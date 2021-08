A Adyen e a Shiji formam uma parceria para simplificar os pagamentos de acolhimento

A gestão de um hotel tornou-se menos complicada à medida que dois líderes de tecnologia se reúnem para oferecer uma solução integrada

AMESTERDÃO, 25 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Adyen (AMS:ADYEN), plataforma global de pagamentos preferida para muitas das principais empresas do mundo, anunciou hoje o lançamento da sua integração com a Shiji Payments, proporcionando às empresas de hotelaria a capacidade de utilizar a plataforma Adyen em conjunto com a Shiji, líder no fornecimento de soluções tecnológicas para os setores da hotelaria, serviços alimentares, retalho e entretenimento.

Esta nova integração simplifica o processo de pagamento para empresas hoteleiras, eliminando a necessidade de uma lista de plataformas e fornecedores que normalmente inclui processos separados para sistemas de gestão de propriedades, ponto de venda de alimentos e bebidas e plataformas de experiência dos hóspedes para não mencionar os diferentes prestadores de serviços de pagamentos para cada um.

"A nossa parceria com a Adyen permite-nos melhorar ainda mais a eficiência operacional dos nossos clientes, fornecendo uma plataforma que garante uma experiência verdadeiramente perfeita e personalizada para os seus hóspedes do hotel", afirmou Michael Balzer, VP Shiji Payments, Shiji.

Com apenas duas empresas, a Adyen e a Shiji, os hotéis podem consolidar todos estes sistemas de negócios de front-end e as necessidades de pagamento, incluindo ter as mesmas configurações de ponto de venda em todas as regiões e uma conciliação mais fácil em todos os canais. Isto, no final, oferece o melhor serviço possível ao cliente. Estes recursos integrados impulsionam a viagem perfeita que os clientes esperam hoje em dia.

A marca Ruby Hotels, com sede em Munique, é uma das primeiras a adotar a proposta combinada. "À medida que procurávamos expandir, percebemos que precisávamos de um parceiro para não só facilitar, mas também acelerar o nosso crescimento", afirmou Tobias Koehler, Diretor do Grupo, Systems & Commerce da Ruby Hotels. "Dada a nossa filosofia de "Lean Luxury", estamos sempre à procura de tecnologia que nos irá ajudar a concentrar-nos no essencial e a melhorar a eficiência das nossas operações, de modo a proporcionar experiências excecionais aos hóspedes. Ao fazer parceria com a Shiji Group e a Adyen, podemos integrar os seus sistemas de pagamento modernizados no nosso conjunto de tecnologia centralizada para otimizar a nossa automatização tecnológica".

"Eliminar a complexidade é o que fazemos na Adyen e esta parceria permite-nos continuar a fazê-lo no setor da hotelaria", comentou Roelant Prins, diretor comercial da Adyen. "A combinação da Adyen com a gama de soluções da Shiji transforma uma empresa tradicionalmente complexa numa experiência única para o cliente. Trabalhar em conjunto significa que podemos facilitar viagens mais avançadas para os nossos clientes de hotelaria em conjunto e para os seus hóspedes. Estamos realmente ansiosos por ver esta relação florescer".

Sobre a Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de pagamentos preferida para muitas das principais empresas do mundo, fornecendo uma infraestrutura completa e moderna que se liga diretamente à Visa, Mastercard e aos métodos de pagamento globalmente preferidos dos consumidores. A Adyen oferece pagamentos simples em todos os canais online, móveis e nas lojas. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen serve clientes, incluindo Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos e L'Oréal. A cooperação com a Shiji, conforme descrita nesta atualização do comerciante, sublinha o crescimento contínuo da Adyen com os atuais e os novos comerciantes ao longo dos anos.

Sobre a Shiji

A Shiji Group fornece soluções e serviços de software para a hotelaria, serviços alimentares, comércio e entretenimento, incluindo soluções de gestão hoteleira, sistemas de alimentação e bebidas e retalho, formas de pagamento, gestão de dados, distribuição online e muito mais. Fundado em 1998 como fornecedor de soluções de rede para hotéis, o Shiji Group é hoje composto por 5000 funcionários em mais de 80 subsidiárias e marcas, servindo mais de 900 000 hotéis, 200 000 restaurantes e 600 000 lojas.

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

SOURCE Adyen