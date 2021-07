A 2.ª ronda do Iron Worlds Championship (IWC) da IronFX já começou. Prémios no valor de 1 milhão de dólares*

LIMASSOL, Chipre, 29 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A 2.ª ronda do Iron Worlds Championship da IronFX já começou. A batalha do Mangania World já se encontra ativa e durará até 13 de agosto. Os negociadores podem registar-se e depositar fundos nas suas contas com o valor mínimo relevante para começarem a negociar.

Rondas atuais e restantes:

A ronda atual é chamada de Mangania World e durará de 14 de julho a 13 de agosto. Para as restantes rondas, as datas são as seguintes:

Phosphora World: 14 de agosto – 13 de setembro

Tantalum World: 14 de setembro – 14 de outubro

Titania World (Meia-final): 15 de outubro – 15 de novembro

Iron World (Final): 16 de novembro – 16 de dezembro

Prémios na ronda atual:

Em cada ronda, os vencedores receberão prémios em dinheiro de um prémio total de 1 milhão de dólares norte-americanos (USD).* Na ronda atual, haverá 5 vencedores e cada vencedor receberá os seguintes prémios em dinheiro: 1.º - prémio de 10 000 USD em dinheiro. 2.º - prémio de 6000 USD em dinheiro. 3.º - prémio de 4000 USD em dinheiro. 4.º prémio de 3000 USD em dinheiro. 5.º prémio de 2000 USD em dinheiro.

Mangania World

Os negociadores podem participar no Mangania World abrindo o número de contas que desejarem e depositando pelo menos 500 USD. O registo é fácil e cada investidor poderá escolher a sua própria alcunha antes de começar a negociar. Se um investidor ficar em primeiro lugar no Mangania World, irá avançar para a meia-final, depositando apenas o mínimo de 500 USD. O mesmo acontece com os vencedores do 1.º lugar do Phosphora World e do Tantalum World. Para todos os outros participantes que participem na meia-final, será exigido um depósito mínimo de 3000 USD.

Um representante da IronFX afirmou: "Esperamos que o campeonato se revele um evento excelente e que os negociadores escolham a IronFX como a sua corretora."

Sobre a IronFX

A IronFX é a líder premiada de negociação online (Online Trading), com 10 plataformas de negociação e mais de 300 instrumentos negociáveis em 6 classes de ativos: forex, metais à vista, futuros, ações, índices à vista e mercadorias. A corretora conta com mais de 1 milhão de clientes particulares de mais de 180 países, oferecendo algumas das condições mais competitivas do setor, incluindo spreads ultra-baixos e uma rápida execução.

Hiperligações relacionadas

Site da IronFX: https://www.ironfx.com/

Saiba mais sobre o Iron Worlds Championship:

https://www.ironfx.com/iron-worlds-championship/en

Todos os investimentos envolvem riscos. É possível perder todo o seu capital.

Junte-se ao Iron Worlds Championship:

REGISTE-SE AGORA

https://www.ironfx.com/en/register?campaign=iron-worlds-championship

Todos os investimentos envolvem riscos. É possível perder todo o seu capital.

Logótipo: https://mma.prnewswire.com/media/1584225/IronFX_IWC_Logo.jpg

*Aplicam-se os Termos e Condições.

SOURCE IronFX