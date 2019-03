A GreatGuides.com precisa de si! Temos oportunidades imediatas para guias especialistas na indústria do turismo de aventura para criar experiências únicas, sustentáveis para viajantes de aventura

- A GreatGuides.com foi lançada e está a recrutar guias de aventura por todo o mundo

- O objetivo da empresa é ser a principal fonte para viajantes de aventura encontrarem circuitos com guias locais

SEATTLE, 1º de março de 2019 /PRNewswire/ -- Para ter uma experiência de viagem excelente, precisa de um guia excelente. As melhores experiências criam uma ligação pessoal entre os aventureiros e o seu guia. A GreatGuides.com combina as pessoas que procuram aventura com guias inspiradores.

"Os guias são essenciais para que se proporcionem aventuras marcantes. O conceito Great Guides faculta ferramentas e recursos aos guias para gerirem uma atividade de guia com sucesso E continuarem a ser guias." Dan Moore, CEO da Pandion Consulting & Facilitation

A missão da GreatGuides é:

Ligar uniformemente guias de aventura com viajantes.

Permitir que os guias constituam uma atividade sustentável que apoie a comunidade local.

Promover uma filosofia de turismo 'sem vestígios'.

Proporcionar aos viajantes experiências únicas e inesquecíveis.

GreatGuides.com é uma expansão de www.GreatGuides.org. Roddy Bay, um líder na área das viagens de aventura, criou a GreatGuides.org para que especialistas locais pudessem partilhar a sua visão sobre as suas comunidades.

"O lançamento do GreatGuides.com é uma excelente notícia para a indústria dos guias e para os viajantes que procuram uma experiência de destino pessoal, autêntico. O projeto original GreatGuides.org, do qual fui curador, foi criado por guias locais para expressar a paixão, experiência e competências dos guias em África. Estou extremamente satisfeito por a GreatGuides.com fazer avançar este projeto para uma audiência global, proporcionando aos viajantes uma forma de estarem em contacto diretamente com pessoas e experiências inspiradoras por todo o mundo." Roddy Bray

A plataforma GreatGuides.com:

Permite aos guias lançarem iniciativas sustentáveis, independentes sem custos antecipados.

Junta viajantes de aventura a guias locais com conhecimento e visão cultural excecionais.

Promove turismo ético, permitindo aos viajantes contribuírem para ONG ou outras instituições de beneficência selecionadas por guias locais.

"Durante o meu ano sabático, fiz um percurso de trekking com um guia numa região remota de Ladakh, Índia. Aí descobri a enorme disparidade entre o preço pago pelo viajante e a remuneração do guia de aventura! Quis fazer um site que pudesse beneficiar os guias e ajudá-los a desenvolver a sua atividade. A plataforma GreatGuides vai ajudar os guias a impor os seus preços e condições. Os guias ficam com as ferramentas e os recursos para planear as viagens e chegarem a viajantes de aventura a nível global." - Atma Shetty, Fundador da GreatGuides

A GreatGuides está a recrutar guias especializados nas seguintes áreas:

Aventura.

Ecoturismo.

Caminhada.

Rafting.

Cozinha.

Cultura.

É um guia que adora proporcionar experiências únicas aos viajantes de aventura? Saiba mais sobre como tornar-se um GreatGuide aqui.

GreatGuides:

A GreatGuides vai aumentar a indústria do turismo de aventura ao ligar diretamente os guias com os viajantes. O nosso modelo reflete os nossos princípios orientadores:

Capacitar os guias de aventura a constituírem negócios sustentáveis que apoiem a sua economia local.

Promover uma filosofia "sem vestígios", e investir em comunidades que visitamos.

Proporcionar aos viajantes intrépidos experiências únicas.

