Shows_Social_Media_Value.jpg

