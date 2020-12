A Cashback World torna-se myWorld

A Cashback World, Comunidade de Compras Internacional do Grupo myWorld, está a dar o próximo grande passo: esta irá fundir-se com o marketplace do Grupo e operará com o nome de "myWorld".

LISBON, 22 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A plataforma online cashbackworld.com reúne compradores e Empresas Aderentes numa das maiores comunidades de compras do mundo. Atualmente cerca de 15 milhões de clientes Cashback World podem usufruir de benefícios de compras em 150,000 Empresas Aderentes de todos os setores em 51 países. Ao mesmo tempo, o Grupo myWorld opera o marketplace myWorld.com nos últimos dois anos, este já se encontra disponível em aproximadamente 30 países e tem uma oferta cada vez maior de vários milhões de produtos.

"Combinamos agora estes dois mundos numa só plataforma para tornar os benefícios e a experiência de compra ainda melhor, mais clara e diversificada. Encontramo-nos no processo de transição e, nos próximos meses esta transformação terá lugar a nível mundial," afirma Miguel Costa, Diretor Geral da myW Portugal, gestor da Cashback World em Portugal.

Um plataforma, muitos benefícios

Após esta transição, apenas existirá a plataforma "myWorld.com", podendo aceder a esta plataforma via online ou através da aplicação gratuita da Cashback. A partir deste portal, os compradores podem usufruir de uma nova experiência de compras myWorld. Nesta plataforma, os clientes serão informados das melhores ofertas, promoções especiais, códigos de voucher e até mesmo de ofertas de viagens. Um recurso de pesquisa de loja também os ajudará a encontrar as Empresas Aderentes de forma rápida e fácil, onde poderão acumular Cashback e Shopping Points - online ou diretamente numa loja perto de si.

"Utilizando uma opção de menu definida, os clientes myWorld que utilizam este site também podem agora fazer as suas compras no nosso marketplace", explica Miguel Costa. "Sem ter de fazer novamente login, estes podem imediatamente começar a comprar e usufruir dos benefícios de compras. Era importante para nós oferecer a melhor experiência de compras - algo que sentimos que conseguimos alcançar.

Benefit Lounge: Economize ainda mais com os Shopping Points

Outro sucesso alcançado foi o Benefit Lounge Aqui, os clientes podes descontar os Shopping Points que acumularam. "Deals atrativos das nossas Empresas Aderentes locais e descontos fantásticos em viagens," acrescenta Miguel Costa. "A myWorld ofereçe aos seus clientes tudo o que eles necessitam: diversão enquanto compram, uma grande variedade de Empresas Aderentes, produtos e a oportunidade de economizar dinheiro."

Sobre a Cashback World

A Comunidade de Compras internacional, Cashback World, oferece atraentes benefícios de compras (Cashback e Shopping Points) para clientes em todo o mundo que pretendem economizar dinheiro ao efetuarem compras nas lojas aderentes ou lojas online utilizando o seu Cashback Card. Além disso, a Cashback World disponibiliza às empresas programas de fidelização de clientes, eficientes e inovadores, permitindo que façam parte desta comunidade de compras. A Cashback World está atualmente ativa em 51 países e 15 milhões de membros desfrutam dos benefícios de compras em aproximadamente 150.000 Empresas Aderentes em todo o mundo. Saiba mais em www.cashbackworld.com e partner.cashbackworld.com.

Contacto:

Miguel Costa

Diretor Geral

myW Portugal

Telm: +351 937584348

Email: [email protected]

