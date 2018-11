WeChat nawiązuje współpracę z Google, Game Closure i zagranicznymi deweloperami w celu powiększenia ekosystemu Mini Games

Podpis: WeChat Mini Games prowadzi i wspiera deweloperów z całego świata.

Na wczorajszym wydarzeniu WeChat Mini Games Developers Conference w San Francisco WeChat zaprezentował całej branży dokonania Mini Games. Platforma WeChat Mini Games, która rozrosła się do ponad 300 milionów użytkowników, liczy wiele popularnych Mini Games, w tym dwie, które zostały zaprezentowane na konferencji: Wegoing i Tencent Billiards. Gra Wegoing liczy ponad 100 milionów zarejestrowanych użytkowników, a Tencent Billiards osiągnęła dzienny poziom transakcji przekraczający 10 milionów RMB oraz 30-dniowy wskaźnik zatrzymania użytkowników na poziomie 40%. Ponadto WeChat przedstawił na konferencji sposoby, w jaki wspiera monetyzację ruchu przez zakupy w grach i reklamę. Deweloperzy gier z radością przyjęli do wiadomości fakt, że otrzymują 100% miesięcznej sprzedaży w grach do 500 000 RMB i 60% sprzedaży powyżej kwoty 500 000 RMB. Poza tym do twórców gier trafia do 50% przychodu z reklam w grach. Ogromny potencjał komercyjny WeChat oznacza, że taka dystrybucja sprzedaży jest bardzo atrakcyjna. Jeżeli chodzi o deweloperów, w przyszłości nacisk będzie kładziony na integrację wyjątkowych możliwości WeChat w celu tworzenia jak najlepszych gier dla użytkowników.

Najlepsi producenci przewodzą na popularnej platformie WeChat Mini Games

Podpis: Sukces dwóch zagranicznych producentów zwiększa pewność szerszego grona deweloperów, którzy kierują się w stronę WeChat Mini Games

Niektórzy zagraniczni giganci już dołączyli do ekosystemu Mini Games poprzez własne produkcje: Google stworzył Guess My Sketch, a Game Closure - Linsane Hoops. Obie gry wywarły duże wrażenie na społeczności Mini Games. Gra Guess My Sketch firmy Google charakteryzuje się prostym, kreatywnym założeniem i interakcją ze znajomymi, która doprowadziła do dużej popularności wśród użytkowników. Natomiast gra Linsane Hoops firmy Game Closure przyciągnęła graczy funkcją grania przeciwko znajomym, tym samym optymalizując konkurencję ze znajomymi w WeChat w szybki i interesujący sposób. Jasno widać, że niepowtarzalne funkcje WeChat zostały wzięte pod uwagę przy produkcji gier, co przyczyniło się do ich dużej popularności. Sukces dwóch zagranicznych deweloperów jest tak dowodem, jak i zachętą dla innych twórców, którzy chcą spróbować swoich sił w ekosystemie WeChat Mini Games.

Wraz z końcem konferencji WeChat Mini Games kieruje się w stronę przyszłości z coraz większym gronem zagranicznych deweloperów. To właśnie z nimi WeChat będzie dążyć do dalszego wzrostu i realizacji nowych możliwości w ekosystemie Mini Games.

