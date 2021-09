A European Tour estabelece um novo padrão de patrocínio com a sua parceria com a KORE Software

Antes da temporada de 2022, a European Tour assina com a KORE Software para adotar uma abordagem mais sofisticada para a gestão de patrocínios.

NOVA IORQUE, 22 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A European Tour, responsável pelos três principais circuitos de golfe masculino na Europa, selecionou a KORE Software para otimizar a sua abordagem à gestão de ativação e parceria. Ao integrar a plataforma de informação da KORE Software, a European Tour irá agora tirar proveito de uma das plataformas de tecnologia mais avançadas para ativações de parcerias nos seus numerosos torneios globais. Com esta mudança, a European Tour está a colocar a inovação na vanguarda das suas negociações comerciais, com uma abordagem baseada em dados para iniciativas de vendas e relatórios em tempo real sobre a entrega de ativos e o desempenho do ROI.

Falando sobre a parceria, Michael Cole, diretor de tecnologia da European Tour, afirmou: "Estamos a colocar dados e informações no centro das nossas operações, o que inclui a nossa abordagem às parcerias com a marca e como estas são ativadas. Como um Tour cada vez mais global com uma coleção cada vez maior de parceiros, beneficiaremos significativamente da plataforma centralizada da Kore e do seu conhecimento rico em dados para continuar a fornecer um serviço de marketing desportivo de topo aos nossos parceiros."

Em preparação para a temporada 2022 da European Tour, a European Tour irá integrar a plataforma centralizada da KORE, para agilizar os seus patrocínios em escala e partilhar facilmente informações sobre recursos e pipeline entre as respetivas equipas internas e partes interessadas. Estas eficiências permitem ao Tour a capacidade de fornecer uma experiência de luva branca e métricas de desempenho proativas para os respetivos patrocinadores e parceiros. O BMW PGA Championship foi a primeira oportunidade para uma experiência-piloto num evento desta nova tecnologia, e o Tour agora aproveitará a KORE para medir o desempenho do evento, melhorar as avaliações dos meios de comunicação social e capitalizar em perspetivas de investimento em tempo real e coordenação de ativação melhorada.

"Este é um momento emocionante para o European Tour, disse Mark Cornish, diretor comercial da EMEA para a KORE Software, "a parte mais gratificante do que fazemos é ver os nossos clientes capitalizarem o que a KORE pode oferecer e ver o impacto positivo que isso tem nos seus negócios."

A KORE Software é líder global em soluções de marketing de envolvimento. A plataforma de informação da KORE conta com mais de 850 das maiores organizações do setor de desporto e entretenimento para fornecer informações baseadas em dados de forma rápida e segura. Através de um ecossistema interligado de soluções, dados e perspetivas, a KORE ajuda a acelerar e melhorar a capacidade da organização de tomar as decisões certas para os respetivos negócios. A plataforma da KORE promove a excelência em toda a ativação de patrocínios, envolvimento de fãs, vendas de bilhetes, análise de parcerias, análise de dados e jornadas de marketing inovadoras, para que as organizações possam criar ligações mais fortes com os seus fãs, maximizar os retornos e despender tempo onde é importante. A KORE Software é uma organização global com escritórios em Vancouver, Denver, Nova Iorque, Londres e Melbourne. Para mais informações, visite: www.KOREsoftware.com.

