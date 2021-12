A Hasbro apresenta as suas últimas novidades da Peppa Pig

Peppa Pig Motorhome da família Pig

As crianças a partir dos 3 anos vão adorar brincar e ir de férias com a Peppa Pig e a sua família com a Autocaravana familiar da Peppa! Poderão imaginar que estão na estrada com a Peppa enquanto andam na autocaravana no modo veículo. Pressiona o volante para escutares a música dos desenhos da Peppa Pig e frases como: "já chegámos?". Na hora de "acampar", as crianças podem converter o veículo num set de veículo recreativo multi nível.

Podem imaginar a familia Pig a cozinhar o jantar na sua cozinha móvel ou sentados em redor da fogueira a desfrutar da natureza. O gancho do reboque fixa-se ao brinquedo do carrinho vermelho familiar da Peppa (vendido em separado. Sujeito a disponibilidade.) Inclui outros acessórios como 2 cadeiras , 2 motos e até uma banheira! Incluí quatro figuras de 7,5 cm (toda a familia Pig) para a viagem. Guarda-se tudo dentro do set, para estares pronto para a próxima aventura.

Peppa Pig Hora da Escola

Agora as crianças a partir dos 3 anos e fãs da Peppa Pig podem brincar a ir para a escola com a Peppa e os seus amigos! Inspirado na série de animação. Hora da aula! As crianças podem tocar o sino ao empurrar uma alavanca, mover os ponteiros do relógio e girar o disco para mudar as lições para ouvirem frases relacionadas com cada lição. O palco tem fundo reversível. As crianças podem posicionar as figuras de 7,5 cm nele e girar o disco para movê-las. Este kit contém 3 figuras e 9 acessórios e é um excelente presente para todas as ocasiões para crianças e fãs da Peppa Pig a partir dos 3 anos.

Peppa Pig Dia de Viagem

Esta linha de brinquedos leva as crianças para lugares incríveis inspirados no mundo da Peppa Pig. Cada kit inclui uma figura de 7,5 cm da Peppa e vem com acessórios temáticos (kits vendidos separadamente e sujeitos a disponibilidade).

Bem-vindos ao mundo da Peppa Pig! Desfrutem das aventuras da Peppa Pig com as novidades da Hasbro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1709700/motorhome.jpg

