A ARÁBIA SAUDITA LANÇA A INICIATIVA DA CAPACIDADE HUMANA - UMA CONFERÊNCIA PARA FORTALECER A CAPACIDADE HUMANA

RIADE, Arábia Saudita, 23 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Com o apoio de Sua Alteza Real, o Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe da Coroa, Primeiro-Ministro e Presidente do Comité do Programa de Desenvolvimento da Capacidade Humana, um dos Programas de Concretização da Visão para 2030 da Arábia Saudita, a primeira edição da Iniciativa da Capacidade Humana (Human Capability Initiative, HCI) irá realizar-se a 28-29 de fevereiro de 2024, no Centro Internacional de Convenções Rei Abdulaziz em Riade.

SAUDI ARABIA LAUNCHES THE HUMAN CAPABILITY INITIATIVE - A CONFERENCE TO EMPOWER HUMAN CAPABILITY

Subordinada ao tema "Prontidão Futura", a HCI reunirá mais de 6000 especialistas, decisores e mais de 150 oradores internacionais de nota do governo, entidades privadas e sem fins lucrativos, e grupos de reflexão de mais de 50 países para explorarem diálogos impactantes, criarem sinergias e agarrarem oportunidades de desenvolvimento da capacidade humana em todo o mundo.

A HCI irá centrar-se em formas de fortalecer o ecossistema de desenvolvimento da capacidade humana, promover a conceção de políticas inovadoras e soluções criativas, e apresentar histórias de sucesso de desenvolvimento da capacidade humana e do respetivo impacto no crescimento económico. Este esforço coletivo irá contribuir para uma agenda global sustentável que explora soluções para as capacidades humanas em todos os grupos etários e estimula iniciativas que antecipem de forma proativa os desafios do amanhã e ajudem a moldar um futuro promissor para todos.

Sua Excelência o Ministro da Educação, Presidente do Comité Executivo do Programa de Desenvolvimento da Capacidade Humana, Sr. Yousef Al-Benyan, afirmou: "A conferência é a primeira do seu género, uma plataforma cooperativa global para catalisar a colaboração internacional, enriquecer o diálogo global no desenvolvimento da capacidade humana e contribuir para o desenvolvimento das competências humanas e de uma economia global próspera." E acrescentou: "A conferência irá debater os desafios que o desenvolvimento das capacidades humanas enfrentam à luz das alterações globais, bem como as competências mais importantes necessárias no mercado laboral global futuro, e também o impacto dos desenvolvimentos rápidos nos campos digital e económico sobre as capacidades humanas".

Sua Excelência afirmou ainda: "Os temas abordados na HCI são de extrema importância para estimular novas conversas sobre a modelação de políticas, a colaboração e parcerias privadas-públicas-setor terciário e investimentos a nível global no desenvolvimento das capacidades humanas. Tal irá contribuir para desenvolver economias fortes e flexíveis para fazer frente aos desafios futuros".

Para obter mais informações, visite o site da HCI:

https://humancapabilityinitiative.org

- Site da HCI: https://humancapabilityinitiative.org

- Redes sociais da HCI:

@HCI_KSA (Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok)

HCIKSA (Facebook)

Sobre a Visão saudita para 2030:

Sob a liderança do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, a Visão saudita para 2030 foi apresentada por Sua Alteza Real, o Príncipe Mohammed bin Salman Al Saud, Príncipe da Coroa e Primeiro-Ministro, com um roteiro para criar o futuro próspero e promissor da Arábia Saudita através de uma sociedade vibrante, uma economia próspera e uma nação ambiciosa. A Visão foi dividida em objetivos estratégicos para possibilitar a implementação efetiva através dos Programas de Concretização da Visão.

https://www.vision2030.gov.sa

- Sobre o Programa de Desenvolvimento das Capacidades Humanas (Human Capability Development Program, HCDP):

O Programa de Desenvolvimento das Capacidades Humanas é um dos Programas de Concretização da Visão para 2030 com o objetivo de garantir que os cidadãos sauditas possuem as capacidades necessárias para serem concorrentes globais ao incutir valores, desenvolver competências básicas e futuras, bem como aumentar o conhecimento. O programa centra-se no desenvolvimento de uma base educativa sólida para todos os cidadãos para incutir valores desde tenra idade, ao mesmo tempo que se preparam os jovens para os futuros mercados local e global. Centra-se igualmente em requalificar os cidadãos ao proporcionar oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, apoiar a inovação, incentivar uma cultura de empreendedorismo e desenvolver políticas para garantir a competitividade da Arábia Saudita.

https://www.vision2030.gov.sa/v2030/vrps/hcdp/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2281808/Human_Capability_Development.jpg