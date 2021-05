A Checkout.com inaugura o seu Pólo da Europa do Sul a meio de uma grande expansão do comércio eletrónico (E-commerce)

- A inauguração da sede no sul da Europa em Barcelona, Espanha, vem complementar o seu Pólo de Engenharia existente no Porto, Portugal.

- A Checkout.com fornece ferramentas aos principais comerciantes, incluindo a Glovo, Farfetch, Mango, Veepee, Fintonic, Blueground, XE.gr e Fresh Cosmetics.

- Espera-se que a taxa de alcance do comércio eletrónico em Espanha cresça 25% até 2024[1], demonstrando assim, oportunidades de crescimento para comerciantes locais e globais.

LONDRES, 27 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a Checkout.com, um dos principais fornecedores de pagamentos em nuvem, anunciou a inauguração do seu escritório em Barcelona. Este irá funcionar como sede de operações dos mercados do sul da Europa, incluindo Espanha, Portugal, Itália e Grécia.

A Europa é o mercado interno da Checkout.com, que já é fornecedor de pagamentos em muitas das principais empresas de comércio eletrónico da região, como Mango, Farfetch, Glovo e Klarna. Estes comerciantes contam com a Checkout.com para lhes proporcionar uma plataforma rápida e ágil, que promova um melhor desempenho e taxas de aceitação mais elevadas. Este anúncio representa um compromisso ainda mais forte com a Europa, à medida que a empresa reforça o seu serviço na região.

A crise global da COVID-19 acelerou a adoção do comércio eletrónico em toda a região.

A região do sul da Europa antes da pandemia já havia demonstrado uma oportunidade substancial de E-commerce, com taxas de adoção em Espanha (58%), Itália (52%) e Grécia (50%). Entretanto, espera-se que nos próximos anos, essa penetração ultrapasse outras regiões na Europa, uma vez que o nível de adoção do E-commerce continua abaixo dos 82% no Reino Unido e dos 71% na Alemanha. As estatísticas do alcance do E-commerce demonstram claramente um mercado em crescimento pouco explorado. O investimento contínuo da Checkout.com na região, apoiará as empresas locais com um melhor desempenho em pagamentos online e melhores experiências de pagamento digital, à medida que mais clientes optam por compras online.

Antoine Nougué, Diretor da Checkout.com na Europa, afirmou: "Pensar à escala global, agir à escala local está no centro da nossa proposta de expansão para as empresas globais. A nossa equipa local no sul da Europa tem ideias e conhecimentos profundos para os comerciantes que querem expandir-se e crescer. Assistimos a um crescimento exponencial em toda a região, com mais comerciantes a investir nas suas estratégias de E-commerce para servirem um segmento de mercado online emergente."

Nougué diz ainda: "A localização da nossa proposta para o mercado elimina a ideia de que pagamentos são uma barreira à escala para empresas online de rápido crescimento, permitindo-lhes desbloquear mais oportunidades de receita e servir aos clientes uma experiência de pagamento sem obstáculos ."

Florian Jensen, Diretor do Departamento de Fraude e Pagamentos Globais da Glovo, afirmou: "Como uma das principais operadoras de delivery multicategoria do mundo, com milhões de utilizadores em 20 mercados em todo o mundo, é essencial uma proposta localizada para o nosso sucesso. A plataforma global de gestão e encaminhamento de pagamentos da Checkout.com permitiu-nos optimizar o processamento de cartões nos mercados existentes e expandir-nos para novos territórios com rapidez e facilidade. Sua mentalidade de crescimento e plataforma ágil fazem deles o parceiro de pagamentos ideal para uma empresa de expansão global como a Glovo."

Oportunidades de expansão

Há mais de um ano que os países do sul da Europa registam constantes confinamentos e restrições. Embora em muitos destes países se esteja a observar restrições atenuadas, espera-se que a adoção do comércio eletrónico continue a crescer, com uma estimativa de crescimento de 17% em 153 milhões de clientes nos próximos três anos. Prevê-se que Espanha tenha a taxa de crescimento mais elevada, com 35 milhões de clientes a voltarem-se para os serviços online até 2024, o que representa um aumento de 25% -- em paralelo com os mercados de maior crescimento, como a China. Espera-se que este crescimento seja equivalente a um aumento de 66% nas receitas do comércio eletrónico, que pode atingir os 28 700 milhões de dólares.

Jonathan G. Rambal, Diretor Geral da Região do Sul da Europa da Checkout.com, afirmou: "A pandemia acelerou a adoção de pagamentos digitais em toda a região do sul da Europa, com um processo repentino de digitalização para algumas empresas e uma aceleração para outras. A presença crescente da Checkout.com na região, serve para apoiar os comerciantes empresariais através desta transformação digital, com uma plataforma de pagamento de qualidade superior e especialistas no mercado local, para alcançar novos clientes nacionais e internacionais."

Apostolos Foteinakis, Diretor Financeiro da Blueground, afirmou: "Enquanto startup global de "proptech" com clientes distribuídos por 15 cidades em todo o mundo, contamos com o apoio de parceiros de tecnologia estratégicos como a Checkout.com. A sua plataforma de pagamentos global e flexível está perfeitamente alinhada com o nosso modelo de negócio – permitindo que as pessoas vivam de forma flexível onde queiram em todas as nossas milhares de casas de qualidade e de chave na mão. Através de uma única integração e com uma série de interfaces, conseguimos criar uma experiência de pagamentos simples para os nossos clientes, em qualquer lugar e a qualquer momento. O apoio de especialistas que recebemos até agora, especialmente em regiões complexas como a MENA (Médio Oriente e Norte de África), demonstra que a Checkout.com é o parceiro estratégico certo para apoiar empresas em crescimento."

A Checkout.com tem uma equipa de mais de 1.100 pessoas em todo o mundo e 20 funcionários nos seus escritórios no Porto e Barcelona, e espera duplicar esses números nos próximos 12 meses na região do sul da Europa. Para obter mais informações sobre os serviços da Checkout.com no sul da Europa, envie um e-mail para [email protected].

Sobre a Checkout.com:

A Checkout.com possibilita a adaptação e a inovação das empresas. A tecnologia da empresa simplifica os pagamentos. Soluções flexíveis, dados granulares e opiniões instantâneas ajudam as empresas globais a lançar novos produtos em novos mercados e a criar experiências fenomenais para os clientes. A Checkout.com fornece os pagamentos mais rápidos e confiáveis em mais de 150 moedas, com filtros de detecção de fraude de classe mundial, adquirência local e relatórios através de uma API. A Checkout.com pode aceitar todos os principais cartões de crédito e débito internacionais, bem como métodos de pagamento alternativos locais e populares. A empresa foi fundada em 2012 e conta agora com uma equipa de mais de 1.100 pessoas em 18 escritórios em todo o mundo, oferecendo experiência local quando necessário. Saiba mais em www.checkout.com .

