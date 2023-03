A HÄAGEN-DAZS HOMENAGEIA O LEGADO DA SUA FUNDADORA POUCO CONHECIDA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER AO LANÇAR "THE ROSE PROJECT" E A OFERTA "FOUNDER'S FAVOURITE"

A Häagen-Dazs lança o "The Rose Project": uma iniciativa global com uma bolsa no valor de 100.000 dólares para apoiar #WomenWhoDon'tHoldBack, homenageando a sua cofundadora, a pioneira Rose Mattus

As comemorações no Dia Internacional da Mulher incluirão bolas grátis de sorvete de baunilha, que Rose adorava, em lojas Häagen-Dazs. Realizando a maior ação global de amostras grátis feita pelo grupo.

LONDRES, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Reuben Mattus fez o sorvete, mas Rose Mattus fez a Häagen-Dazs. Embora Reuben seja amplamente conhecido pela sua criação, a abordagem pioneira de Rose como especialista em negócios e marketing permaneceu por muito tempo sem reconhecimento. Uma verdadeira pioneira, a atitude otimista de Rose superou todas as barreiras em Nova Iorque na década de 1960 e tornou a Häagen-Dazs uma criadora de tendências valorizada pelos amantes de sorvete. No Dia Internacional da Mulher de 2023, o seu legado desconhecido será homenageado com o lançamento do "The Rose Project" com uma reformulação global da marca, reconhecendo a sua contribuição como fundadora da marca Häagen-Dazs.

Häagen-Dazs launches 'The Rose Project' to celebrate its unsung female co-founder Rose Mattus on International Women's Day 2023 Commemorative Edition 'Founder's Favourite' pint paying tribute to Rose Mattus' life-long love of Häagen-Dazs Vanilla

O "The Rose Project" é uma iniciativa global que tem uma premiação total de 100.000 dólares para apoiar mulheres anónimas de todo o mundo que merecem ser reconhecidas.

As nomeações estão agora abertas para apresentar #WomenWhoDontHoldBack (incluindo você mesma) para reconhecer os seus esforços pioneiros, conquistas e contribuições sociais. A partir destas nomeações, 50 mulheres serão pré-selecionadas pelos seus esforços louváveis e terão a oportunidade de ganhar uma das cinco premiações no valor de 20 000 dólares em dinheiro, permitindo que as vencedoras do Rose Project continuem o seu trabalho excepcional, libertem o seu potencial ou contribuam para uma causa pela qual são apaixonadas.

As nomeações para o Rose Project podem ser enviadas através do endereço https://iwd.haagen-dazs.global/.

A Häagen-Dazs também irá fazer sua maior distribuição de amostras grátis no Dia Internacional da Mulher, com destaque para o sorvete de baunilha renomeado como "Founder's Favorite" (favorito da fundadora) para celebrar o amor de Rose pelo icónico sabor original. No dia 8 de março de 2023, serão oferecidas bolas de baunilha gratuitamente em mais de 100 lojas Häagen-Dazs selecionadas em toda a Europa, América Latina, Ásia e Médio Oriente.

Além disso, foi criada uma edição comemorativa do copo de baunilha "Founder's Favorite" de 1960 da Häagen-Dazs para homenagear Rose, que estará disponível em todas as lojas comemorativas para os consumidores ao longo do mês de março.

NOTAS AOS EDITORES

Sobre a Rose Mattus

Rose e Reuben Mattus criaram a Häagen-Dazs em Nova Iorque, em 1960. Embora Reuben tenha criado os produtos, foi Rose quem geriu e unificou a empresa para que o marido pudesse ser bem-sucedido. Pioneira em marketing na época, criou uma base de fãs sem precedentes para a marca, sem gastar nenhum dinheiro em publicidade através de amostras e do boca-a-boca em estabelecimentos sofisticados e nos bairros modernos de Manhattan. Rose, em conjunto com a filha Doris, abriu a primeira loja Häagen-Dazs no Brooklyn em 1976, criando depois uma rede de lojas de franquias que expandiu a empresa a nível nacional. Acabaram reconhecidas com o prémio de "Outstanding Entrepreneur" pela National Association of Women Business Owners (associação nacional de mulheres proprietárias de empresas). Uma verdadeira parceira do marido inventor, Rose fez da Häagen-Dazs a marca famosa que conhecemos e adoramos hoje.

Para obter mais informações e imagens, contate: Häagen-Dazs, Pria Mani, [email protected], +44 (0) 7587029066

