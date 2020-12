A Cyberbit apoia um exercício de simulação de formação multinacional

A Plataforma de Desenvolvimento de Competências da Cyberbit expõe os participantes a ataques cibernéticos em tempo real durante um dos maiores eventos de formação conjunta de 2020

RA'ANANA, Israel, 21 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Cyberbit, a empresa líder mundial de soluções de desenvolvimento de competências cibernéticas, estabeleceu parceria com o Exército português para proporcionar uma oportunidade única aos participantes: treinar contra ataques cibernéticos em tempo real num ambiente seguro e controlado, no âmbito do CiberPerseu 2020, um exercício cibernético multinacional. De segunda a quinta-feira, mais de 100 participantes de 70 organizações dos setores público e privado foram expostos a uma série de ataques cibernéticos em tempo real na plataforma da Cyberbit, incluindo Ransomware, ataques cibernéticos sem ficheiros, Trojans e Worms, para garantir que estão preparados para estas ameaças no mundo real. Os formadores da Cyberbit conduziram as sessões de formação no CiberPerseu, oferecendo orientações e sugestões ao mesmo tempo que ensinavam aos formandos sobre a deteção, investigação, correção e recuperação destas ameaças. Considerando que os profissionais de cibersegurança são expostos às primeiras ameaças no próprio trabalho, estas sessões foram muito importantes para a preparação das equipas de cibersegurança da Europa e da América Latina.

O feedback dos participantes do CiberPerseu 2020 foi positivo no primeiro evento remoto conjunto, tendo havido muitos elogios à plataforma da Cyberbit.

"A plataforma da Cyberbit é muito completa e inclui uma excelente supervisão e assistência dos formadores. Permitiu-nos estar em contacto com as tecnologias que utilizamos todos os dias, bem como novas tecnologias. A forma como a rede estava configurada é muito semelhante a uma rede empresarial normal, o que confere um caráter realista ao exercício, incluindo uma excelente diversidade no tipo de ações necessárias. A nossa participação na formação deste ano foi, sem dúvida, uma experiência excelente e muito positiva".

Tenente Fernando Batista, Exército português

"A plataforma de formação da Cyberbit era fácil de entender e os passos do exercício eram bastante simples. A simulação dos cenários de ataques cibernéticos era muito realista, apresentando desafios da vida real. Estou muito contente por ter tido a oportunidade de participar nesta experiência que aumentou os meus conhecimentos cibernéticos e espero ter a oportunidade de participar em mais sessões de formação na Cyberbit".

Mário Matias, Especialista de TI no Governo Regional da Madeira – Portugal

"O CiberPerseu 2020 foi uma excelente oportunidade de melhorar a resposta aos incidentes cibernéticos e as competências de comunicação das nossas equipas. Os exercícios realizados na Cyberbit eram desafiantes e representavam uma simulação muito realista dos cenários da vida real".

Ricardo T. Martins, Departamento de Cibersegurança da Universidade de Aveiro – Portugal

Cyberbit: Treinar para a realidadel

A Cyberbit aborda um dos problemas de cibersegurança mais prementes: a preparação do elemento humano para ameaças. A Cyberbit é a plataforma de desenvolvimento de competências cibernéticas líder no mercado e centra-se na formação de profissionais de cibersegurança e na preparação de equipas de cibersegurança para ameaças. Os formandos mergulham numa experiência super realista que replica um Centro de Operações de Segurança virtual, onde utilizam as ferramentas de segurança do mundo real para responder a ataques cibernéticos simulados. Como resultado, aumenta imenso o desempenho da equipa no Centro de Operações de Segurança, melhora o trabalho de equipa e aperfeiçoa os processos de avaliação, contratação e certificação. A plataforma oferece mais de 100.000 sessões de formação todos os anos em 5 continentes, através de centros de treino na nuvem e no local. Alguns clientes incluem empresas da lista Fortune 500, MSSP, empresas integradoras de sistemas, academias e governos. A Cyberbit tem sede em Israel e escritórios nos EUA, na Europa e na Ásia.

